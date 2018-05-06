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يوم الأحد 06 ماي 2018
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كوتينيو وديمبلي ضيفـان جديـدان على الكلاسيكو
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كرة القدم
كوتينيو وديمبلي ضيفـان جديـدان على الكلاسيكو
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

ينتظر عشاق برشلونة اليوم في الكلاسيكو امام ريال مدريد ظهور وافدين اثنين جديدين على هذه القمة الكروية الممتعة، الأول هو صانع الالعاب البرازيلي فيليب كوتينيو الذي انضم إلى برشلونة في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية مقابل 160 مليون يورو، وهو يعتبر أغلى لاعب في تاريخ النادي الكاتالوني. أما الثاني فهو الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي الذي انتقل للبلوغرانا قبل بداية الموسم الحالي قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو، كبديل للنجم البرازيلي الراحل إلى باريس سان جيرمان نيمار. ديمبلي تعرّض للإصابة في بداية مشواره مع برشلونة هذا الموسم فشارك في 14 مواجهة بالدوري فقط، أحرز خلالها هدفا وحيدا. ومن المتوقّع أن يشارك كوتينيو في الكلاسيكو كأساسي، بعد مردوده الجيّد في الآونة الأخيرة وتأقلمه مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، لكن الأمور تبدو غامضة بالنسبة لديمبلي الذي لا يتحمّس المدرب إرنستو فالفيردي لإشراكه، خصوصا في حال اعتمد على طريقة اللعب 4-4-2.

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كرة القدم
كوتينيو وديمبلي ضيفـان جديـدان على الكلاسيكو
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

ينتظر عشاق برشلونة اليوم في الكلاسيكو امام ريال مدريد ظهور وافدين اثنين جديدين على هذه القمة الكروية الممتعة، الأول هو صانع الالعاب البرازيلي فيليب كوتينيو الذي انضم إلى برشلونة في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية مقابل 160 مليون يورو، وهو يعتبر أغلى لاعب في تاريخ النادي الكاتالوني. أما الثاني فهو الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي الذي انتقل للبلوغرانا قبل بداية الموسم الحالي قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو، كبديل للنجم البرازيلي الراحل إلى باريس سان جيرمان نيمار. ديمبلي تعرّض للإصابة في بداية مشواره مع برشلونة هذا الموسم فشارك في 14 مواجهة بالدوري فقط، أحرز خلالها هدفا وحيدا. ومن المتوقّع أن يشارك كوتينيو في الكلاسيكو كأساسي، بعد مردوده الجيّد في الآونة الأخيرة وتأقلمه مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، لكن الأمور تبدو غامضة بالنسبة لديمبلي الذي لا يتحمّس المدرب إرنستو فالفيردي لإشراكه، خصوصا في حال اعتمد على طريقة اللعب 4-4-2.

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حكايتنا مع المونديال :«جنود الخفاء» في «ملحمة» الأرجنتين.. من هم؟
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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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