صفاقس: القبض على ناخب بصدد تصوير الورقة الانتخابية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين -صفاقس - راشد شعور

تم منذ قليل القبض على ناخب بصدد تصوير الورقة الانتخابية بمدرسة المسعدين بصفاقس.

التحقيقات جارية مع الناخب وهو ما سنعود اليه لاحقا مع التأكيد على الاقبال عادي بعد ساعة من فتح مراكز الاقتراع.