الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 06 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
مصادر وعلامات نقص الحديد في الجسم
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو) صفاقس: نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثانية ظهرا الوسلاتية: محاولة غلق مركز اقتراع واعفاء رئيس المركز برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات...
الصحّة والطبّ
مصادر وعلامات نقص الحديد في الجسم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

الحديد معدن شديد الأهمية لتوصيل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ولذلك يؤدي نقصه إلى مجموعة من المشاكل التي تدوم فترة طويلة. وتوفر الأطعمة نوعين من الحديد: الحيواني والنباتي، ويمتص الجسم ما بين 15 و30 بالمائة من الحديد الحيواني، بينما يمتص ما بين 2 و20 بالمائة فقط من الحديد النباتي، ويحسن فيتامين “س” من قدرة الجسم على الامتصاص لتصل إلى الحد الأقصى.
ومن أهم علامات نقص الحديد:
* تسارع ضربات القلب نتيجة عدم وجود ما يكفي من الهيموغلوبين ليحمل الأوكسجين، ما يضطر القلب لزيادة ضخ الدم.
* تساقط الشعر بمعدل أكثر من 100 شعرة في اليوم نتيجة نقص إمدادات الأكسجين إلى فروة الرأس.
* تقصّف الأظافر وليونتها وتقوسّها إلى الداخل بسبب الأنيميا.
* برودة اليدين والقدمين من العلامات الشائعة لنقص الحديد بسبب نقص الأوكسجين في أطراف الجسم.
* طنين الأذن بسبب عمل القلب بشكل مكثّف.
* شحوب الجلد وقصر النفس من علامات نقص الحديد والهيموغلوبين.

تقرؤون أيضا
التداوي الطبيعي :أفضل الزيوت الأساسية لعلاج التهاب الجيـــوب الأنفيــــة
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
يمكن أن تشتمل أعراض التهابات الجيوب الأنفية على آلام في الوجه والحساسية، وفقدان حاسة الشم، رائحة الفم...
المزيد >>
طبق:سلطة خضر بكويرات الجبن
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
السلطة:
المزيد >>
نصائح جدتي
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
كيف تتجنّبين الأخطاء الشّائعة في سلامة الغذاء؟
المزيد >>
مصادر وعلامات نقص الحديد في الجسم
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
الحديد معدن شديد الأهمية لتوصيل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ولذلك يؤدي نقصه إلى مجموعة من المشاكل التي تدوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الصحّة والطبّ
مصادر وعلامات نقص الحديد في الجسم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

الحديد معدن شديد الأهمية لتوصيل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ولذلك يؤدي نقصه إلى مجموعة من المشاكل التي تدوم فترة طويلة. وتوفر الأطعمة نوعين من الحديد: الحيواني والنباتي، ويمتص الجسم ما بين 15 و30 بالمائة من الحديد الحيواني، بينما يمتص ما بين 2 و20 بالمائة فقط من الحديد النباتي، ويحسن فيتامين “س” من قدرة الجسم على الامتصاص لتصل إلى الحد الأقصى.
ومن أهم علامات نقص الحديد:
* تسارع ضربات القلب نتيجة عدم وجود ما يكفي من الهيموغلوبين ليحمل الأوكسجين، ما يضطر القلب لزيادة ضخ الدم.
* تساقط الشعر بمعدل أكثر من 100 شعرة في اليوم نتيجة نقص إمدادات الأكسجين إلى فروة الرأس.
* تقصّف الأظافر وليونتها وتقوسّها إلى الداخل بسبب الأنيميا.
* برودة اليدين والقدمين من العلامات الشائعة لنقص الحديد بسبب نقص الأوكسجين في أطراف الجسم.
* طنين الأذن بسبب عمل القلب بشكل مكثّف.
* شحوب الجلد وقصر النفس من علامات نقص الحديد والهيموغلوبين.

تقرؤون أيضا
التداوي الطبيعي :أفضل الزيوت الأساسية لعلاج التهاب الجيـــوب الأنفيــــة
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
يمكن أن تشتمل أعراض التهابات الجيوب الأنفية على آلام في الوجه والحساسية، وفقدان حاسة الشم، رائحة الفم...
المزيد >>
طبق:سلطة خضر بكويرات الجبن
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
السلطة:
المزيد >>
نصائح جدتي
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
كيف تتجنّبين الأخطاء الشّائعة في سلامة الغذاء؟
المزيد >>
مصادر وعلامات نقص الحديد في الجسم
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
الحديد معدن شديد الأهمية لتوصيل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ولذلك يؤدي نقصه إلى مجموعة من المشاكل التي تدوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو) صفاقس: نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثانية ظهرا الوسلاتية: محاولة غلق مركز اقتراع واعفاء رئيس المركز برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات...
﻿