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يوم الأحد 06 ماي 2018
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حققا الصعود للوطني «ب»:البنزرتي يحتفل بالتسعينية وانجاز تاريخي لنادي قصور
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كرة القدم
حققا الصعود للوطني «ب»:البنزرتي يحتفل بالتسعينية وانجاز تاريخي لنادي قصور
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

انتهت مرحلة التتويج لبطولة القسم الشرفي وتمكن فريقا النادي البنزرتي ونادي كرة اليد بقصور الساف من تحقيق حلم الصعود للقسم للوطني «ب».
وحقق قرش الشمال هدفه هذا الموسم وتمكن من استعادة مكانه في الوطني «ب» بعد 3 سنوات قضاها في القسم الشرفي. ويعتبر هذا التتويج إنجازا بما انه يتزامن مع احتفالات النادي البنزرتي بالتسعينية كما انه يعتبر موسما ناجحا لان الفريق حقق الصعود وكوّن فريقا شابا من ابنائه وكان ابناء المدرب شوقي العابد قد سيطروا على بطولة القسم الشرفي وحققوا 26 فوزا في 28 مباراة.
انجاز رائع لقصور الساف
تمكن نادي كرة اليد بقصور الساف من تحقيق الصعود ايضا صحبة النادي البنزرتي للقسم الوطني «ب» وكان هذا الفريق الصاعد قد تمكن من تقديم موسم رائع على جميع الأصعدة وهي المرة الاولى التي يحقق فيها هذا الفريق الشاب مثل هذا الانجاز تحت قيادة المدرب الطاهر الزوالي الذي كان عنصرا فاعلا في وصول الفريق لهذا الهدف.
صحيح ان تحقيق الصعود يمثل فرحة كبرى لكل الفريق ولكل من عمل على تحقيقه سواء في النادي البنزرتي او في نادي كرة اليد بقصور الساف ولكن الاهم من ذلك هو الاستعداد الجيد للموسم القادم لان النسق سيكون مختلفا عن القسم الشرفي ولا بد من تدعيم الفريق لكي يكون قادرا على ضمان مكان مريح في الوطني «ب» ثم التخطيط للمستقبل من اجل الصعود للوطني «أ» وهذا ليس بالأمر المستحيل على الفريقين.

منير الزوابي
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كرة القدم
حققا الصعود للوطني «ب»:البنزرتي يحتفل بالتسعينية وانجاز تاريخي لنادي قصور
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

انتهت مرحلة التتويج لبطولة القسم الشرفي وتمكن فريقا النادي البنزرتي ونادي كرة اليد بقصور الساف من تحقيق حلم الصعود للقسم للوطني «ب».
وحقق قرش الشمال هدفه هذا الموسم وتمكن من استعادة مكانه في الوطني «ب» بعد 3 سنوات قضاها في القسم الشرفي. ويعتبر هذا التتويج إنجازا بما انه يتزامن مع احتفالات النادي البنزرتي بالتسعينية كما انه يعتبر موسما ناجحا لان الفريق حقق الصعود وكوّن فريقا شابا من ابنائه وكان ابناء المدرب شوقي العابد قد سيطروا على بطولة القسم الشرفي وحققوا 26 فوزا في 28 مباراة.
انجاز رائع لقصور الساف
تمكن نادي كرة اليد بقصور الساف من تحقيق الصعود ايضا صحبة النادي البنزرتي للقسم الوطني «ب» وكان هذا الفريق الصاعد قد تمكن من تقديم موسم رائع على جميع الأصعدة وهي المرة الاولى التي يحقق فيها هذا الفريق الشاب مثل هذا الانجاز تحت قيادة المدرب الطاهر الزوالي الذي كان عنصرا فاعلا في وصول الفريق لهذا الهدف.
صحيح ان تحقيق الصعود يمثل فرحة كبرى لكل الفريق ولكل من عمل على تحقيقه سواء في النادي البنزرتي او في نادي كرة اليد بقصور الساف ولكن الاهم من ذلك هو الاستعداد الجيد للموسم القادم لان النسق سيكون مختلفا عن القسم الشرفي ولا بد من تدعيم الفريق لكي يكون قادرا على ضمان مكان مريح في الوطني «ب» ثم التخطيط للمستقبل من اجل الصعود للوطني «أ» وهذا ليس بالأمر المستحيل على الفريقين.

منير الزوابي
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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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