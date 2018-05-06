مرآة الصحافة

تونس (الشروق)

نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول الازمة السورية وتداعيات التطورات الاخيرة.

• صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: « بعد سبع سنوات من الحرب، يرى البعض أن الطريق الوحيد الواقعي لوقف الحرب، ومنع عودة تنظيم داعش الإرهابي، والسماح للدولة بالتحرّك إلى الأمام هو الاعتراف بأن الأسد سيبقى في السلطة والسماح له عمليا بالانتصار.».

• صحيفة «التايمز» البريطانية: «ستتحول الحرب إلى مواجهة بين الدول والجيوش النظامية، إلا أنها لن تكون بين واشنطن وموسكو، خاصة مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترومب بسحب جنوده من سوريا قريبا؛ لذا ستكون المواجهة التي تضع الفصل النهائي لما يجري في سوريا بين إيران وإسرائيل».

• صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية: «المنطقة تنزلق شيئا فشيئا نحو المواجهة بين القوى الإقليمية التابعة لكل من الولايات المتحدة من جهة ولروسيا من جهة أخرى، الحرب السورية صارت مختبرا لنزاعات القرن الواحد والعشرين، تماما كما كانت حرب إسبانيا بالنسبة للحرب العالمية الثانية، والحرب الكورية بالنسبة للحرب الباردة».

• صحيفة «الغد» الاردنية: «روسيا لن تكون مستعدة أبدا للتعايش مع جيوش يمكن أن يكون لها نفوذ أهلي في سوريا، وقد ثبت من التجربة التركية أن أية دولة تنوي الخوض ميدانيا في المشهد السوري عليها أن تحظى بالقبول الروسي، ولا أعتقد أن الكرملين مستعد لمناقشة خطوة تنطوي على قدر من التجديف السياسي في سوريا».

• صحيفة «الدستور» المصرية: «بعد العدوان الثلاثي، يمضى الجيش السوري بثبات نحو استعادة السيطرة على كامل الأرض، حيث يتحكم حاليا في نحو ٪80 من البلاد، وهو يحاول حاليا بسط النفوذ الكامل على العاصمة دمشق، من خلال طرد تنظيم داعش من أحياء جنوب العاصمة».