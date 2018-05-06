طقس اليوم: سماء مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مع إمكانية تساقط البرد

-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
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19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
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-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
تكون السماء اليوم الأحد 6 ماي 2018 مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون مؤقتا رعدية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.
تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور الخلايا الرعدية. ويكون البحر متموج بالشمال وخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية الشرقية وبين 25 و 30 درجة ببقية المناطق وتصل محليا إلى 33 بالجنوب.
تتكاثف السحب بأغلب الجهات تدريجيا بعد ظهر الإثنين بالشمال ومحليا الوسط مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب مع دواوير رملية محلية.
يكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب بخليج قابس. وتتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية والمناطق الساحلية الشرقية وبين 27 و 33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.
تكون السماء اليوم الأحد 6 ماي 2018 مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون مؤقتا رعدية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.
تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور الخلايا الرعدية. ويكون البحر متموج بالشمال وخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية الشرقية وبين 25 و 30 درجة ببقية المناطق وتصل محليا إلى 33 بالجنوب.
تتكاثف السحب بأغلب الجهات تدريجيا بعد ظهر الإثنين بالشمال ومحليا الوسط مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب مع دواوير رملية محلية.
يكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب بخليج قابس. وتتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية والمناطق الساحلية الشرقية وبين 27 و 33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018