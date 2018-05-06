نصائح جدتي

كيف تتجنّبين الأخطاء الشّائعة في سلامة الغذاء؟

تذوق الطعام لمعرفة ما إذا كان فسد أم لا

لا ينبغي عليكِ أبدًا الإقدام على فعل ذلك؛ لأنه لا يجب عليكِ تذوق أو حتى شم البكتيريا التي تسبب فساد الطعام وتسممه، ولأن تذوق أقل جزء منه قد يصيبك بالأمراض.

وضع الطعام المطبوخ في طبق كان يحتوي على لحوم نيئة

لا تسمحي أن يوضع الطعام المطبوخ أو الجاهز للأكل في صحن أو طبق كان به اللحوم النيئة والدجاج والمأكولات البحرية، حيث يمكن أن يسبب ذلك تلوثًا متبادلا. يمكن أن تنتقل البكتيريا من اللحوم النيئة بسهولة إلى الأطعمة الجاهزة للأكل وتسبب التسمم الغذائي.

ترك الطعام على الطاولة

لا تتركي الأطعمة التي تحضرينها من الفريز ليذوب عنها الثلج على الطاولة؛ لأن الكائنات الضارة تتكاثر بسرعة في درجات الحرارة العالية. بدلًا من ذلك، اتركيها في الثلاجة أو الماء البارد أو في الميكروويف.

غسيل اللحوم أو الدواجن

لا تغسلي اللحوم أو الدواجن النيئة أبدًا بالماء؛ لأن ذلك يساعد على انتشار البكتيريا بسهولة في مطبخك. يمكنك فقط غسل الفواكه والخضراوات.

ترك الطعام يبرد في الخارج قبل وضعه في الثلاجة

لا تتركي الطعام خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، لأن ذلك يجعلها بيئة مناسبة لنمو البكتيريا بشكل سريع. بدلًا من فعل ذلك، ضعي الأطعمة دائمًا في الثلاجة في الوقت المناسب.