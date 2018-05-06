سيدي بوزيد: انطلاق عملية الاقتراع الخاصة المدنيين في ظروف طيبة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين - قيس عماري

اكد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد نبيل جلالي ان عملية الاقتراع الخاصة المدنيين انطلقت في ظروف طيبة منذ الصباح.

وأشار الجلالي الى وجود بعض الاشكاليات في عدد من المكاتب يجري الان العمل على تجاوزها بالتنسيق مع جميع الأطراف.

ويذكر ان عدد المسجلين للانتخابات البلدية بسيدي بوزيد يبلغ 238395 موزعين على 17 دائرة بلدية.