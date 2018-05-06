الطبوبي بعد آداء واجبه الإنتخابي يدعو الشباب للإقتراع بكثافة

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، صباح اليوم الأحد، خلال في تصريح لإذاعة شمس آف آم وبعد آداء واجبه الإنتخابي بالتصويت في مزكز الإقتراع منزل الزيتون في فوشانة، التونسيين وخاصة الشباب للإقبال على التصويت والإقتراع بكثافة.

وشدد على ضرورة أن يؤدي كل تونسي واجبه، مبينا أن الحكم المحلي والإنتخابات البلدية تختلف عن غيرها التشريعية والرئاسية. وأعرب الطبوبي على ثقته التامة في الشعب التونسي لآداء واجبه من اجل تحقيق الديمقراطية المحلية ، وفق تعبيره.