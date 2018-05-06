أخبار شبيبة القيروان:وضع الشبان مخجل ورئيس الفرع يهدد بالاستقالة

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
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20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
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20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
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19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
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18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
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18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
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17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
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17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
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17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
عرفت الشبيبة هذا الموسم كل أنواع الأزمات ومرت الفروع الثلاثة بجميع ألوان الخيبات وقد شملت العدوى أصناف الشبان الذين تضرروا كثيرا جراء التهميش والإهمال والخصاصة فلا أثاث ولا أزياء لائقة ولا عناية على مستوى التغذية ولا انضباط مما ولد نتائج سلبية في الجملة في ظل تعيين اطار فني غير كفء غير قادر على تقديم الإضافة على مستوى التكوين القاعدي السليم لان هذه التعيينات مقياسها المحاباة والمصلحية تحت شعار الاقربون أولى بالمعروف وهذه النوعية من المدربين غالبا ما تخضع للتعليمات والضغوطات لأنهم يتحصلون على رواتبها من الأولياء فأصبحت القاعدة اللاعب الأساسي لمن يدفع والده أكثر وهذه الاخلالات والتجاوزات زادت في الإنتشار علنا وفي تعقيد الوضع في غياب هيئة مديرة قوية ومسؤولة قادرة على حماية المدربين والمسؤولين وإيقاف النزيف غير ان الهيئة المنقسمة وغير المنسجمة والتي تتبادل يوميا الانتقادات والاتهامات والتي فقدت المصداقية وثقة الأحباء بعد ان شرّعت للفوضى غير قادرة على لملمة الجراح وانقاذ ما يمكن انقاذه بعد ان أصبحت شؤون فرع الشبان تدار خلف الكواليس أمام صمت رهيب من المسؤولين الذين ساهموا بطريقة غير مباشرة في تعفن الأجواء العامة داخل شبان الشبيبة حيث بلغت الخطورة حد تبادل العنف بين اللاعبين والأولياء في الملعب وخارجه وشملت التهديدات الجهاز الفني والمسيرين بعد ان انعدمت الثقة واصبح التسيب سيد الموقف وقد سرّعت هذه التصرفات والممارسات اللامسؤولة والأخطاء الفاضحة والتجاوزات الخطيرة في استقالة بعض المدربين والمدير الفني قاسم الجباس ومساعده مقداد الظاهري إلى جانب انسحاب بعض المسيرين وبقي فرع الشبان يتخبط في بحر من المشكل الى اليوم علما وان المشاكل المادية والادارية جعلت فريقي الأواسط والنخبة ينهزمان لاول مرة في تاريخ الجمعية بالغياب وهذا ما يعتبر في حد ذاته سابقة خطيرة.
بن نجيمة يهدد بالاستقالة
تواصلت المهازل والمعاناة في أصناف الشبان وقد اتصلت «الشروق» برئيس الفرع خالد بن نجيمة لتقديم توضيحات حول ما يجري خاصة بعد إقالة مدرب الاداني ايمن الدوزي الذي حقف نتائج ممتازة مع الفريق حيث فاز مؤخرا بكأس الرابطة وترشح الى الدور النهائي لكأس تونس وسيواجه في نهاية هذا الأسبوع الترجي الرياضي التونسي من أجل الفوز باللقب فأكد انه اخذ القطار وهو يسير ووجد فرع شبان الشبيبة يعيش صعوبات ومشاكل بالجملة إلى جانب عراقيل وصعوبات كبيرة بسبب الأزمة المالية مما جعل بعض الأطراف وخاصة من الأولياء تتدخل لاستغلال الوضع ومحاولة فرض هيمنتها على الفرع والقيام بتجاوزات غير مقبولة وغير معقولة وصلت حد تغيير المدربين من اجل غايات شخصية بعد ان وجدوا كل الدعم من أعضاء في الهيئة المديرة وأضاف بن نجيمة ان الموسم اوشك على النهاية ورغم ذلك فانه يفكر في الإستقالة لان الوضع كارثي في فرع الشبان الذي اصبح مستهدفا من الدخلاء والمتطفلين مؤكدا انه سيسعى لتطهيره وابعاد المتربصين بمستقبل الشبيبة واتخاذ القرارات التأديبية اللازمة ضد كل من تثبت ادانته وتخول له نفسه التلاعب بشبان الجمعية.
