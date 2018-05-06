نصائح جدتي

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
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19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
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19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
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19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
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-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
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18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
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17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
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17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
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17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
كيف تتجنّبين الأخطاء الشّائعة في سلامة الغذاء؟
تذوق الطعام لمعرفة ما إذا كان فسد أم لا
لا ينبغي عليكِ أبدًا الإقدام على فعل ذلك؛ لأنه لا يجب عليكِ تذوق أو حتى شم البكتيريا التي تسبب فساد الطعام وتسممه، ولأن تذوق أقل جزء منه قد يصيبك بالأمراض.
وضع الطعام المطبوخ في طبق كان يحتوي على لحوم نيئة
لا تسمحي أن يوضع الطعام المطبوخ أو الجاهز للأكل في صحن أو طبق كان به اللحوم النيئة والدجاج والمأكولات البحرية، حيث يمكن أن يسبب ذلك تلوثًا متبادلا. يمكن أن تنتقل البكتيريا من اللحوم النيئة بسهولة إلى الأطعمة الجاهزة للأكل وتسبب التسمم الغذائي.
ترك الطعام على الطاولة
لا تتركي الأطعمة التي تحضرينها من الفريز ليذوب عنها الثلج على الطاولة؛ لأن الكائنات الضارة تتكاثر بسرعة في درجات الحرارة العالية. بدلًا من ذلك، اتركيها في الثلاجة أو الماء البارد أو في الميكروويف.
غسيل اللحوم أو الدواجن
لا تغسلي اللحوم أو الدواجن النيئة أبدًا بالماء؛ لأن ذلك يساعد على انتشار البكتيريا بسهولة في مطبخك. يمكنك فقط غسل الفواكه والخضراوات.
ترك الطعام يبرد في الخارج قبل وضعه في الثلاجة
لا تتركي الطعام خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، لأن ذلك يجعلها بيئة مناسبة لنمو البكتيريا بشكل سريع. بدلًا من فعل ذلك، ضعي الأطعمة دائمًا في الثلاجة في الوقت المناسب.
كيف تتجنّبين الأخطاء الشّائعة في سلامة الغذاء؟
تذوق الطعام لمعرفة ما إذا كان فسد أم لا
لا ينبغي عليكِ أبدًا الإقدام على فعل ذلك؛ لأنه لا يجب عليكِ تذوق أو حتى شم البكتيريا التي تسبب فساد الطعام وتسممه، ولأن تذوق أقل جزء منه قد يصيبك بالأمراض.
وضع الطعام المطبوخ في طبق كان يحتوي على لحوم نيئة
لا تسمحي أن يوضع الطعام المطبوخ أو الجاهز للأكل في صحن أو طبق كان به اللحوم النيئة والدجاج والمأكولات البحرية، حيث يمكن أن يسبب ذلك تلوثًا متبادلا. يمكن أن تنتقل البكتيريا من اللحوم النيئة بسهولة إلى الأطعمة الجاهزة للأكل وتسبب التسمم الغذائي.
ترك الطعام على الطاولة
لا تتركي الأطعمة التي تحضرينها من الفريز ليذوب عنها الثلج على الطاولة؛ لأن الكائنات الضارة تتكاثر بسرعة في درجات الحرارة العالية. بدلًا من ذلك، اتركيها في الثلاجة أو الماء البارد أو في الميكروويف.
غسيل اللحوم أو الدواجن
لا تغسلي اللحوم أو الدواجن النيئة أبدًا بالماء؛ لأن ذلك يساعد على انتشار البكتيريا بسهولة في مطبخك. يمكنك فقط غسل الفواكه والخضراوات.
ترك الطعام يبرد في الخارج قبل وضعه في الثلاجة
لا تتركي الطعام خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، لأن ذلك يجعلها بيئة مناسبة لنمو البكتيريا بشكل سريع. بدلًا من فعل ذلك، ضعي الأطعمة دائمًا في الثلاجة في الوقت المناسب.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018