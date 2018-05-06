كوتينيو وديمبلي ضيفـان جديـدان على الكلاسيكو

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
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20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
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20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
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19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
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19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
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19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
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18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
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18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
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17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
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17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
ينتظر عشاق برشلونة اليوم في الكلاسيكو امام ريال مدريد ظهور وافدين اثنين جديدين على هذه القمة الكروية الممتعة، الأول هو صانع الالعاب البرازيلي فيليب كوتينيو الذي انضم إلى برشلونة في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية مقابل 160 مليون يورو، وهو يعتبر أغلى لاعب في تاريخ النادي الكاتالوني. أما الثاني فهو الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي الذي انتقل للبلوغرانا قبل بداية الموسم الحالي قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو، كبديل للنجم البرازيلي الراحل إلى باريس سان جيرمان نيمار. ديمبلي تعرّض للإصابة في بداية مشواره مع برشلونة هذا الموسم فشارك في 14 مواجهة بالدوري فقط، أحرز خلالها هدفا وحيدا. ومن المتوقّع أن يشارك كوتينيو في الكلاسيكو كأساسي، بعد مردوده الجيّد في الآونة الأخيرة وتأقلمه مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، لكن الأمور تبدو غامضة بالنسبة لديمبلي الذي لا يتحمّس المدرب إرنستو فالفيردي لإشراكه، خصوصا في حال اعتمد على طريقة اللعب 4-4-2.
ينتظر عشاق برشلونة اليوم في الكلاسيكو امام ريال مدريد ظهور وافدين اثنين جديدين على هذه القمة الكروية الممتعة، الأول هو صانع الالعاب البرازيلي فيليب كوتينيو الذي انضم إلى برشلونة في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية مقابل 160 مليون يورو، وهو يعتبر أغلى لاعب في تاريخ النادي الكاتالوني. أما الثاني فهو الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي الذي انتقل للبلوغرانا قبل بداية الموسم الحالي قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو، كبديل للنجم البرازيلي الراحل إلى باريس سان جيرمان نيمار. ديمبلي تعرّض للإصابة في بداية مشواره مع برشلونة هذا الموسم فشارك في 14 مواجهة بالدوري فقط، أحرز خلالها هدفا وحيدا. ومن المتوقّع أن يشارك كوتينيو في الكلاسيكو كأساسي، بعد مردوده الجيّد في الآونة الأخيرة وتأقلمه مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، لكن الأمور تبدو غامضة بالنسبة لديمبلي الذي لا يتحمّس المدرب إرنستو فالفيردي لإشراكه، خصوصا في حال اعتمد على طريقة اللعب 4-4-2.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018