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يوم الأحد 06 ماي 2018
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طبق:سلطة خضر بكويرات الجبن
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الصحّة والطبّ
طبق:سلطة خضر بكويرات الجبن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

المقادير:
السلطة:
• أوراق خس
• حبة خيار
• بصلة
• جزرة
• حبة طماطم
• 4 حبات فطر
• نصف ملعقة بقدونس
• ملعقة صغيرة ريحان
• ملعقة جوز
كريات الجبن:
• جبن قريار، موزريلا، قوتة…
• بيضة
• فرينة
• شابلير
• ملح وفلفل اسود
• زيت للقلي
الصلصة:
• ملح وفلفل اسود
• ملعقة  عصير ليمون
• ملعقة  عصير زيت زيتون
طريقة التحضير
• نضع الجبن ونهرسه بالفرشاة ثم نشكله الى كويرات. نضع كل كويرة من الجبن في البيضة المخفوقة ثم الدقيق ثم الشابلير ونقوم بقليها في الزيت الساخن حتى يصبح لونها ذهبيا.
• نحضر الصلصة وذلك بخلط عصير الليمون مع الفلفل الأسود والملح. نقوم باضافة الزيت تدريجيا دون التوقف عن تحريك بالملعقة حتى تتمازج الصلصة وتتماسك.
• نقطع الخضر باستثناء أوراق الخس الى دوائر ونضعها في صحن التقديم.
• نضيف كويرات الجين ثم ننثر أوراق الحبق ، المعدنوس والجوز ونسكب الصلصة.

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الصحّة والطبّ
طبق:سلطة خضر بكويرات الجبن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

المقادير:
السلطة:
• أوراق خس
• حبة خيار
• بصلة
• جزرة
• حبة طماطم
• 4 حبات فطر
• نصف ملعقة بقدونس
• ملعقة صغيرة ريحان
• ملعقة جوز
كريات الجبن:
• جبن قريار، موزريلا، قوتة…
• بيضة
• فرينة
• شابلير
• ملح وفلفل اسود
• زيت للقلي
الصلصة:
• ملح وفلفل اسود
• ملعقة  عصير ليمون
• ملعقة  عصير زيت زيتون
طريقة التحضير
• نضع الجبن ونهرسه بالفرشاة ثم نشكله الى كويرات. نضع كل كويرة من الجبن في البيضة المخفوقة ثم الدقيق ثم الشابلير ونقوم بقليها في الزيت الساخن حتى يصبح لونها ذهبيا.
• نحضر الصلصة وذلك بخلط عصير الليمون مع الفلفل الأسود والملح. نقوم باضافة الزيت تدريجيا دون التوقف عن تحريك بالملعقة حتى تتمازج الصلصة وتتماسك.
• نقطع الخضر باستثناء أوراق الخس الى دوائر ونضعها في صحن التقديم.
• نضيف كويرات الجين ثم ننثر أوراق الحبق ، المعدنوس والجوز ونسكب الصلصة.

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طبق:سلطة خضر بكويرات الجبن
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06 ماي 2018 السّاعة 21:00
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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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