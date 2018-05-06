كلاسيكــــــــــــو الأرض:احتفاليـة لبرشلونـة وثأريـة للريــال

تتجه الانظار الليلة الى ملعب الكامب نو الذي يحتضن "كلاسيكو" الأرض بين برشلونة صاحب لقب البطولة وغريمه التقليدي ريال مدريد الذي يبعد عنه بـ15 نقطة. ولئن يظنّ الكثيرون أن القمة التقليدية بين قطبي كرة القدم الاسبانية سيكون خاليا من اي رهان، فإن المنطق يفرض عديد الفرضيات غير ذلك. فالكلاسيكو سيكون لقاء بعنوان ممنوع الهزيمة، فريال مدريد لديه غاية تتمثل في الانتصار امام برشلونة، وتأكيد مروره لنهائي الشمبيونز ليغ والبحث عن اللقب 13 في تاريخه والثالث على التوالي والانتصار يجعله يلجم الافواه التي شككت في تأهله للنهائي بعد المردود المتواضع في نصف النهائي امام العملاق البافاري بايرن ميونيخ ذهابا وايابا. الفريق الملكي يلاقي غريمه وهو متخلَف بـ 15 نقطة كاملة عن برشلونة الذي توّج بالثنائي المحلي... في المقابل نفس الغاية يسعى اليها برشلونة الباحث عن الفوز و"تنغيص" فرحة الريال بالمرور للنهائي في امجد الكؤوس، كما يسعى برشلونة الى انهاء موسمه دون أي هزيمة وهو الذي خاض 34 مباراة انتصر خلالها في 26 لقاء وتعادل في 8 مباريات. فلقاءات الفريقين عادة ما تكون حماسية وتتسم بالأثارة والفرجة حتى في غياب الرهان والانتصار ضرورة ملحة للفريقين.

رونالدو سجل 17 هدفا ضد برشلونة وميسي أحرز 25

تشهد مباراة الكلاسيكو دائما صراعا خفيا بين البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة. حيث سجل ميسي 25 هدفا في الكلاسيكو ضد ريال مدريد خلال 37 مباراة في جميع البطولات، ليتصدر قائمة الهدافين بالتفوق على مواطنه ألفريد دي ستيفانو، أسطورة الملكي، برصيد 18 هدفا ويليه رونالدو صاحب 17 هدفا في 32 مباراة. ولكن ميسي لم يتمكن من التسجيل بجميع البطولات التي واجه فيها الملكي، فهناك بطولة واحدة فقط لم يتمكن فيها من هز شباك المرينغي. وخاض ميسي 5 مباريات كلاسيكو في كأس الملك دون تسجيل أي هدف، من بينها نهائيين في 2011 و2014.

أمام رونالدو، فلعب 6 مباريات ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، سواء بقميص مانشستر يونايتد أو برشلونة، ولكنّه لم يتمكن من هز شباكهم أيضا. وكانت أقرب فرصة لصاروخ ماديرا للتسجيل أمام برشلونة في التشامبيونزليغ في موسم 2007-2008 على ملعب "كامب نو" حينما تحصل على ركلة جزاء ولكنّه أهدرها. وأحرز ميسي 17 هدفا في الدوري الإسباني و6 في السوبر وهدفين في دوري الأبطال، بينما سجل رونالدو 8 أهداف في الليغا و5 في كأس الملك و4 في السوبر المحلي.

إيقاف رونالدو

كما سيكون على لاعبي البارسا، إيقاف كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الطامح إلى التسجيل، من أجل معادلة رقم ألفريدو دي ستيفانو، أسطورة الفريق الملكي، بـ18 هدفا في مباريات القطبين ليصبح وصيفًا لهدافي الكلاسيكو، خلف ليونيل ميسي (25 هدفا).

وسيسعى فالفيردي وفريقه أيضًا، لمنح التكريم المناسب لإنييستا، في آخر كلاسيكو خلال مسيرته الكروية، بعد قراره بالرحيل عن البارسا، في نهاية الموسم الجاري.

زيدان لا ينهزم في «الكامب نو»

سيكون هذا اللقاء ثأريا بالنسبة لزيدان، اذ أنه انهزم امام برشلونة بثلاثية نظيفة في الكلاسيكو السابق الذي جمع الفريقين في سانتياغو بيرنابيو، ما يعني أنه سيقاتل على العودة من الكامب نو منتصرا على بطل الدوري الإسباني هذا الموسم. وسيغيب عن ريال مدريد الظهير الأيمن دانييل كارفاخال بداعي الإصابة، وقد يلحق به رافائيل فاران لنفس السبب إذا قرر الجهاز الطبي للملكي ذلك، ولن يفتقد البلانكوس أي لاعب للإيقاف. من جهة ثانية لم يخسر ريال مدريد، في ملعب الكامب نو معقل برشلونة منذ أن تولى الفرنسي زين الدين زيدان تدريب الفريق الملكي في جانفي 2016. حيث تعود آخر هزيمة لريال مدريد في الكامب نو الى يوم 22 مارس 2015 حين كان لويس إنريكي يقود برشلونة، بينما كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا لريال مدريد، وانتهت بنتيجة 2-1 وسجل ماثيو وسواريز للبارسا وكريستيانو للفريق الملكي. فمنذ ذلك الحين زار ريال مدريد الكامب نو في 3 مناسبات، 2 في الدوري وواحدة في كأس السوبر، وكانت أول زيارة لزيدان للكامب نو كمدرب في الثاني من أفريل عام 2016 ، وكرم يومها برشلونة الأسطورة يوهان كرويف الذي كان قد توفي قبل المباراة بأسبوع تقريبا. وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، وسجل بيكيه هدف برشلونة الوحيد بينما سجل بنزيما ورونالدو للملكي. زيدان تعادل مع برشلونة في اللقاء الثاني عندما سجل راموس لريال مدريد في الدقيقة 90، بينما سجل سواريز هدف برشلونة مع بداية الشوط الثاني. وكانت المباراة الثالثة في كأس السوبر الإسباني في الصيف الماضي، حين فاز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل لفريق زيدان أسينسيو وكريستيانو رونالدو وبيكيه بالخطأ في مرماه، وسجل ميسي هدف برشلونة الوحيد.