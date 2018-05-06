بين سطرين:حرب نفوذ... لا غير!

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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
يبدو ان حرب النفوذ بين القوى الدولية الكبرى في سوريا قد احتدم خلال الفترة الاخيرة وخاصة منذ الهجمة الفرنسية الامريكية البريطانية ضد بعض المنشات السورية وما رافقه من تنديد وتهديد من قبل الحلف الروسي الايراني السوري .هذه التطورات تؤكّد في حقيقة الامر ان القوى العظمى في سوريا قررت خوض الحرب بنفسها ضد الحكومة السورية بعد فشل التنظيمات المسلحة التي كانت تدير المعارك عوضا عنها مقابل دعم مادي وسياسي وإعلامي.
لكن هذه القوى العظمى اصطدمت بحقيقة ثابتة في سوريا وهي ان المؤسسة العسكرية السورية الرسمية اي الحكومية قد تمكنت من الانتصار ميدانيا ضد هذه التنظيمات سواء المعتدلة أو المتطرفة فقررت اي القوى العظمى النزول بقواتها وعتادها والاستغناء تدريجيا عن وكلائها في المنطقة فالكيان الصهيوني الذي كان يدعم خلال كل سنوات الازمة السورية بعض الفصائل المتطرفة تدخل مؤخرا بنفسه في صراع النفوذ وشن عدة هجمات في سوريا. كذلك فرنسا ارسلت الاسبوع الماضي فرقا من الوحدات الخاصة وهو ما اكده رئيس أركان الجيش الفرنسي فرانسوا لوكوانتر الذي قال إنه «لا يتصور» أن تنسحب القوات الأمريكية من سوريا مشيرا في الوقت نفسه الى وجود قوات خاصة فرنسية هناك.
حرب النفوذ في سوريا لا تقتصر على الامريكان والفرنسيين وحدهم فحتى تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب اردوغان تخوض حروبا في سوريا تارة تدعي انها تقاتل داعش وتارة اخرى تزعم انها تريد القضاء على الوجود الكردي على حدودها وهي في حقيقة الامر تحركات تأتي في اطار حرب النفوذ المشتعلة في سوريا بين قوى الدولية.
وإذا استحضرنا كل هذه القوى المتحاربة على الاراضي السورية لا نستطيع ان ننسى التواجد الروسي والايراني المساند للحكومة السورية والذي يعاضد مجهودات الجيش السوري في حروبه ضد مختلف الفصائل التي تتواجد في سوريا .فهذا التحالف الايراني الروسي يعتبر ايضا حلقة من حلقات صراع النفوذ الذي يحتدم يوما بعد يوم على الغنيمة السورية ..وبين هذا الحلف وذاك يبقى الشعب السوري هو الضحية الاخيرة لهذه الحرب المستعرة.
يبدو ان حرب النفوذ بين القوى الدولية الكبرى في سوريا قد احتدم خلال الفترة الاخيرة وخاصة منذ الهجمة الفرنسية الامريكية البريطانية ضد بعض المنشات السورية وما رافقه من تنديد وتهديد من قبل الحلف الروسي الايراني السوري .هذه التطورات تؤكّد في حقيقة الامر ان القوى العظمى في سوريا قررت خوض الحرب بنفسها ضد الحكومة السورية بعد فشل التنظيمات المسلحة التي كانت تدير المعارك عوضا عنها مقابل دعم مادي وسياسي وإعلامي.
لكن هذه القوى العظمى اصطدمت بحقيقة ثابتة في سوريا وهي ان المؤسسة العسكرية السورية الرسمية اي الحكومية قد تمكنت من الانتصار ميدانيا ضد هذه التنظيمات سواء المعتدلة أو المتطرفة فقررت اي القوى العظمى النزول بقواتها وعتادها والاستغناء تدريجيا عن وكلائها في المنطقة فالكيان الصهيوني الذي كان يدعم خلال كل سنوات الازمة السورية بعض الفصائل المتطرفة تدخل مؤخرا بنفسه في صراع النفوذ وشن عدة هجمات في سوريا. كذلك فرنسا ارسلت الاسبوع الماضي فرقا من الوحدات الخاصة وهو ما اكده رئيس أركان الجيش الفرنسي فرانسوا لوكوانتر الذي قال إنه «لا يتصور» أن تنسحب القوات الأمريكية من سوريا مشيرا في الوقت نفسه الى وجود قوات خاصة فرنسية هناك.
حرب النفوذ في سوريا لا تقتصر على الامريكان والفرنسيين وحدهم فحتى تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب اردوغان تخوض حروبا في سوريا تارة تدعي انها تقاتل داعش وتارة اخرى تزعم انها تريد القضاء على الوجود الكردي على حدودها وهي في حقيقة الامر تحركات تأتي في اطار حرب النفوذ المشتعلة في سوريا بين قوى الدولية.
وإذا استحضرنا كل هذه القوى المتحاربة على الاراضي السورية لا نستطيع ان ننسى التواجد الروسي والايراني المساند للحكومة السورية والذي يعاضد مجهودات الجيش السوري في حروبه ضد مختلف الفصائل التي تتواجد في سوريا .فهذا التحالف الايراني الروسي يعتبر ايضا حلقة من حلقات صراع النفوذ الذي يحتدم يوما بعد يوم على الغنيمة السورية ..وبين هذا الحلف وذاك يبقى الشعب السوري هو الضحية الاخيرة لهذه الحرب المستعرة.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018