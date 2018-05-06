في كلمــــة:الهروب من سوريا

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تتمركز داخل الاراضي السورية عديد القوات الاجنبية التي اختلفت مبررات وجودها واهدافها كما تختلف ايضا طريقة مغادرتها وان كانت القوات الروسية والايرانية تمتلك غطاء شرعيّا بناء على طلب من الحكومة الرسمية في سوريا فان مثيلاتها من القوات الامريكية والتركية ومؤخرا الفرنسية تتواجد تحت ذريعة محاربة «داعش» التي يجمع اغلب الاطراف انها قاب قوسين أو أدنى من الاضمحلال في سوريا بسبب استعادة الجيش العربي السوري لما يزيد عن ٪80 من الاراضي السورية فكيف ستكون مغادرة هذه القوات؟
لا شك ان امام هذه القوات (الامريكية والفرنسية والبريطانية والتركية) خيارين لا ثالث لهما يقوم الاول على التفاهمات التي تعقب الحل السياسي النهائي في سوريا سواء في جينيف السويسرية او في سوتشي الروسية واكمال الجيش السوري بسط سيطرته على جميع الاراضي السورية ودحر اخر داعشي وبالتالي يصبح تواجد هذه القوات احتلال(هو اصلا كذلك) اما الخيار الثاني فهو الخروج تحت وابل الرصاص كما جرى سابقا مع الامريكان في الصومال والعراق وهو لحد الان الفرضية الاقرب بسبب تطورات الازمة.
وان كان للقوات التركية على الاقل تفاهمات مع الطرف الروسي والايراني على اساسها ستغادر الاراضي السورية طوعية بعد اكتمال الحل السياسي فان احتمال المواجهة مع القوات الامريكية والفرنسية والبريطانية هو الحل نظرا لأطماع هذه القوات في ترسيخ قواعد دائمة بالإضافة الى تمركزها في شرق الفرات اين الثروات الهائلة من الغاز والنفط التي لن تتنازل عنها دمشق باي ثمن وربما في القريب العاجل وحسب تطورات المنطقة ستندلع المواجهة مع هذه القوات التي لن تجد بدا من حزم حقائبها والفرار ان امكنها ذلك قبل اصطيادها من الجيش السوري وحلفائه.
تتمركز داخل الاراضي السورية عديد القوات الاجنبية التي اختلفت مبررات وجودها واهدافها كما تختلف ايضا طريقة مغادرتها وان كانت القوات الروسية والايرانية تمتلك غطاء شرعيّا بناء على طلب من الحكومة الرسمية في سوريا فان مثيلاتها من القوات الامريكية والتركية ومؤخرا الفرنسية تتواجد تحت ذريعة محاربة «داعش» التي يجمع اغلب الاطراف انها قاب قوسين أو أدنى من الاضمحلال في سوريا بسبب استعادة الجيش العربي السوري لما يزيد عن ٪80 من الاراضي السورية فكيف ستكون مغادرة هذه القوات؟
لا شك ان امام هذه القوات (الامريكية والفرنسية والبريطانية والتركية) خيارين لا ثالث لهما يقوم الاول على التفاهمات التي تعقب الحل السياسي النهائي في سوريا سواء في جينيف السويسرية او في سوتشي الروسية واكمال الجيش السوري بسط سيطرته على جميع الاراضي السورية ودحر اخر داعشي وبالتالي يصبح تواجد هذه القوات احتلال(هو اصلا كذلك) اما الخيار الثاني فهو الخروج تحت وابل الرصاص كما جرى سابقا مع الامريكان في الصومال والعراق وهو لحد الان الفرضية الاقرب بسبب تطورات الازمة.
وان كان للقوات التركية على الاقل تفاهمات مع الطرف الروسي والايراني على اساسها ستغادر الاراضي السورية طوعية بعد اكتمال الحل السياسي فان احتمال المواجهة مع القوات الامريكية والفرنسية والبريطانية هو الحل نظرا لأطماع هذه القوات في ترسيخ قواعد دائمة بالإضافة الى تمركزها في شرق الفرات اين الثروات الهائلة من الغاز والنفط التي لن تتنازل عنها دمشق باي ثمن وربما في القريب العاجل وحسب تطورات المنطقة ستندلع المواجهة مع هذه القوات التي لن تجد بدا من حزم حقائبها والفرار ان امكنها ذلك قبل اصطيادها من الجيش السوري وحلفائه.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018