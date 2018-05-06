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يوم الأحد 06 ماي 2018
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العالمية
في كلمــــة:الهروب من سوريا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

 تتمركز داخل الاراضي السورية عديد القوات الاجنبية التي اختلفت مبررات وجودها واهدافها كما تختلف ايضا طريقة مغادرتها وان كانت القوات الروسية والايرانية تمتلك غطاء شرعيّا بناء على طلب من الحكومة الرسمية في سوريا فان مثيلاتها من القوات الامريكية والتركية ومؤخرا الفرنسية تتواجد تحت ذريعة محاربة «داعش» التي يجمع اغلب الاطراف انها قاب قوسين أو أدنى من الاضمحلال في سوريا بسبب استعادة الجيش العربي السوري لما يزيد عن ٪80 من الاراضي السورية فكيف ستكون مغادرة هذه القوات؟

لا شك ان امام هذه القوات (الامريكية والفرنسية والبريطانية والتركية) خيارين لا ثالث لهما يقوم الاول على التفاهمات التي تعقب الحل السياسي النهائي في سوريا سواء في جينيف السويسرية او في سوتشي الروسية واكمال الجيش السوري بسط سيطرته على جميع الاراضي السورية ودحر اخر داعشي وبالتالي يصبح تواجد هذه القوات احتلال(هو اصلا كذلك) اما الخيار الثاني فهو الخروج تحت وابل الرصاص كما جرى سابقا مع الامريكان في الصومال والعراق وهو لحد الان الفرضية الاقرب بسبب تطورات الازمة.
وان كان للقوات التركية على الاقل تفاهمات مع الطرف الروسي والايراني على اساسها ستغادر الاراضي السورية طوعية بعد اكتمال الحل السياسي فان احتمال المواجهة مع القوات الامريكية والفرنسية والبريطانية هو الحل نظرا لأطماع هذه القوات في ترسيخ قواعد دائمة بالإضافة الى تمركزها في شرق الفرات اين الثروات الهائلة من الغاز والنفط التي لن تتنازل عنها دمشق باي ثمن وربما في القريب العاجل وحسب تطورات المنطقة ستندلع المواجهة مع هذه القوات التي لن تجد بدا من حزم حقائبها والفرار ان امكنها ذلك قبل اصطيادها من الجيش السوري وحلفائه.

يكتبها: بدرالدين السياري
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العالمية
في كلمــــة:الهروب من سوريا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

 تتمركز داخل الاراضي السورية عديد القوات الاجنبية التي اختلفت مبررات وجودها واهدافها كما تختلف ايضا طريقة مغادرتها وان كانت القوات الروسية والايرانية تمتلك غطاء شرعيّا بناء على طلب من الحكومة الرسمية في سوريا فان مثيلاتها من القوات الامريكية والتركية ومؤخرا الفرنسية تتواجد تحت ذريعة محاربة «داعش» التي يجمع اغلب الاطراف انها قاب قوسين أو أدنى من الاضمحلال في سوريا بسبب استعادة الجيش العربي السوري لما يزيد عن ٪80 من الاراضي السورية فكيف ستكون مغادرة هذه القوات؟

لا شك ان امام هذه القوات (الامريكية والفرنسية والبريطانية والتركية) خيارين لا ثالث لهما يقوم الاول على التفاهمات التي تعقب الحل السياسي النهائي في سوريا سواء في جينيف السويسرية او في سوتشي الروسية واكمال الجيش السوري بسط سيطرته على جميع الاراضي السورية ودحر اخر داعشي وبالتالي يصبح تواجد هذه القوات احتلال(هو اصلا كذلك) اما الخيار الثاني فهو الخروج تحت وابل الرصاص كما جرى سابقا مع الامريكان في الصومال والعراق وهو لحد الان الفرضية الاقرب بسبب تطورات الازمة.
وان كان للقوات التركية على الاقل تفاهمات مع الطرف الروسي والايراني على اساسها ستغادر الاراضي السورية طوعية بعد اكتمال الحل السياسي فان احتمال المواجهة مع القوات الامريكية والفرنسية والبريطانية هو الحل نظرا لأطماع هذه القوات في ترسيخ قواعد دائمة بالإضافة الى تمركزها في شرق الفرات اين الثروات الهائلة من الغاز والنفط التي لن تتنازل عنها دمشق باي ثمن وربما في القريب العاجل وحسب تطورات المنطقة ستندلع المواجهة مع هذه القوات التي لن تجد بدا من حزم حقائبها والفرار ان امكنها ذلك قبل اصطيادها من الجيش السوري وحلفائه.

يكتبها: بدرالدين السياري
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استئناف المفاوضات حول سد النهضة الاثيوبي
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
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06 ماي 2018 السّاعة 21:00
حذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن إقدام نظيره الأمريكي، دونالد ترومب، على سحب الولايات المتحدة من...
المزيد >>
قصة حب الأمير هاري وميغان ماركل تتحوّل إلى فيلم تلفزيوني
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
هرع مسؤولو شبكة (لايفتايم) التلفزيونية الأمريكية إلى العمل بمجرد إعلان خطبة الأمير البريطاني هاري والممثلة...
المزيد >>
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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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