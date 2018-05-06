حققا الصعود للوطني «ب»:البنزرتي يحتفل بالتسعينية وانجاز تاريخي لنادي قصور

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انتهت مرحلة التتويج لبطولة القسم الشرفي وتمكن فريقا النادي البنزرتي ونادي كرة اليد بقصور الساف من تحقيق حلم الصعود للقسم للوطني «ب».
وحقق قرش الشمال هدفه هذا الموسم وتمكن من استعادة مكانه في الوطني «ب» بعد 3 سنوات قضاها في القسم الشرفي. ويعتبر هذا التتويج إنجازا بما انه يتزامن مع احتفالات النادي البنزرتي بالتسعينية كما انه يعتبر موسما ناجحا لان الفريق حقق الصعود وكوّن فريقا شابا من ابنائه وكان ابناء المدرب شوقي العابد قد سيطروا على بطولة القسم الشرفي وحققوا 26 فوزا في 28 مباراة.
انجاز رائع لقصور الساف
تمكن نادي كرة اليد بقصور الساف من تحقيق الصعود ايضا صحبة النادي البنزرتي للقسم الوطني «ب» وكان هذا الفريق الصاعد قد تمكن من تقديم موسم رائع على جميع الأصعدة وهي المرة الاولى التي يحقق فيها هذا الفريق الشاب مثل هذا الانجاز تحت قيادة المدرب الطاهر الزوالي الذي كان عنصرا فاعلا في وصول الفريق لهذا الهدف.
صحيح ان تحقيق الصعود يمثل فرحة كبرى لكل الفريق ولكل من عمل على تحقيقه سواء في النادي البنزرتي او في نادي كرة اليد بقصور الساف ولكن الاهم من ذلك هو الاستعداد الجيد للموسم القادم لان النسق سيكون مختلفا عن القسم الشرفي ولا بد من تدعيم الفريق لكي يكون قادرا على ضمان مكان مريح في الوطني «ب» ثم التخطيط للمستقبل من اجل الصعود للوطني «أ» وهذا ليس بالأمر المستحيل على الفريقين.
انتهت مرحلة التتويج لبطولة القسم الشرفي وتمكن فريقا النادي البنزرتي ونادي كرة اليد بقصور الساف من تحقيق حلم الصعود للقسم للوطني «ب».
وحقق قرش الشمال هدفه هذا الموسم وتمكن من استعادة مكانه في الوطني «ب» بعد 3 سنوات قضاها في القسم الشرفي. ويعتبر هذا التتويج إنجازا بما انه يتزامن مع احتفالات النادي البنزرتي بالتسعينية كما انه يعتبر موسما ناجحا لان الفريق حقق الصعود وكوّن فريقا شابا من ابنائه وكان ابناء المدرب شوقي العابد قد سيطروا على بطولة القسم الشرفي وحققوا 26 فوزا في 28 مباراة.
انجاز رائع لقصور الساف
تمكن نادي كرة اليد بقصور الساف من تحقيق الصعود ايضا صحبة النادي البنزرتي للقسم الوطني «ب» وكان هذا الفريق الصاعد قد تمكن من تقديم موسم رائع على جميع الأصعدة وهي المرة الاولى التي يحقق فيها هذا الفريق الشاب مثل هذا الانجاز تحت قيادة المدرب الطاهر الزوالي الذي كان عنصرا فاعلا في وصول الفريق لهذا الهدف.
صحيح ان تحقيق الصعود يمثل فرحة كبرى لكل الفريق ولكل من عمل على تحقيقه سواء في النادي البنزرتي او في نادي كرة اليد بقصور الساف ولكن الاهم من ذلك هو الاستعداد الجيد للموسم القادم لان النسق سيكون مختلفا عن القسم الشرفي ولا بد من تدعيم الفريق لكي يكون قادرا على ضمان مكان مريح في الوطني «ب» ثم التخطيط للمستقبل من اجل الصعود للوطني «أ» وهذا ليس بالأمر المستحيل على الفريقين.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018