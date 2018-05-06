مرآة الصحافة

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
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20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
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20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
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19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
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19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
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18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
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17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
تونس (الشروق)
نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول الازمة السورية وتداعيات التطورات الاخيرة.
• صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: « بعد سبع سنوات من الحرب، يرى البعض أن الطريق الوحيد الواقعي لوقف الحرب، ومنع عودة تنظيم داعش الإرهابي، والسماح للدولة بالتحرّك إلى الأمام هو الاعتراف بأن الأسد سيبقى في السلطة والسماح له عمليا بالانتصار.».
• صحيفة «التايمز» البريطانية: «ستتحول الحرب إلى مواجهة بين الدول والجيوش النظامية، إلا أنها لن تكون بين واشنطن وموسكو، خاصة مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترومب بسحب جنوده من سوريا قريبا؛ لذا ستكون المواجهة التي تضع الفصل النهائي لما يجري في سوريا بين إيران وإسرائيل».
• صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية: «المنطقة تنزلق شيئا فشيئا نحو المواجهة بين القوى الإقليمية التابعة لكل من الولايات المتحدة من جهة ولروسيا من جهة أخرى، الحرب السورية صارت مختبرا لنزاعات القرن الواحد والعشرين، تماما كما كانت حرب إسبانيا بالنسبة للحرب العالمية الثانية، والحرب الكورية بالنسبة للحرب الباردة».
• صحيفة «الغد» الاردنية: «روسيا لن تكون مستعدة أبدا للتعايش مع جيوش يمكن أن يكون لها نفوذ أهلي في سوريا، وقد ثبت من التجربة التركية أن أية دولة تنوي الخوض ميدانيا في المشهد السوري عليها أن تحظى بالقبول الروسي، ولا أعتقد أن الكرملين مستعد لمناقشة خطوة تنطوي على قدر من التجديف السياسي في سوريا».
• صحيفة «الدستور» المصرية: «بعد العدوان الثلاثي، يمضى الجيش السوري بثبات نحو استعادة السيطرة على كامل الأرض، حيث يتحكم حاليا في نحو ٪80 من البلاد، وهو يحاول حاليا بسط النفوذ الكامل على العاصمة دمشق، من خلال طرد تنظيم داعش من أحياء جنوب العاصمة».
تونس (الشروق)
نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول الازمة السورية وتداعيات التطورات الاخيرة.
• صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: « بعد سبع سنوات من الحرب، يرى البعض أن الطريق الوحيد الواقعي لوقف الحرب، ومنع عودة تنظيم داعش الإرهابي، والسماح للدولة بالتحرّك إلى الأمام هو الاعتراف بأن الأسد سيبقى في السلطة والسماح له عمليا بالانتصار.».
• صحيفة «التايمز» البريطانية: «ستتحول الحرب إلى مواجهة بين الدول والجيوش النظامية، إلا أنها لن تكون بين واشنطن وموسكو، خاصة مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترومب بسحب جنوده من سوريا قريبا؛ لذا ستكون المواجهة التي تضع الفصل النهائي لما يجري في سوريا بين إيران وإسرائيل».
• صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية: «المنطقة تنزلق شيئا فشيئا نحو المواجهة بين القوى الإقليمية التابعة لكل من الولايات المتحدة من جهة ولروسيا من جهة أخرى، الحرب السورية صارت مختبرا لنزاعات القرن الواحد والعشرين، تماما كما كانت حرب إسبانيا بالنسبة للحرب العالمية الثانية، والحرب الكورية بالنسبة للحرب الباردة».
• صحيفة «الغد» الاردنية: «روسيا لن تكون مستعدة أبدا للتعايش مع جيوش يمكن أن يكون لها نفوذ أهلي في سوريا، وقد ثبت من التجربة التركية أن أية دولة تنوي الخوض ميدانيا في المشهد السوري عليها أن تحظى بالقبول الروسي، ولا أعتقد أن الكرملين مستعد لمناقشة خطوة تنطوي على قدر من التجديف السياسي في سوريا».
• صحيفة «الدستور» المصرية: «بعد العدوان الثلاثي، يمضى الجيش السوري بثبات نحو استعادة السيطرة على كامل الأرض، حيث يتحكم حاليا في نحو ٪80 من البلاد، وهو يحاول حاليا بسط النفوذ الكامل على العاصمة دمشق، من خلال طرد تنظيم داعش من أحياء جنوب العاصمة».
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018