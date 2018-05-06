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يوم الأحد 06 ماي 2018
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صوت الشارع:ما رأيك في الصراع الاقليمي والدولي بسوريا
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العالمية
صوت الشارع:ما رأيك في الصراع الاقليمي والدولي بسوريا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

هيثم حريز ـ تونس

الانجازات التي تحققها الحكومة السورية في مجال مكافحة الارهاب اربكت كل الدول العظمى وأعتقد ان الازمة مازالت متواصلة القوى المتداخلة في الازمة لم تتفق بعد على تقسيم الكعكة السورية.

حسين عايد ـ سوريا

أعتقد أنّ التطورات الخطيرة في سوريا تتمثل في الاعتداءات الغربية المباشرة على سوريا خاصة بعد العدوان البريطاني والامريكي والفرنسي وهي ممارسات استعمارية ضد دولة مستقلة وعضو بمنظمة الامم المتحدة .

شوقي ملاس ـ فلسطين

المستقبل السوري بدأ يتضح شيئا فشيئا واعتقد ان الجيش العربي السوري حسم نهائيا ملف الارهاب وتبقت بعض البلدات التي يسيطر عليها المتطرفون لكن الخطر يكمن في الدعم الغربي والصهيوني للمسلحين ضد الدولة السورية.

عامر شوقي ـ مصر

يمكن أن تكون سوريا خلال هذه الصائفة مسرحا لحرب اقليمية كبيرة بين الجمهورية الايرانية وكيان الاحتلال الاسرائيلي وعندها سوف يتضح الموقف العربي المتخاذل والداعم للصهاينة والامريكان.

إعداد: ناجــــــح بن جدو
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العالمية
صوت الشارع:ما رأيك في الصراع الاقليمي والدولي بسوريا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

هيثم حريز ـ تونس

الانجازات التي تحققها الحكومة السورية في مجال مكافحة الارهاب اربكت كل الدول العظمى وأعتقد ان الازمة مازالت متواصلة القوى المتداخلة في الازمة لم تتفق بعد على تقسيم الكعكة السورية.

حسين عايد ـ سوريا

أعتقد أنّ التطورات الخطيرة في سوريا تتمثل في الاعتداءات الغربية المباشرة على سوريا خاصة بعد العدوان البريطاني والامريكي والفرنسي وهي ممارسات استعمارية ضد دولة مستقلة وعضو بمنظمة الامم المتحدة .

شوقي ملاس ـ فلسطين

المستقبل السوري بدأ يتضح شيئا فشيئا واعتقد ان الجيش العربي السوري حسم نهائيا ملف الارهاب وتبقت بعض البلدات التي يسيطر عليها المتطرفون لكن الخطر يكمن في الدعم الغربي والصهيوني للمسلحين ضد الدولة السورية.

عامر شوقي ـ مصر

يمكن أن تكون سوريا خلال هذه الصائفة مسرحا لحرب اقليمية كبيرة بين الجمهورية الايرانية وكيان الاحتلال الاسرائيلي وعندها سوف يتضح الموقف العربي المتخاذل والداعم للصهاينة والامريكان.

إعداد: ناجــــــح بن جدو
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عودة الأسطول الثاني إلى الأطلسي:امريكا تصعّد من استراتيجية المواجهة مع روسيا
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
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06 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية أن المفاوضات حول سد النهضة استأنفت امس في العاصمة...
المزيد >>
ماكرون يحذر ترومب:الانسحاب من الاتفاق النووي سيشعل حربا مدمرة
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
حذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن إقدام نظيره الأمريكي، دونالد ترومب، على سحب الولايات المتحدة من...
المزيد >>
قصة حب الأمير هاري وميغان ماركل تتحوّل إلى فيلم تلفزيوني
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
هرع مسؤولو شبكة (لايفتايم) التلفزيونية الأمريكية إلى العمل بمجرد إعلان خطبة الأمير البريطاني هاري والممثلة...
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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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