أهم محطات مسار المصادقة على مجلة الجماعات المحليّة

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
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مرّت مجلّة الجماعات المحليّة التي تمت المصادقة عليها بالبرلمان يوم 26 أفريل 2018 بعدّة محطات أهمّها:
/ 28 أفريل 2017: مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مجلة الجماعات المحليّة وإحالتها إلى البرلمان.
/ 13 جوان 2017 : انطلاق النظر في مشروع المجلّة صلب لجنة الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح من خلال جملة من جلسات الإستماع لجهة المبادرة ولممثلي المجتمع المدني بحضور جهة المبادرة (وزارة البيئة والتنمية المحلية).
/ 14 سبتمبر 2017: شروع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في مناقشة فصول المجلّ، فصلا فصلا.
/ 23 فيفري 2018 : مصادقة اللجنة على مشروع مجلّة الجماعات المحليّة.
/ 5 مارس 2018 : نشر مشروع المجلّة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان والشروع في تقبّل مقترحات التعديل والإضافة.
/ 26 مارس 2018 : انطلاق أولى جلسات البرلمان للمصادقة على هذه فصول المجلّة، فصلا فصلا، مع تخصيص جلسات للتوافقات حول الفصول محلّ الإختلاف.
/ 26 أفريل 2018 : المصادقة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بموافقة 147 نائبا مع احتفاظ 10 نواب ودون أي اعتراض.
مرّت مجلّة الجماعات المحليّة التي تمت المصادقة عليها بالبرلمان يوم 26 أفريل 2018 بعدّة محطات أهمّها:
/ 28 أفريل 2017: مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مجلة الجماعات المحليّة وإحالتها إلى البرلمان.
/ 13 جوان 2017 : انطلاق النظر في مشروع المجلّة صلب لجنة الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح من خلال جملة من جلسات الإستماع لجهة المبادرة ولممثلي المجتمع المدني بحضور جهة المبادرة (وزارة البيئة والتنمية المحلية).
/ 14 سبتمبر 2017: شروع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في مناقشة فصول المجلّ، فصلا فصلا.
/ 23 فيفري 2018 : مصادقة اللجنة على مشروع مجلّة الجماعات المحليّة.
/ 5 مارس 2018 : نشر مشروع المجلّة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان والشروع في تقبّل مقترحات التعديل والإضافة.
/ 26 مارس 2018 : انطلاق أولى جلسات البرلمان للمصادقة على هذه فصول المجلّة، فصلا فصلا، مع تخصيص جلسات للتوافقات حول الفصول محلّ الإختلاف.
/ 26 أفريل 2018 : المصادقة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بموافقة 147 نائبا مع احتفاظ 10 نواب ودون أي اعتراض.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018