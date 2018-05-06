ميسي وإنييستا وراموس ثلاثــي :من أجل الأرقـــام القيـــاسية

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سيكون لقاء "الكامب نو" فرصة لثلاثة لاعبين لتحقيق رقم مميز في تاريخ مباريات الكلاسيكو، ويتعلق الأمر بثنائي برشلونة ليو ميسي وأندريس إنييستا وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس.
من أجل المباراة
رقم 38
ستكون أمام ميسي وإنييستا وراموس الفرصة لتجاوز رقم الثلاثي الأسطوري للنادي الملكي، راؤول غونزاليس وفرناندو هييرو وإيكر كاسياس، حيث لعب كل منهم 37 كلاسيكو. وفي صورة مشاركتهم بكلاسيكو كامب نو، فإن كل من ميسي وإنييستا من جانب برشلونة وراموس في الريال، سيشاركون في الكلاسيكو الـ38 لكل منهم.
الكلاسيكو الأخير للرسام
ما هو مؤكد هو ان رصيد آندريس إنييستا في مباريات الكلاسيكو سيتوقف عند رقم 38، فنجم خط الوسط سيودع الفريق الذي ترعرع فيه مع نهاية الموسم الحالي وسيتوجه للدوري الصيني بحسب التقارير الأخيرة. وكان أول لقاء خاضه ضد الغريم التقليدي في 2004 بالكامب نو، وفاز برشلونة بثلاثية نظيفة. وخاض إنييستا 37 كلاسيكو في جميع المسابقات، وانتصر في 16 مناسبة مقابل 9 تعادلات و12 هزيمة.
تحدّي راموس وميسي
سيكون كل من سيرجيو راموس وميسي أمام تحدي كبير بخوض أكبر عدد من مباريات الكلاسيكو، لتصدر قائمة أكثر المشاركين في هذا الموعد المهم، والتي يتشارك باكو خينتو ومانولو سانشيز (ريال مدريد) وتشافي هيرنانديز (برشلونة) في صدارتها حاليا بـ 42 مباراة لكل منهم. وقد تتاح أمام راموس وميسي فرصة معادلة أو تجاوز هذا الرقم في المواسم المقبلة.
سيكون لقاء "الكامب نو" فرصة لثلاثة لاعبين لتحقيق رقم مميز في تاريخ مباريات الكلاسيكو، ويتعلق الأمر بثنائي برشلونة ليو ميسي وأندريس إنييستا وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس.
من أجل المباراة
رقم 38
ستكون أمام ميسي وإنييستا وراموس الفرصة لتجاوز رقم الثلاثي الأسطوري للنادي الملكي، راؤول غونزاليس وفرناندو هييرو وإيكر كاسياس، حيث لعب كل منهم 37 كلاسيكو. وفي صورة مشاركتهم بكلاسيكو كامب نو، فإن كل من ميسي وإنييستا من جانب برشلونة وراموس في الريال، سيشاركون في الكلاسيكو الـ38 لكل منهم.
الكلاسيكو الأخير للرسام
ما هو مؤكد هو ان رصيد آندريس إنييستا في مباريات الكلاسيكو سيتوقف عند رقم 38، فنجم خط الوسط سيودع الفريق الذي ترعرع فيه مع نهاية الموسم الحالي وسيتوجه للدوري الصيني بحسب التقارير الأخيرة. وكان أول لقاء خاضه ضد الغريم التقليدي في 2004 بالكامب نو، وفاز برشلونة بثلاثية نظيفة. وخاض إنييستا 37 كلاسيكو في جميع المسابقات، وانتصر في 16 مناسبة مقابل 9 تعادلات و12 هزيمة.
تحدّي راموس وميسي
سيكون كل من سيرجيو راموس وميسي أمام تحدي كبير بخوض أكبر عدد من مباريات الكلاسيكو، لتصدر قائمة أكثر المشاركين في هذا الموعد المهم، والتي يتشارك باكو خينتو ومانولو سانشيز (ريال مدريد) وتشافي هيرنانديز (برشلونة) في صدارتها حاليا بـ 42 مباراة لكل منهم. وقد تتاح أمام راموس وميسي فرصة معادلة أو تجاوز هذا الرقم في المواسم المقبلة.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018