طبق:سلطة خضر بكويرات الجبن

-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
المقادير:
السلطة:
• أوراق خس
• حبة خيار
• بصلة
• جزرة
• حبة طماطم
• 4 حبات فطر
• نصف ملعقة بقدونس
• ملعقة صغيرة ريحان
• ملعقة جوز
كريات الجبن:
• جبن قريار، موزريلا، قوتة…
• بيضة
• فرينة
• شابلير
• ملح وفلفل اسود
• زيت للقلي
الصلصة:
• ملح وفلفل اسود
• ملعقة عصير ليمون
• ملعقة عصير زيت زيتون
طريقة التحضير
• نضع الجبن ونهرسه بالفرشاة ثم نشكله الى كويرات. نضع كل كويرة من الجبن في البيضة المخفوقة ثم الدقيق ثم الشابلير ونقوم بقليها في الزيت الساخن حتى يصبح لونها ذهبيا.
• نحضر الصلصة وذلك بخلط عصير الليمون مع الفلفل الأسود والملح. نقوم باضافة الزيت تدريجيا دون التوقف عن تحريك بالملعقة حتى تتمازج الصلصة وتتماسك.
• نقطع الخضر باستثناء أوراق الخس الى دوائر ونضعها في صحن التقديم.
• نضيف كويرات الجين ثم ننثر أوراق الحبق ، المعدنوس والجوز ونسكب الصلصة.
المقادير:
السلطة:
• أوراق خس
• حبة خيار
• بصلة
• جزرة
• حبة طماطم
• 4 حبات فطر
• نصف ملعقة بقدونس
• ملعقة صغيرة ريحان
• ملعقة جوز
كريات الجبن:
• جبن قريار، موزريلا، قوتة…
• بيضة
• فرينة
• شابلير
• ملح وفلفل اسود
• زيت للقلي
الصلصة:
• ملح وفلفل اسود
• ملعقة عصير ليمون
• ملعقة عصير زيت زيتون
طريقة التحضير
• نضع الجبن ونهرسه بالفرشاة ثم نشكله الى كويرات. نضع كل كويرة من الجبن في البيضة المخفوقة ثم الدقيق ثم الشابلير ونقوم بقليها في الزيت الساخن حتى يصبح لونها ذهبيا.
• نحضر الصلصة وذلك بخلط عصير الليمون مع الفلفل الأسود والملح. نقوم باضافة الزيت تدريجيا دون التوقف عن تحريك بالملعقة حتى تتمازج الصلصة وتتماسك.
• نقطع الخضر باستثناء أوراق الخس الى دوائر ونضعها في صحن التقديم.
• نضيف كويرات الجين ثم ننثر أوراق الحبق ، المعدنوس والجوز ونسكب الصلصة.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018