صوت الشارع:ما رأيك في الصراع الاقليمي والدولي بسوريا

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
هيثم حريز ـ تونس
الانجازات التي تحققها الحكومة السورية في مجال مكافحة الارهاب اربكت كل الدول العظمى وأعتقد ان الازمة مازالت متواصلة القوى المتداخلة في الازمة لم تتفق بعد على تقسيم الكعكة السورية.
حسين عايد ـ سوريا
أعتقد أنّ التطورات الخطيرة في سوريا تتمثل في الاعتداءات الغربية المباشرة على سوريا خاصة بعد العدوان البريطاني والامريكي والفرنسي وهي ممارسات استعمارية ضد دولة مستقلة وعضو بمنظمة الامم المتحدة .
شوقي ملاس ـ فلسطين
المستقبل السوري بدأ يتضح شيئا فشيئا واعتقد ان الجيش العربي السوري حسم نهائيا ملف الارهاب وتبقت بعض البلدات التي يسيطر عليها المتطرفون لكن الخطر يكمن في الدعم الغربي والصهيوني للمسلحين ضد الدولة السورية.
عامر شوقي ـ مصر
يمكن أن تكون سوريا خلال هذه الصائفة مسرحا لحرب اقليمية كبيرة بين الجمهورية الايرانية وكيان الاحتلال الاسرائيلي وعندها سوف يتضح الموقف العربي المتخاذل والداعم للصهاينة والامريكان.
هيثم حريز ـ تونس
الانجازات التي تحققها الحكومة السورية في مجال مكافحة الارهاب اربكت كل الدول العظمى وأعتقد ان الازمة مازالت متواصلة القوى المتداخلة في الازمة لم تتفق بعد على تقسيم الكعكة السورية.
حسين عايد ـ سوريا
أعتقد أنّ التطورات الخطيرة في سوريا تتمثل في الاعتداءات الغربية المباشرة على سوريا خاصة بعد العدوان البريطاني والامريكي والفرنسي وهي ممارسات استعمارية ضد دولة مستقلة وعضو بمنظمة الامم المتحدة .
شوقي ملاس ـ فلسطين
المستقبل السوري بدأ يتضح شيئا فشيئا واعتقد ان الجيش العربي السوري حسم نهائيا ملف الارهاب وتبقت بعض البلدات التي يسيطر عليها المتطرفون لكن الخطر يكمن في الدعم الغربي والصهيوني للمسلحين ضد الدولة السورية.
عامر شوقي ـ مصر
يمكن أن تكون سوريا خلال هذه الصائفة مسرحا لحرب اقليمية كبيرة بين الجمهورية الايرانية وكيان الاحتلال الاسرائيلي وعندها سوف يتضح الموقف العربي المتخاذل والداعم للصهاينة والامريكان.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018