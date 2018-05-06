أخبار النادي الافريقي:سعي لتثبيت موعد الانتخابات.. وتهدئة لإنجاح الاستحقاقات

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06 ماي 2018
تعرف النادي الإفريقي مساء أمس الأول على منافسيه في الدورة الترشيحية الخاصة بالكأس العربية حيث سيلاقي أندية الفيصلي السعودي والوئام الموريتاني والنجمة اللبناني.
نادي باب الجديد لن يطيل المقام بمدينة جدة السعودية حيث سيخوض أول مباراة يوم 17 ماي أمام الفيصلي السعودي على أن يتبارى مع الوئام الموريتاني يوم 20 ماي لينهي التزاماته بمواجهة النجمة اللبناني يوم 23 ماي.
القرعة وضعت الأحمر والأبيض أمام أصعب منافسيه في المباراة الافتتاحية باعتبار أن الفريق السعودي من بين الأندية التي تركت انطباعات جيدة هذا الموسم بمدرب تم اختياره الأفضل في دوري المحترفين دون نسيان بلوغه نهائي الملك عقب الإطاحة بالأهلي السعودي.
الإفريقي وفي صورة تخطيه عقبة الفيصلي فإنه سيكون منطقيا في طريق مفتوح للإطاحة بالنجمة اللبناني والوئام الموريتاني فكلاهما بمتناوله ليكون الأهلي المصري المنافس المنتظر في الدور السادس عشر طبعا في حال التأهل.
الانتخابات من جديد
أكد مروان حمودية ليلة الخميس في تصريح لإحدى القنوات التلفزية أن الجلسة العامة الانتخابية ستعقد يوم 9 جوان المقبل مشددا على أن الفريق سيعود من المملكة السعودية يوم 1 جوان نظرا لأن مباراته الختامية ستجرى يوم 30 ماي.
وبعد إعلان الاتحاد العربي مساء أمس الأول عن برنامج مشاركة الفريق طرح الأحباء من جديد ملف التأجيل مؤكدين على ضرورة إجراء الجلسة العامة الانتخابية في موعدها المحدد ليوم 27 ماي خصوصا أن الفريق سينهي التزاماته قبل هذا الموعد بأربعة أيام.
إلى ذلك يرفض نصف أعضاء الهيئة التسييرية تقريبا تأجيل الانتخابات معتبرين أن في ذلك تعسفا على مقررات الجلسة العامة التي تبقى سيدة نفسها خصوصا أن الأحباء صادقوا بالإجماع على تاريخ 27 ماي وبالتالي فهم يرون ضرورة المحافظة على الموعد الانتخابي.
دعوات للتهدئة
بعيدا عن الصراعات الخاصة بالانتخابات والاختلافات في وجهات النظر بين المسؤولين دعا الكثيرون من أحباء الإفريقي إلى تأجيل كافة الملفات إلى ما بعد 13 ماي حيث سيخوض الفريق في غضون ثلاثة أيام مباراتين على غاية من الأهمية وعلى ضوئها سيتحدد نجاح موسمه.
نادي باب الجديد سيخوض مواجهتي كلاسيكو الأولى ستضعه بملعب الطيب المهيري أمام السي أس أس يوم 10 ماي والثانية أمام النجم الساحلي يوم 13 ماي لذلك يرى الكثيرون ضرورة التعقل وخلق مناخ من الهدوء حتى يتمكن الفريق من الإعداد للمواجهتين في أفضل وضع.
الأحمر والأبيض يملك كل الآليات لحسم المقابلتين وضمان نهاية موسم يمكن أن تكون غير مسبوقة قياسا بما عاناه الفريق في ذهاب الموسم الحالي قبل أن يحقق «ريمونتادا» تاريخية.
كل المجموعة في أفضل حال
بعد راحة خاطفة بأربع وعشرين ساعة استأنف لاعبو النادي الإفريقي يوم أمس تحضيراتهم لتنقل صفاقس في إطار الجولة الختامية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى..
ومن حسن حظ الأحمر والأبيض أن الفريق سيبدأ مرحلة التحضيرات للكلاسيكو دون مشاكل صحية وهو ما سيترك هامش الخيار مفتوحا أمام الإطار الفني بقيادة كمال القلصي لاختيار أفضل تشكيلة من شأنها أن تقود الفريق إلى العودة بنتيجة تؤمن له الفوز بالمرتبة الثانية المؤهلة للعودة إلى دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.
التحضيرات ينتظر أن تختم بتسليم اللاعبين أجرة شهر أفريل وذلك قبل التنقل إلى صفاقس وهو ما قد يمثل دفعا معنويا مهما لزملاء صابر خليفة.
