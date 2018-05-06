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يوم الأحد 06 ماي 2018
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أخبار شبيبة القيروان:وضع الشبان مخجل ورئيس الفرع يهدد بالاستقالة
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كرة القدم
أخبار شبيبة القيروان:وضع الشبان مخجل ورئيس الفرع يهدد بالاستقالة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

عرفت الشبيبة هذا الموسم كل أنواع الأزمات ومرت الفروع الثلاثة بجميع ألوان الخيبات وقد شملت العدوى أصناف الشبان الذين تضرروا كثيرا جراء التهميش والإهمال والخصاصة فلا أثاث ولا أزياء لائقة ولا عناية على مستوى التغذية ولا انضباط مما ولد نتائج سلبية في الجملة في ظل تعيين اطار فني غير كفء غير قادر على تقديم الإضافة على مستوى التكوين القاعدي السليم لان هذه التعيينات مقياسها المحاباة والمصلحية تحت شعار الاقربون أولى بالمعروف وهذه النوعية من  المدربين غالبا ما تخضع للتعليمات والضغوطات لأنهم يتحصلون على رواتبها من الأولياء فأصبحت القاعدة اللاعب الأساسي لمن يدفع والده أكثر وهذه الاخلالات والتجاوزات زادت في الإنتشار علنا وفي تعقيد الوضع في غياب هيئة مديرة قوية ومسؤولة قادرة على حماية المدربين والمسؤولين وإيقاف النزيف غير ان الهيئة المنقسمة وغير المنسجمة والتي تتبادل يوميا الانتقادات والاتهامات والتي فقدت المصداقية وثقة الأحباء بعد ان شرّعت للفوضى غير قادرة على لملمة الجراح وانقاذ ما يمكن انقاذه بعد ان أصبحت شؤون فرع الشبان تدار خلف الكواليس أمام صمت رهيب من المسؤولين الذين ساهموا بطريقة غير مباشرة في تعفن الأجواء العامة داخل شبان الشبيبة حيث بلغت الخطورة حد تبادل العنف بين اللاعبين والأولياء في الملعب وخارجه وشملت التهديدات الجهاز الفني والمسيرين بعد ان انعدمت الثقة واصبح التسيب سيد الموقف وقد سرّعت هذه التصرفات والممارسات اللامسؤولة والأخطاء الفاضحة والتجاوزات الخطيرة في استقالة بعض المدربين والمدير الفني قاسم الجباس ومساعده مقداد الظاهري إلى جانب انسحاب بعض المسيرين وبقي فرع الشبان يتخبط في بحر من المشكل الى اليوم علما وان المشاكل المادية والادارية جعلت فريقي الأواسط والنخبة ينهزمان لاول مرة في تاريخ الجمعية بالغياب وهذا ما يعتبر في حد ذاته سابقة خطيرة.
بن نجيمة يهدد بالاستقالة 
تواصلت المهازل والمعاناة في أصناف الشبان وقد اتصلت «الشروق» برئيس الفرع خالد بن نجيمة لتقديم توضيحات حول ما يجري خاصة بعد إقالة مدرب الاداني ايمن الدوزي الذي حقف نتائج ممتازة مع الفريق حيث فاز مؤخرا بكأس الرابطة وترشح الى الدور النهائي لكأس تونس وسيواجه في نهاية هذا الأسبوع الترجي الرياضي التونسي من أجل الفوز باللقب فأكد انه اخذ القطار وهو يسير ووجد فرع شبان الشبيبة يعيش صعوبات ومشاكل بالجملة إلى جانب عراقيل وصعوبات كبيرة بسبب الأزمة المالية مما جعل بعض الأطراف وخاصة من الأولياء تتدخل لاستغلال الوضع ومحاولة فرض هيمنتها على الفرع والقيام بتجاوزات غير مقبولة وغير معقولة وصلت حد تغيير المدربين من اجل غايات شخصية بعد ان وجدوا كل الدعم من أعضاء في الهيئة المديرة وأضاف بن نجيمة ان الموسم اوشك على النهاية ورغم ذلك فانه يفكر في الإستقالة لان الوضع كارثي في فرع الشبان الذي اصبح مستهدفا من  الدخلاء والمتطفلين مؤكدا انه سيسعى لتطهيره وابعاد المتربصين بمستقبل الشبيبة واتخاذ القرارات التأديبية اللازمة ضد كل من تثبت ادانته وتخول له نفسه التلاعب بشبان الجمعية. 

