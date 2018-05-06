جندوبة: 188 ألف ناخب يتوجهون الى مكاتب الاقتراع

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني:

انطلقت بـ231 مركز اقتراع بكامل ولاية جندوبة الانتخابات البلدية حيث من المنتظر أن يشارك فيها 188369 مرسما من انتخابات 14 دائرة بلدية يتنافس عليها 65 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة.

عملية الاقتراع انطلقت وسط مؤشرات توحي بأن الاقبال سيكون محترما في الوقت الذي تم فيه الاستعداد الجيد من حيث توفير جميع المستلزمات اللوجستية والبشرية وسط حضور للمراقبين تابعين الهيىة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة ومراقبون وعتيد وشاهد ومراقبون عن الاتحاد الأوروبي وسط كذلك حضور أمني وعسكري لتأمين العملية الانتخابية.