عرفت الشبيبة هذا الموسم كل أنواع الأزمات ومرت الفروع الثلاثة بجميع ألوان الخيبات وقد شملت العدوى أصناف الشبان الذين تضرروا كثيرا جراء التهميش والإهمال والخصاصة فلا أثاث ولا أزياء لائقة ولا عناية على مستوى التغذية ولا انضباط مما ولد نتائج سلبية في الجملة في ظل تعيين اطار فني غير كفء غير قادر على تقديم الإضافة على مستوى التكوين القاعدي السليم لان هذه التعيينات مقياسها المحاباة والمصلحية تحت شعار الاقربون أولى بالمعروف وهذه النوعية من المدربين غالبا ما تخضع للتعليمات والضغوطات لأنهم يتحصلون على رواتبها من الأولياء فأصبحت القاعدة اللاعب الأساسي لمن يدفع والده أكثر وهذه الاخلالات والتجاوزات زادت في الإنتشار علنا وفي تعقيد الوضع في غياب هيئة مديرة قوية ومسؤولة قادرة على حماية المدربين والمسؤولين وإيقاف النزيف غير ان الهيئة المنقسمة وغير المنسجمة والتي تتبادل يوميا الانتقادات والاتهامات والتي فقدت المصداقية وثقة الأحباء بعد ان شرّعت للفوضى غير قادرة على لملمة الجراح وانقاذ ما يمكن انقاذه بعد ان أصبحت شؤون فرع الشبان تدار خلف الكواليس أمام صمت رهيب من المسؤولين الذين ساهموا بطريقة غير مباشرة في تعفن الأجواء العامة داخل شبان الشبيبة حيث بلغت الخطورة حد تبادل العنف بين اللاعبين والأولياء في الملعب وخارجه وشملت التهديدات الجهاز الفني والمسيرين بعد ان انعدمت الثقة واصبح التسيب سيد الموقف وقد سرّعت هذه التصرفات والممارسات اللامسؤولة والأخطاء الفاضحة والتجاوزات الخطيرة في استقالة بعض المدربين والمدير الفني قاسم الجباس ومساعده مقداد الظاهري إلى جانب انسحاب بعض المسيرين وبقي فرع الشبان يتخبط في بحر من المشكل الى اليوم علما وان المشاكل المادية والادارية جعلت فريقي الأواسط والنخبة ينهزمان لاول مرة في تاريخ الجمعية بالغياب وهذا ما يعتبر في حد ذاته سابقة خطيرة.
بن نجيمة يهدد بالاستقالة
تواصلت المهازل والمعاناة في أصناف الشبان وقد اتصلت «الشروق» برئيس الفرع خالد بن نجيمة لتقديم توضيحات حول ما يجري خاصة بعد إقالة مدرب الاداني ايمن الدوزي الذي حقف نتائج ممتازة مع الفريق حيث فاز مؤخرا بكأس الرابطة وترشح الى الدور النهائي لكأس تونس وسيواجه في نهاية هذا الأسبوع الترجي الرياضي التونسي من أجل الفوز باللقب فأكد انه اخذ القطار وهو يسير ووجد فرع شبان الشبيبة يعيش صعوبات ومشاكل بالجملة إلى جانب عراقيل وصعوبات كبيرة بسبب الأزمة المالية مما جعل بعض الأطراف وخاصة من الأولياء تتدخل لاستغلال الوضع ومحاولة فرض هيمنتها على الفرع والقيام بتجاوزات غير مقبولة وغير معقولة وصلت حد تغيير المدربين من اجل غايات شخصية بعد ان وجدوا كل الدعم من أعضاء في الهيئة المديرة وأضاف بن نجيمة ان الموسم اوشك على النهاية ورغم ذلك فانه يفكر في الإستقالة لان الوضع كارثي في فرع الشبان الذي اصبح مستهدفا من الدخلاء والمتطفلين مؤكدا انه سيسعى لتطهيره وابعاد المتربصين بمستقبل الشبيبة واتخاذ القرارات التأديبية اللازمة ضد كل من تثبت ادانته وتخول له نفسه التلاعب بشبان الجمعية.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018