مبروك الصعود:بفضل تظافر الجهود اتحاد تطاوين إلى قسم الكبار يعود

لثاني مرة في تاريخه بعد 3جوان 2016 تاريخ أول صعود لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين الى الرابطة الأولى التي ودعها في أعقاب الموسم الموالي تمكن»التيحا» كما يحلو لأنصاره تسميته من كسب رهان العودة لمصاف الكبار أول أمس الجمعة 4ماي 2018 جولة قبل نهاية مرحلة البلاي أوف بالرابطة الثانية ملتحقا بنادي حمام الأنف بالكبار أشر لانطلاقة الاحتفالات في مختلف ربوع ولاية تطاوين والتي ستتواصل لا شك احتفاء بهذا الانجاز الكروي الذي أسعد الكبير والصغير في تطاوين من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها.

«الشروق» واكبت أجواء فرحة الصعود لهيئة محمد الغول ولاعبي الفريق واطاره الفني وجماهيره واستطلعت أراءهم في هذا التقرير.

مسيرة موفقة

ما إن أعلن الحكم يسري بوعلي أول أمس بملعب 7 مارس ببن قردان عن نهاية لقاء الاتحاد بفوز هذا الأخير على نادي حمام الأنف ومرافقته رسميا للرابطة الأولى جولة قبل نهاية سباق البلاي أوف حتى انطلقت الاحتفالات من الملعب وصولا الى تطاوين حيث ستستمر أفراح الاتحاديين بالعودة لمصاف الكبار بعد مسيرة موفقة لزملاء شكري خلفة أنهاها أبناء شكري البجاوي خلال المرحلة الأولى متربعين على صدارة مجموعتهم ب38 نقطة من 12 انتصارا و4 تعادلات وهزيمتين وبفارق ايجابي للأهداف المدفوعة والمقبولة بـ13 ليصلوا جولة قبل نهاية سباق البلاي أوف الى المركز الثاني وراء حمام الانف ب17 نقطة آملين انهاء المرحلة في المركز الأول

أبطال الصعود

هذا الانجاز وهذه العودة السريعة لاتحاد تطاوين كانت ثمرة عمل جماعي للأسرة الموسعة للفريق التي تظافرت جهودها لاعادة « التيحا» لمداره الصحيح.

الهيئة المديرة

محمد الغول(رئيس)- محمد مومن وعبد العزيز العايب وأكرم الوذان وعمر الحنين(نواب رئيس)-توفيق القاصر(أمين مال)-محسن العيدودي(كاتب عام)-بدر الدين عبد الرحيم(كاتب عام مساعد)

الاطار الفني

شكــــــــري البجاوي(مدرب)-حسين عبد الرحمان(مساعد مدرب)-نوراني قفصية(معد بدني)-مجدي مناصرية(مدرب حراس)-حسين ضويلع وهيثم مرازق(اطار طبي)

اللاعبون

نعيم المثلوثي-حمدي السلطاني-منتصر السماوي-الهادي خلفة-محمد أمين ذياب-شهر الدين فارس-مبروك الجندلي-هيثم المحمدي-أسامة العمراني-محمد بن عزيزة-نوفل اليوسفي-عز الدين عبيد-كريم مقني-محمود المسعي-محمد أمين الخلوي-محمد علي عبد السلام-بلال التواتي-أيوب جرتيلة-أسامة البوبكري-وسيم زغدود-محمد أمين رمزي-سفيان نصر الله

قالوا بعد الصعود

محمد الغول رئيس النادي

الحمد لله الذي وفقنا في اسعاد أهالي تطاوين وكسب رهان العودة لمصاف الكبار وهوالمكان الحقيقي للفريق بفضل تظافر جهود جميع الأطراف من هيئة ، لاعبين ، اطار فني وسلط جهوية وعلى رأسها والي الجهة وكذلك الكاتب العام لاتحاد الشغل وجمهور الاتحاد الذي كان لنا سندا لتحقيق هذا الانجاز الذي أهديه الى روح المرحوم أخي وصديقي كمال عبد اللطيف برد الله ثراه وأهديه لكل التطاوينية ولا يفوتني توجيه التحية لاخواننا في بن قردان الذين احسنوا استقبالنا ووفادتنا في مرحلة البلاي أوف حيث أننا لم نشعر أننا نلعب في ملعب غريب عنا وكنا وكأننا نخوض مبارياتنا في ملعب نجيب الخطاب

محسن العيدودي (كاتب عام الفريق)

مبروك لكل تطاوين بالعودة لمصاف النخبة في موسم كان شديد التنافس شكرا لكل من دعمنا من سلط وجمهور واعضاء الهيئة وأخص بالذكر منهم عمر الحنين الذي ضحى بوقته وماله من أجل اسعاد أنصار الاتحاد داخل الوطن وخارجه وهنا لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الى أحباء الاتحاد في الخارج الذين دعموا الموسم الفارط بالحافلة وهذا الموسم بالتكفل بعديد المنح.

شكري البجاوي (مدرب الفريق)

بفضل تظافر الجهود تحقق المنشود مبروك لكل التطاوينية هذا الصعود وشكرا لكل من ساهم في تحقيقه وأنا سعيد بكسب التحدي مع الفريق الذي نالني شرف تدريبه وهويستحق هذه المكانة ولا بد من مواصلة العمل والاحاطة لتثبيت الفريق بصفة نهائية مع الكبار والقطع مع تذكرة الذهاب والاياب

محمد أمين ذياب(لاعب)

سعادة لا توصف وأنت ترى الفرحة ترتسم على وجوه الجميع الذين أسعدهم عودة الاتحاد لمصاف الكبار عن جدارة واستحقاق مؤكدا أن مكانه الطبيعي في الناسيونال

مبروك الجندلي(لاعب)

الحمد لله الذي وفقنا في اسعاد أحباء الاتحاد داخل تونس وخارجها بكسب رهان العودة لمصاف النخبة في موسم شديد التنافس أكد خلاله زملائي أنهم يستحقون الرابطة الأولى عن جدارة ولابد من تحقيق المهم بعد الأهم وهوضمان بقاء الفريق بصورة نهائية في المحترفة الاولى

شكري خلفة(لاعب)

جميل جدا أن يتوج اللاعب مسيرته بانجاز مثل هذا حيث أعدنا الاتحاد الى مكانه الطبيعي فمبروك للجميع بهذه العودة وشكرا لكل من ساهم في رسم الفرحة على التطاوينية أينما كانوا وإن شاء الله يكون هذا الصعود الثاني لقسم النخبة نهائيا بعد تجربة أولى فاشلة

حسام ذكار (محب)

أنجز حر ما وعد واستطاعت هيئة محمد الغول بفضل دعم جميع الأطراف كسب رهان العودة لمصاف الكبار بعد موسم شاق وحماسي ويبقى الأهم هوتثبيت أقدام الفريق بالرابطة الأولى بصفة نهائية

رضا الهاني(محب)

قدم الفريق موسما ناجحا واستطاع العودة لمصاف النخبة بفضل العمل الكبير للأسرة الموسعة للفريق من هيئة، لاعبين، اطار فني وجمهور ليعود الدر الى معدنه ويتبوأ اتحاد تطاوين المكانة التي يستحقها ويسعد الجميع بهذا الصعود الذي تمنى أن يكون نهائيا





رصد ومتابعة لرؤوف عزيز