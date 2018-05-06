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يوم الأحد 06 ماي 2018
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جندوبة: 188 ألف ناخب يتوجهون الى مكاتب الاقتراع
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الأولى
جندوبة: 188 ألف ناخب يتوجهون الى مكاتب الاقتراع
06 ماي 2018 | 08:56

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني:

انطلقت بـ231 مركز اقتراع بكامل ولاية جندوبة الانتخابات البلدية حيث من المنتظر أن يشارك فيها 188369 مرسما من انتخابات 14 دائرة بلدية يتنافس عليها 65 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة.

عملية الاقتراع انطلقت وسط مؤشرات توحي بأن الاقبال سيكون محترما في الوقت الذي تم فيه الاستعداد الجيد من حيث توفير جميع المستلزمات اللوجستية والبشرية وسط حضور للمراقبين تابعين الهيىة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة ومراقبون وعتيد وشاهد ومراقبون عن الاتحاد الأوروبي وسط كذلك حضور أمني وعسكري لتأمين العملية الانتخابية.

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الأولى
جندوبة: 188 ألف ناخب يتوجهون الى مكاتب الاقتراع
06 ماي 2018 | 08:56

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني:

انطلقت بـ231 مركز اقتراع بكامل ولاية جندوبة الانتخابات البلدية حيث من المنتظر أن يشارك فيها 188369 مرسما من انتخابات 14 دائرة بلدية يتنافس عليها 65 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة.

عملية الاقتراع انطلقت وسط مؤشرات توحي بأن الاقبال سيكون محترما في الوقت الذي تم فيه الاستعداد الجيد من حيث توفير جميع المستلزمات اللوجستية والبشرية وسط حضور للمراقبين تابعين الهيىة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة ومراقبون وعتيد وشاهد ومراقبون عن الاتحاد الأوروبي وسط كذلك حضور أمني وعسكري لتأمين العملية الانتخابية.

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رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة‎
06 ماي 2018 السّاعة 21:53
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: سجل مركز الاقتراع بمنطقة برج الخضراء التابعة لبلدية الرمادة نسبة 0...
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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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