صوت الشارع:ما رأيك في الصراع الاقليمي والدولي بسوريا

هيثم حريز ـ تونس

الانجازات التي تحققها الحكومة السورية في مجال مكافحة الارهاب اربكت كل الدول العظمى وأعتقد ان الازمة مازالت متواصلة القوى المتداخلة في الازمة لم تتفق بعد على تقسيم الكعكة السورية.

حسين عايد ـ سوريا

أعتقد أنّ التطورات الخطيرة في سوريا تتمثل في الاعتداءات الغربية المباشرة على سوريا خاصة بعد العدوان البريطاني والامريكي والفرنسي وهي ممارسات استعمارية ضد دولة مستقلة وعضو بمنظمة الامم المتحدة .

شوقي ملاس ـ فلسطين

المستقبل السوري بدأ يتضح شيئا فشيئا واعتقد ان الجيش العربي السوري حسم نهائيا ملف الارهاب وتبقت بعض البلدات التي يسيطر عليها المتطرفون لكن الخطر يكمن في الدعم الغربي والصهيوني للمسلحين ضد الدولة السورية.

عامر شوقي ـ مصر

يمكن أن تكون سوريا خلال هذه الصائفة مسرحا لحرب اقليمية كبيرة بين الجمهورية الايرانية وكيان الاحتلال الاسرائيلي وعندها سوف يتضح الموقف العربي المتخاذل والداعم للصهاينة والامريكان.

إعداد: ناجــــــح بن جدو