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يوم الأحد 06 ماي 2018
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خوفا من الإصابات زيدان يستنجـــد ببعض البــدلاء
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كرة القدم
خوفا من الإصابات زيدان يستنجـــد ببعض البــدلاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد يخوض لقاء الكلاسيكو ضد غريمه برشلونة، اليوم الأحد ضمن البطولة الاسبانية، بتشكيلة تضم عددا كبيرا من البدلاء. ويخشى المدرب الفرنسي من تعرض نجومه لإصابات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" ضد ليفربول الإنقليزي، يوم 26 ماي الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف. ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية عن صحيفة (ABC) أن زيدان قد بحث مع عدد من نجوم الفريق مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو وقائد الملكي سيرجيو راموس إمكانية خوض لقاء الكلاسيكو، على ملعب " كامب نو"، بتشكيلة تضم عددا كبيرا من البدلاء، رغم أهمية المباراة ضد برشلونة. وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن يقوم زيدان بإراحة عدد من لاعبيه، الذين لديهم مشاكل بدنية مثل الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس والبرازيلي مارسيلو وماركو أسينسيو والفرنسي رافائيل فاران ومواطنه كريم بنزيما والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، واستبدالهم بلاعبين مثل سيبايوس وماركوس يورينتي والفرنسي ثيو هيرنانديز والحارس كيكو كاسيا وغيرهم. وحسب المصدر، فإنه من المرجح أن يقود الجناح الويلزي غاريث بيل الفريق الملكي في الكلاسيكو إذا استراح كريستيانو رونالدو.

تشكيلتا الكلاسيكو
سيستضيف البلاوغرانا الملكي وهو بطل الليغا هذا الموسم، لكن هذا لا يعني أن ميسي وزملاؤه سيستهينوا باللقاء، فالمباراة ضد الميرينغي والفوز بها يُعد بطولةً في حد ذاتها، وسيقاتل برشلونة من أجل الانتصار على الريال ليس فقط لمصالحة الجماهير لنهايتهم المذلة في دور أبطال أوروبا، بل أيضاً لتقديم هدية الوداع لإنييستا الذي سيرحل عن الكامب نو في نهاية الموسم الحالي. في المقابل سيدخل الملكي اللقاء وهو منتشيا بعبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بعد أن أقصى باريس سان جيرمان وجوفنتوس وبايرن ميونخ في طريقه للمباراة الختامية التي سيواجه فيها ليفربول، لكن الوضع مختلفا تماما بالنسبة للميرينغي في الليغا، حيث يحتل حتى الآن المركز الثالث برصيد 71 نقطة، متخلفا عن أتلتيكو مدريد بـ4 نقاط، فيما حسم برشلونة اللقب قبل النهاية بعدة أسابيع.

تشكيلة برشلونة المحتملة
الخطة المعتادة 4 – 4 - 2
مارك أندريه تير شتيغن - جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو - آندريس إنييستا - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - فيليبي كوتينيو ـ لويس سواريز - ليونيل ميسي.

تشكيلة ريال مدريد المحتملة
الخطة المعتادة 4 - 3 - 1 - 2
كيلور نافاس - مارسيلو - سيرخيو راموس - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز
توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - ماركو أسينسيو - كريستيانو رونالدو - غارث بيل.

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كرة القدم
خوفا من الإصابات زيدان يستنجـــد ببعض البــدلاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد يخوض لقاء الكلاسيكو ضد غريمه برشلونة، اليوم الأحد ضمن البطولة الاسبانية، بتشكيلة تضم عددا كبيرا من البدلاء. ويخشى المدرب الفرنسي من تعرض نجومه لإصابات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" ضد ليفربول الإنقليزي، يوم 26 ماي الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف. ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية عن صحيفة (ABC) أن زيدان قد بحث مع عدد من نجوم الفريق مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو وقائد الملكي سيرجيو راموس إمكانية خوض لقاء الكلاسيكو، على ملعب " كامب نو"، بتشكيلة تضم عددا كبيرا من البدلاء، رغم أهمية المباراة ضد برشلونة. وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن يقوم زيدان بإراحة عدد من لاعبيه، الذين لديهم مشاكل بدنية مثل الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس والبرازيلي مارسيلو وماركو أسينسيو والفرنسي رافائيل فاران ومواطنه كريم بنزيما والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، واستبدالهم بلاعبين مثل سيبايوس وماركوس يورينتي والفرنسي ثيو هيرنانديز والحارس كيكو كاسيا وغيرهم. وحسب المصدر، فإنه من المرجح أن يقود الجناح الويلزي غاريث بيل الفريق الملكي في الكلاسيكو إذا استراح كريستيانو رونالدو.

تشكيلتا الكلاسيكو
سيستضيف البلاوغرانا الملكي وهو بطل الليغا هذا الموسم، لكن هذا لا يعني أن ميسي وزملاؤه سيستهينوا باللقاء، فالمباراة ضد الميرينغي والفوز بها يُعد بطولةً في حد ذاتها، وسيقاتل برشلونة من أجل الانتصار على الريال ليس فقط لمصالحة الجماهير لنهايتهم المذلة في دور أبطال أوروبا، بل أيضاً لتقديم هدية الوداع لإنييستا الذي سيرحل عن الكامب نو في نهاية الموسم الحالي. في المقابل سيدخل الملكي اللقاء وهو منتشيا بعبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بعد أن أقصى باريس سان جيرمان وجوفنتوس وبايرن ميونخ في طريقه للمباراة الختامية التي سيواجه فيها ليفربول، لكن الوضع مختلفا تماما بالنسبة للميرينغي في الليغا، حيث يحتل حتى الآن المركز الثالث برصيد 71 نقطة، متخلفا عن أتلتيكو مدريد بـ4 نقاط، فيما حسم برشلونة اللقب قبل النهاية بعدة أسابيع.

تشكيلة برشلونة المحتملة
الخطة المعتادة 4 – 4 - 2
مارك أندريه تير شتيغن - جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو - آندريس إنييستا - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - فيليبي كوتينيو ـ لويس سواريز - ليونيل ميسي.

تشكيلة ريال مدريد المحتملة
الخطة المعتادة 4 - 3 - 1 - 2
كيلور نافاس - مارسيلو - سيرخيو راموس - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز
توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - ماركو أسينسيو - كريستيانو رونالدو - غارث بيل.

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