صراع فالفيردي وزيدان:فالفيردي يريد تكريم انيستا وزيدان لا ينهزم في "الكامب نو"

يسعى مدرب برشلونة الاسباني ارنستو فالفيردي الى تحقيق انتصار مقنع في الكلاسيكو، خاصةً بعد ان تعرض للكثير من الانتقادات هذا الموسم بسبب أسلوبه المتحفظ في أغلب المباريات وبصفة خاصةً امام الفرق الكبرى في الليغا، الى جانب السقوط أمام روما (3-0)، في دوري أبطال أوروبا. ويريد مدرب "البلوغرانا" أيضا الحفاظ على سجل الفريق بعدم الخسارة للمباراة الـ42 على التوالي في الدوري إلى جانب منح جماهير البارسا بعض التعويض عن الخروج الأوروبي من البطولة القارية الكبرى.