تعرف النادي الإفريقي مساء أمس الأول على منافسيه في الدورة الترشيحية الخاصة بالكأس العربية حيث سيلاقي أندية الفيصلي السعودي والوئام الموريتاني والنجمة اللبناني.
نادي باب الجديد لن يطيل المقام بمدينة جدة السعودية حيث سيخوض أول مباراة يوم 17 ماي أمام الفيصلي السعودي على أن يتبارى مع الوئام الموريتاني يوم 20 ماي لينهي التزاماته بمواجهة النجمة اللبناني يوم 23 ماي.
القرعة وضعت الأحمر والأبيض أمام أصعب منافسيه في المباراة الافتتاحية باعتبار أن الفريق السعودي من بين الأندية التي تركت انطباعات جيدة هذا الموسم بمدرب تم اختياره الأفضل في دوري المحترفين دون نسيان بلوغه نهائي الملك عقب الإطاحة بالأهلي السعودي.
الإفريقي وفي صورة تخطيه عقبة الفيصلي فإنه سيكون منطقيا في طريق مفتوح للإطاحة بالنجمة اللبناني والوئام الموريتاني فكلاهما بمتناوله ليكون الأهلي المصري المنافس المنتظر في الدور السادس عشر طبعا في حال التأهل.
الانتخابات من جديد
أكد مروان حمودية ليلة الخميس في تصريح لإحدى القنوات التلفزية أن الجلسة العامة الانتخابية ستعقد يوم 9 جوان المقبل مشددا على أن الفريق سيعود من المملكة السعودية يوم 1 جوان نظرا لأن مباراته الختامية ستجرى يوم 30 ماي.
وبعد إعلان الاتحاد العربي مساء أمس الأول عن برنامج مشاركة الفريق طرح الأحباء من جديد ملف التأجيل مؤكدين على ضرورة إجراء الجلسة العامة الانتخابية في موعدها المحدد ليوم 27 ماي خصوصا أن الفريق سينهي التزاماته قبل هذا الموعد بأربعة أيام.
إلى ذلك يرفض نصف أعضاء الهيئة التسييرية تقريبا تأجيل الانتخابات معتبرين أن في ذلك تعسفا على مقررات الجلسة العامة التي تبقى سيدة نفسها خصوصا أن الأحباء صادقوا بالإجماع على تاريخ 27 ماي وبالتالي فهم يرون ضرورة المحافظة على الموعد الانتخابي.
دعوات للتهدئة
بعيدا عن الصراعات الخاصة بالانتخابات والاختلافات في وجهات النظر بين المسؤولين دعا الكثيرون من أحباء الإفريقي إلى تأجيل كافة الملفات إلى ما بعد 13 ماي حيث سيخوض الفريق في غضون ثلاثة أيام مباراتين على غاية من الأهمية وعلى ضوئها سيتحدد نجاح موسمه.
نادي باب الجديد سيخوض مواجهتي كلاسيكو الأولى ستضعه بملعب الطيب المهيري أمام السي أس أس يوم 10 ماي والثانية أمام النجم الساحلي يوم 13 ماي لذلك يرى الكثيرون ضرورة التعقل وخلق مناخ من الهدوء حتى يتمكن الفريق من الإعداد للمواجهتين في أفضل وضع.
الأحمر والأبيض يملك كل الآليات لحسم المقابلتين وضمان نهاية موسم يمكن أن تكون غير مسبوقة قياسا بما عاناه الفريق في ذهاب الموسم الحالي قبل أن يحقق «ريمونتادا» تاريخية.
كل المجموعة في أفضل حال
بعد راحة خاطفة بأربع وعشرين ساعة استأنف لاعبو النادي الإفريقي يوم أمس تحضيراتهم لتنقل صفاقس في إطار الجولة الختامية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى..
ومن حسن حظ الأحمر والأبيض أن الفريق سيبدأ مرحلة التحضيرات للكلاسيكو دون مشاكل صحية وهو ما سيترك هامش الخيار مفتوحا أمام الإطار الفني بقيادة كمال القلصي لاختيار أفضل تشكيلة من شأنها أن تقود الفريق إلى العودة بنتيجة تؤمن له الفوز بالمرتبة الثانية المؤهلة للعودة إلى دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.
التحضيرات ينتظر أن تختم بتسليم اللاعبين أجرة شهر أفريل وذلك قبل التنقل إلى صفاقس وهو ما قد يمثل دفعا معنويا مهما لزملاء صابر خليفة.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018