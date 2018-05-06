سوسة: مترشحون... داخل مراكز الاقتراع

الشروق أون لاين - مكتب الساحل

شهدت ثلاثة مراكز اقتراع على الأقل عاينتها "الشروق أون لاين" حضور عدد من أعضاء القائمات المترشحة للانتخابات البلدية داخل هذه المراكز، وقد اشتكى مواطنون وممثلون عن بعض القائمات من هذه التجاوزات التي تم رفعها إلى الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة.

ويُذكر أنه يحق للقائمات المترشحة تعيين ممثلين لها لملاحظة عملية الاقتراع في مختلف المراكز والمكاتب التابعة لتلك البلدية على أن لا يكون الملاحظون من أعضاء القائمة المترشحة.