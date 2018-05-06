التداوي الطبيعي :أفضل الزيوت الأساسية لعلاج التهاب الجيـــوب الأنفيــــة

التهاب الجيوب الأنفية يأتي في أشكال متعددة ويمكن أن يستمر من أيام إلى أشهر، ويمكن أن يؤثر تأثيراً خطيراً على نوعية الحياة لدى الأشخاص الذين يتعاملون باستمرار مع التهابات الجيوب الأنفية.

يمكن أن تشتمل أعراض التهابات الجيوب الأنفية على آلام في الوجه والحساسية، وفقدان حاسة الشم، رائحة الفم الكريهة، والإرهاق، والحمى, أو ألم في اللثة والأسنان.

وهناك العديد من العلاجات التي تستخدم لعلاج التهاب الجيوب الأنفية ولكن من بين ذلك يمكنك استخدام أفضل الزيوت الأساسية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية والتي نستعرضها معاً في هذا المقال.

زيت الجيرانيوم

يشتهر هذا الزيت بخصائصه المسكنة والمضادة للالتهابات مما يجعله من أفضل الزيوت الأساسية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية.يعمل زيت الجيرانيوم على تنظيف المسالك الهوائية التنفسية، وتساعدك على العمل بشكل أكثر طبيعية عند قيام الجسم بمحاربة.

كيفية الاستخدام

يمكنك تطبيق هذا الزيت باستخدام كميات صغيرة (2-3 قطرات) على جانبي الأنف، مباشرة فوق اثنين من الجيوب الأنفية الرئيسية.سيتم امتصاص الزيت وسيبدأ في العمل بعد وقت قصير من تطبيقه كما يمكنك إعادة تطبيقه من 2-3 مرات في اليوم حتى تهدأ الأعراض.

زيت المنثول

عندما يتعلق الأمر بالجيوب الأنفية فقد وجد زيت المنثول أحد أفضل الزيوت الأساسية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية والأكثر فعالية من بين العديد من الزيوت الأساسية.

كيفية الاستخدام

عادة ما يتم فرك هذا الزيت مباشرة على الصدر أو الرقبة أو المنطقة فوق الشفة العليا، حتى تتمكن من استنشاقه بعد ذلك في تجاويف الجيوب الأنفية حتى أثناء النوم لتهدئة التهاب.

زيت البابونج

زيت البابونج يحتوي على بعض المركبات المهدئة والمطهرة التي تساعد على تهدئة التوتر والألم في الجيوب الأنفية.

كيفية الاستخدام

يمكن تطبيق هذا الزيت بكميات صغيرة تحت الأنف أو يتم فركه على الخدين والجيوب الأنفية لعلاج التهابات الجيوب الأنفية.

زيت الروزماري

يعد زيت الروزماري أحد أفضل الزيوت الأساسية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية.هذا الزيت يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر بين العينين بالإضافة إلى تهدئة صداع الجيوب الأنفية مما يساعدك على التعافى والتنفس بشكل طبيعي.

كيفية الاستخدام

يمكنك مزج زيت الروزماري مع زيت النعناع كخليط منعش حيث يتم تدليك هذا الخليط على جانبي الجيوب الأنفية لتخفيف انسداد والتهاب الجيوب الأنفية.