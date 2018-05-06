ميسي وإنييستا وراموس ثلاثــي :من أجل الأرقـــام القيـــاسية

سيكون لقاء "الكامب نو" فرصة لثلاثة لاعبين لتحقيق رقم مميز في تاريخ مباريات الكلاسيكو، ويتعلق الأمر بثنائي برشلونة ليو ميسي وأندريس إنييستا وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس.

من أجل المباراة

رقم 38

ستكون أمام ميسي وإنييستا وراموس الفرصة لتجاوز رقم الثلاثي الأسطوري للنادي الملكي، راؤول غونزاليس وفرناندو هييرو وإيكر كاسياس، حيث لعب كل منهم 37 كلاسيكو. وفي صورة مشاركتهم بكلاسيكو كامب نو، فإن كل من ميسي وإنييستا من جانب برشلونة وراموس في الريال، سيشاركون في الكلاسيكو الـ38 لكل منهم.

الكلاسيكو الأخير للرسام

ما هو مؤكد هو ان رصيد آندريس إنييستا في مباريات الكلاسيكو سيتوقف عند رقم 38، فنجم خط الوسط سيودع الفريق الذي ترعرع فيه مع نهاية الموسم الحالي وسيتوجه للدوري الصيني بحسب التقارير الأخيرة. وكان أول لقاء خاضه ضد الغريم التقليدي في 2004 بالكامب نو، وفاز برشلونة بثلاثية نظيفة. وخاض إنييستا 37 كلاسيكو في جميع المسابقات، وانتصر في 16 مناسبة مقابل 9 تعادلات و12 هزيمة.

تحدّي راموس وميسي

سيكون كل من سيرجيو راموس وميسي أمام تحدي كبير بخوض أكبر عدد من مباريات الكلاسيكو، لتصدر قائمة أكثر المشاركين في هذا الموعد المهم، والتي يتشارك باكو خينتو ومانولو سانشيز (ريال مدريد) وتشافي هيرنانديز (برشلونة) في صدارتها حاليا بـ 42 مباراة لكل منهم. وقد تتاح أمام راموس وميسي فرصة معادلة أو تجاوز هذا الرقم في المواسم المقبلة.