لقاء مع: الخبير الدولي رائد المصري:معركة سوريا مسألة حياة أو موت

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية رائد المصري لـ«الشروق» ان مخططات تقسيم سوريا لن ترى النور ابدا وستظل سوريا موحدة مشيرا الى انها مسالة حياة او موت بالنسبة لروسيا التي تعتبرها واقعا جيوسياسيا مهمّا لا يمكن التنازل عليه باي ثمن.

كيف تقرا التطورات الاخيرة في سوريا؟

طبعا هذه التطورات تصب في مصلحة الحلف الروسي السوري الايراني وحزب الله، خصوصاً. المصالحات وترحيل المسلحين الارهابيين الى الشمال السوري وتركيا وتوسع مساحة سيطرة الدولة السورية وتمددها أكثر...وهو ما يُريح النظام ويعزز مكانته لدى الشعب السوري.

هل أصبحت سوريا ساحة للتقسيم؟ وهل ستعود سوريا موحدة كما كانت؟

لا يمكن ان تتقسم سوريا، بسبب التنوع الديموغرافي فيها والسكاني وكذلك لأن الوضع الدولي وكيفية تشكيل النظام الإقليمي والدولي الجديدين لا يسمح بالتقسيم، بسبب ضرورة إعادة علاقات الإنتاج الرأسمالية الجديدة في العالم ورسمها بالعودة للتوازن الدولي والتشاركية في ادارة ملفات النزاع بين روسيا وامريكا...وهذا يُبعد أي قرار تقسيمي عن سوريا او حتى عن العراق وكما رأينا سابقاً في ملف اقليم كردستان العراق...ودائما تفوق الدولة ووجودها وحضورها يمنع اي نوع من التقسيم...هذا ما فعله العراق بالقرار السيادي وما تفعله سوريا في محاولة تمدد لبسط سيطرتها على كل الاراضي السورية.

هل ستكون سوريا ميدان صراع اسرائيلي ايراني وشيك؟

طبعا لا...لأن هدف الضغط الاسرائيلي والتحشيد والتأليب الغربي على ايران هو بهدف إبعادها او القبول بتسوية خروجها من سوريا لأنها باتت على حدود فلسطين وهو ما يؤثر كثيرا في دعم منظومة المقاومة وامتداد رقعتها من لبنان الى جنوب سوريا...وايضاً الضغط على ايران لتعديل جزء من الاتفاق النووي بين ايران والخمسة زائد واحد ليطال ملف الصواريخ الباليستية الايرانية...وهو أمر بالطبع لن يحدث ولن تناقشه ايران مطلقاً.

أي مستقبل للقوات الاجنبية في سوريا (قوات امريكية وفرنسية وتركية)؟

طبعا هذا يعتمد على الحل السياسي المرسوم في سوريا وقوة كل دولة يتواجد جنودها على الارض السورية وبما تمتلكه من اوراق على طاولة الحلول ...وبالتالي الولوج الى التسوية بعد اخذ ضمانات الحصة الاقتصادية من النفط والغاز في سوريا والعراق....وهذا يتعلق بقوة المفاوضات وبالشد على الأصابع...ومن يسلم أولاً ويتراجع.

إلى أي مدى روسيا مستعدة للدفاع عن سوريا وعدم خسارتها؟

سوريا بالنسبة لروسيا مسألة حياة أو موت...وهي التي مكنتها من أن تلعب وتتبوأ الدور الريادي في العالم بما يختص امنها القومي أولاً ...وحرية حركة وصولها الى المياه الدافئة ثانياً...وبأن تضمن أن لا يتم تطويقها مجدداً عبر حلف الناتو من شرق اوروبا والبحر الأسود والخليج العربي....فروسيا تعتبر ان دفاعها عن سوريا هو بمثابة الحفاظ على واقع جيوسياسي مهم وخطير تستطيع من خلاله أن تشارك الغرب في ادارة العالم ولا تبقى معزولة في الشمال السيبيري ووفق مزاجية الغرب الامريكي والأوروبي... لأن علاقات الانتاج ورسمها اليوم للنظام الرأسمالي الغربي لا تتحكم به امريكا واوروبا بل معها الصين وروسيا ومنظمة شنغهاي.

أبرز القواعد الأجنبية في سوريا

أصبحت الأراضي السورية منطقة مكتظة بالوجود العسكري الأجنبي، حيث تنتشر في جنباتها وأطرافها قواعد ونقاط عسكرية، بعضها تابع لروسيا التي تحظى بوجود عسكري شرعي، وبعضها تابع للولايات المتحدة، كما يعود بعضها لقوى إقليمية أخرى.

تونس (الشروق)

القواعد الأمريكية

• قاعدة رميلان وتقع في مطار رميلان شرق مدينة القامشلي الحدودية مع العراق.

• قاعدة المبروكة غرب مدينة القامشلي.

• قاعدة خراب عشق غرب مدينة عين عيسى.

• قاعدة عين عيسى وتعد كبرى قواعد الجيش الأمريكي مساحة.

• قاعدة عين عرب في ريف حلب الشمالي.

• قاعدة تل بيدر شمال محافظة الحسكة والقامشلي، وهي بلدة حدودية.

• قاعدة تل أبيض على الحدود السورية التركية.

القواعد الروسية

• قاعدة حميميم: هي قاعدة عسكرية جوية تقع في بلدة حميميم على بعد أربعة كيلومترات من مدينة جبلة، و19 كيلومترا من محافظة اللاذقية، وقريبة من مطار باسل الأسد الدولي.

• قاعدة تدمر: أقيمت هذه القاعدة نهاية مارس 2016، وهي أشبه بمعسكر للجنود والضباط الروس.

• قاعدة طرطوس البحرية: هي القاعدة الروسية البحرية الوحيدة في المتوسط، وتمثل رمزا لنفوذ روسيا في منطقة الشرق الأوسط عموما.

القواعد البريطانية

• قاعدة التنف: هي قاعدة عسكرية أنشأتها بريطانيا في سوريا، وتقع في محيط معبر التنف الحدودي مع الأردن والعراق.

الوجود التركي

• للجيش التركي وجود عسكري في الشمال السوري، حيث أسس نقاط مراقبة عسكرية في إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي ترعاه روسيا وتركيا وإيران، كما نفذ عمليتين عسكريتين، إحداهما صيف عام 2016 تحت مسمى درع الفرات لمحاربة التنظيمات الإرهابية بحسب المسؤولين الأتراك، والثانية تحت مسمى غصن الزيتون في منطقة عفرين.

المصدر: الجزيرة

حوار: بدرالدين السياري