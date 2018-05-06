سوسة: أكثر من 300 ألف ناخب يدلون بأصواتهم

الشروق اون لاين - مكتب الساحل - محمد علي خليفة

انطلقت صباح اليوم عمليات التصويت لانتخاب المجالس البلدية الثمانية عشرة بولاية سوسة بنسق عادي، حيث من المنتظر أن يتوجه أكثر من 300 ألف ناخب مسجل إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس البلدية.

ولم يتم تسجيل أية مخالفة أو تجاوزات خلال الساعة الأولى من عمليات التصويت وفق ما أكده عدد من رؤساء مراكز الاقتراع الذين التقتهم "الشروق اون لاين".