طقس اليوم: سماء مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مع إمكانية تساقط البرد

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تكون السماء اليوم الأحد 6 ماي 2018 مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون مؤقتا رعدية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور الخلايا الرعدية. ويكون البحر متموج بالشمال وخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية الشرقية وبين 25 و 30 درجة ببقية المناطق وتصل محليا إلى 33 بالجنوب.

تتكاثف السحب بأغلب الجهات تدريجيا بعد ظهر الإثنين بالشمال ومحليا الوسط مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب مع دواوير رملية محلية.

يكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب بخليج قابس. وتتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية والمناطق الساحلية الشرقية وبين 27 و 33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.