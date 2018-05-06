رئيس الحكومة يدلي بصوته في الانتخابات البلدية

دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الأحد، وخلال آداءه لواجبه الإنتخابي في مركز الإقتراع بالمرسى "الشعب التونسي للتعبير مهما كان التصويت" يوم الإنتخابات البلدية.

ودعا التونسيون إلى التصويت والإقبال على مراكز الإقتراع بكثافة في هذا اليوم المهم والمقترن بإنطلاق مسار اللامركزية، وفق تعبيره.

وعبر الشاهد عن فخره وإعتزازه لما حققته تونس، حيث أصبح بإمكان التونسي اليوم التصويت بحرية وفي إطار الشفافية، وفق قوله. وتقدم رئيس الحكومة بالشكر لكل الأطراف المتدخلة لتأمين هذا الإستحاق الإنتخابي.