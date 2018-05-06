المضيلة: خطأ في اوراق الاقتراع يتسبب في غلق بعض المكاتب

الشروق اون لاين -فيصل عويني

سجّلت بعض مراكز اقتراع ببلدية المظيلة من ولاية قفصة خطأ في أوراق الاقتراع التي تضمنت 12 قائمة انتخابية والحالة أنها تظم 9 قائمات فقط مما تسبب في غلقها في انتظار تجاوز الخطأ وعودة العملية الانتخابية بها. وهي عملية خلّفت احتقانا لدى اعضاء القائمات المترشحة وعدد من المواطنين اللذين قدموا من اجل القيام بواجبهم الانتخابي.