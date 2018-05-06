مصادر وعلامات نقص الحديد في الجسم

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الحديد معدن شديد الأهمية لتوصيل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ولذلك يؤدي نقصه إلى مجموعة من المشاكل التي تدوم فترة طويلة. وتوفر الأطعمة نوعين من الحديد: الحيواني والنباتي، ويمتص الجسم ما بين 15 و30 بالمائة من الحديد الحيواني، بينما يمتص ما بين 2 و20 بالمائة فقط من الحديد النباتي، ويحسن فيتامين “س” من قدرة الجسم على الامتصاص لتصل إلى الحد الأقصى.
ومن أهم علامات نقص الحديد:
* تسارع ضربات القلب نتيجة عدم وجود ما يكفي من الهيموغلوبين ليحمل الأوكسجين، ما يضطر القلب لزيادة ضخ الدم.
* تساقط الشعر بمعدل أكثر من 100 شعرة في اليوم نتيجة نقص إمدادات الأكسجين إلى فروة الرأس.
* تقصّف الأظافر وليونتها وتقوسّها إلى الداخل بسبب الأنيميا.
* برودة اليدين والقدمين من العلامات الشائعة لنقص الحديد بسبب نقص الأوكسجين في أطراف الجسم.
* طنين الأذن بسبب عمل القلب بشكل مكثّف.
* شحوب الجلد وقصر النفس من علامات نقص الحديد والهيموغلوبين.
الحديد معدن شديد الأهمية لتوصيل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ولذلك يؤدي نقصه إلى مجموعة من المشاكل التي تدوم فترة طويلة. وتوفر الأطعمة نوعين من الحديد: الحيواني والنباتي، ويمتص الجسم ما بين 15 و30 بالمائة من الحديد الحيواني، بينما يمتص ما بين 2 و20 بالمائة فقط من الحديد النباتي، ويحسن فيتامين “س” من قدرة الجسم على الامتصاص لتصل إلى الحد الأقصى.
ومن أهم علامات نقص الحديد:
* تسارع ضربات القلب نتيجة عدم وجود ما يكفي من الهيموغلوبين ليحمل الأوكسجين، ما يضطر القلب لزيادة ضخ الدم.
* تساقط الشعر بمعدل أكثر من 100 شعرة في اليوم نتيجة نقص إمدادات الأكسجين إلى فروة الرأس.
* تقصّف الأظافر وليونتها وتقوسّها إلى الداخل بسبب الأنيميا.
* برودة اليدين والقدمين من العلامات الشائعة لنقص الحديد بسبب نقص الأوكسجين في أطراف الجسم.
* طنين الأذن بسبب عمل القلب بشكل مكثّف.
* شحوب الجلد وقصر النفس من علامات نقص الحديد والهيموغلوبين.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018