رضا العلويني
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كرة القدم
أخبار شبيبة القيروان:وضع الشبان مخجل ورئيس الفرع يهدد بالاستقالة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

عرفت الشبيبة هذا الموسم كل أنواع الأزمات ومرت الفروع الثلاثة بجميع ألوان الخيبات وقد شملت العدوى أصناف الشبان الذين تضرروا كثيرا جراء التهميش والإهمال والخصاصة فلا أثاث ولا أزياء لائقة ولا عناية على مستوى التغذية ولا انضباط مما ولد نتائج سلبية في الجملة في ظل تعيين اطار فني غير كفء غير قادر على تقديم الإضافة على مستوى التكوين القاعدي السليم لان هذه التعيينات مقياسها المحاباة والمصلحية تحت شعار الاقربون أولى بالمعروف وهذه النوعية من  المدربين غالبا ما تخضع للتعليمات والضغوطات لأنهم يتحصلون على رواتبها من الأولياء فأصبحت القاعدة اللاعب الأساسي لمن يدفع والده أكثر وهذه الاخلالات والتجاوزات زادت في الإنتشار علنا وفي تعقيد الوضع في غياب هيئة مديرة قوية ومسؤولة قادرة على حماية المدربين والمسؤولين وإيقاف النزيف غير ان الهيئة المنقسمة وغير المنسجمة والتي تتبادل يوميا الانتقادات والاتهامات والتي فقدت المصداقية وثقة الأحباء بعد ان شرّعت للفوضى غير قادرة على لملمة الجراح وانقاذ ما يمكن انقاذه بعد ان أصبحت شؤون فرع الشبان تدار خلف الكواليس أمام صمت رهيب من المسؤولين الذين ساهموا بطريقة غير مباشرة في تعفن الأجواء العامة داخل شبان الشبيبة حيث بلغت الخطورة حد تبادل العنف بين اللاعبين والأولياء في الملعب وخارجه وشملت التهديدات الجهاز الفني والمسيرين بعد ان انعدمت الثقة واصبح التسيب سيد الموقف وقد سرّعت هذه التصرفات والممارسات اللامسؤولة والأخطاء الفاضحة والتجاوزات الخطيرة في استقالة بعض المدربين والمدير الفني قاسم الجباس ومساعده مقداد الظاهري إلى جانب انسحاب بعض المسيرين وبقي فرع الشبان يتخبط في بحر من المشكل الى اليوم علما وان المشاكل المادية والادارية جعلت فريقي الأواسط والنخبة ينهزمان لاول مرة في تاريخ الجمعية بالغياب وهذا ما يعتبر في حد ذاته سابقة خطيرة.
بن نجيمة يهدد بالاستقالة 
تواصلت المهازل والمعاناة في أصناف الشبان وقد اتصلت «الشروق» برئيس الفرع خالد بن نجيمة لتقديم توضيحات حول ما يجري خاصة بعد إقالة مدرب الاداني ايمن الدوزي الذي حقف نتائج ممتازة مع الفريق حيث فاز مؤخرا بكأس الرابطة وترشح الى الدور النهائي لكأس تونس وسيواجه في نهاية هذا الأسبوع الترجي الرياضي التونسي من أجل الفوز باللقب فأكد انه اخذ القطار وهو يسير ووجد فرع شبان الشبيبة يعيش صعوبات ومشاكل بالجملة إلى جانب عراقيل وصعوبات كبيرة بسبب الأزمة المالية مما جعل بعض الأطراف وخاصة من الأولياء تتدخل لاستغلال الوضع ومحاولة فرض هيمنتها على الفرع والقيام بتجاوزات غير مقبولة وغير معقولة وصلت حد تغيير المدربين من اجل غايات شخصية بعد ان وجدوا كل الدعم من أعضاء في الهيئة المديرة وأضاف بن نجيمة ان الموسم اوشك على النهاية ورغم ذلك فانه يفكر في الإستقالة لان الوضع كارثي في فرع الشبان الذي اصبح مستهدفا من  الدخلاء والمتطفلين مؤكدا انه سيسعى لتطهيره وابعاد المتربصين بمستقبل الشبيبة واتخاذ القرارات التأديبية اللازمة ضد كل من تثبت ادانته وتخول له نفسه التلاعب بشبان الجمعية. 

رضا العلويني
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عاد بتعادل ثمين (1 ـ 1):النحم يتلألأ في أنغولا
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
عاد النجم الساحلي بنتيجة تعتبر في كل الأحوال إيجابية من تنقله إلى أنغولا حيث أجبر مضيفه بريمرو دي أوغوستو...
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حكايتنا مع المونديال :«جنود الخفاء» في «ملحمة» الأرجنتين.. من هم؟
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
«ملحمة» الأرجنتين عام 1978 صنعتها «عبقرية» الشتالي واللّمسة الفنية لذلك الجيل الذهبي بقيادة «السبعة الحية»...
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رغم التعادل الثمين في مصر:الترجي في حاجة الى اصلاحات عاجلة
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
عَبر الترجي شطّ الإسكندرية بسلام وعاد سفير الكرة التونسية بنقطة ثمينة من مواجهته النارية أمام الأهلي.
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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