المكتب الجامعي يرفع الحظر عن جمهور الترجي

كما كان مُتوقّعا اجتمع المكتب الجامعي أمس وقرّر رفع «الحظر» عن جمهور الترجي الذي سيكون حاضرا في لقاء شبيبة القيروان في نطاق الجولة الختامية من سباق البطولة المحلية. هذا القرار الذي اتّخذه مكتب الجريء سيسمح لجماهير الترجي بمشاركة فريقها احتفاله بالحصول على رمز البطولة في لقاء الشبيبة يوم 10 ماي الجاري في رادس.

هذا وتؤكد مصادرنا أن الجامعة بادرت بالتّخفيف في العقوبة المسلّطة على الترجي (على عكس ما قامت به لجنة الاستئناف) في سبيل إنقاذ صورة الكرة التونسية. ذلك أن تسليم التاج لصاحبه أمام مدارج فارغة يُعتبر مشهدا غير لائق في بلد يتأهّب منتخبه للذهاب إلى المونديال.





سامي