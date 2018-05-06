طبق:سلطة خضر بكويرات الجبن

المقادير:

السلطة:

• أوراق خس

• حبة خيار

• بصلة

• جزرة

• حبة طماطم

• 4 حبات فطر

• نصف ملعقة بقدونس

• ملعقة صغيرة ريحان

• ملعقة جوز

كريات الجبن:

• جبن قريار، موزريلا، قوتة…

• بيضة

• فرينة

• شابلير

• ملح وفلفل اسود

• زيت للقلي

الصلصة:

• ملح وفلفل اسود

• ملعقة عصير ليمون

• ملعقة عصير زيت زيتون

طريقة التحضير

• نضع الجبن ونهرسه بالفرشاة ثم نشكله الى كويرات. نضع كل كويرة من الجبن في البيضة المخفوقة ثم الدقيق ثم الشابلير ونقوم بقليها في الزيت الساخن حتى يصبح لونها ذهبيا.

• نحضر الصلصة وذلك بخلط عصير الليمون مع الفلفل الأسود والملح. نقوم باضافة الزيت تدريجيا دون التوقف عن تحريك بالملعقة حتى تتمازج الصلصة وتتماسك.

• نقطع الخضر باستثناء أوراق الخس الى دوائر ونضعها في صحن التقديم.

• نضيف كويرات الجين ثم ننثر أوراق الحبق ، المعدنوس والجوز ونسكب الصلصة.