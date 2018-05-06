أهم محطات مسار المصادقة على مجلة الجماعات المحليّة

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مرّت مجلّة الجماعات المحليّة التي تمت المصادقة عليها بالبرلمان يوم 26 أفريل 2018 بعدّة محطات أهمّها:

/ 28 أفريل 2017: مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مجلة الجماعات المحليّة وإحالتها إلى البرلمان.

/ 13 جوان 2017 : انطلاق النظر في مشروع المجلّة صلب لجنة الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح من خلال جملة من جلسات الإستماع لجهة المبادرة ولممثلي المجتمع المدني بحضور جهة المبادرة (وزارة البيئة والتنمية المحلية).

/ 14 سبتمبر 2017: شروع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في مناقشة فصول المجلّ، فصلا فصلا.

/ 23 فيفري 2018 : مصادقة اللجنة على مشروع مجلّة الجماعات المحليّة.

/ 5 مارس 2018 : نشر مشروع المجلّة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان والشروع في تقبّل مقترحات التعديل والإضافة.

/ 26 مارس 2018 : انطلاق أولى جلسات البرلمان للمصادقة على هذه فصول المجلّة، فصلا فصلا، مع تخصيص جلسات للتوافقات حول الفصول محلّ الإختلاف.

/ 26 أفريل 2018 : المصادقة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بموافقة 147 نائبا مع احتفاظ 10 نواب ودون أي اعتراض.