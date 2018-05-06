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يوم الأحد 06 ماي 2018
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المكتب الجامعي يرفع الحظر عن جمهور الترجي
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كرة القدم
المكتب الجامعي يرفع الحظر عن جمهور الترجي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

كما كان مُتوقّعا اجتمع المكتب الجامعي أمس وقرّر رفع «الحظر» عن جمهور الترجي الذي سيكون حاضرا في لقاء شبيبة القيروان في نطاق الجولة الختامية من سباق البطولة المحلية. هذا القرار الذي اتّخذه مكتب الجريء سيسمح لجماهير الترجي بمشاركة فريقها احتفاله بالحصول على رمز البطولة في لقاء الشبيبة يوم 10 ماي الجاري في رادس. 

هذا وتؤكد مصادرنا أن الجامعة بادرت بالتّخفيف في العقوبة المسلّطة على الترجي (على عكس ما قامت به لجنة الاستئناف) في سبيل إنقاذ صورة الكرة التونسية. ذلك أن تسليم التاج لصاحبه أمام مدارج فارغة يُعتبر مشهدا غير لائق في بلد يتأهّب منتخبه للذهاب إلى المونديال.

سامي
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كرة القدم
المكتب الجامعي يرفع الحظر عن جمهور الترجي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

كما كان مُتوقّعا اجتمع المكتب الجامعي أمس وقرّر رفع «الحظر» عن جمهور الترجي الذي سيكون حاضرا في لقاء شبيبة القيروان في نطاق الجولة الختامية من سباق البطولة المحلية. هذا القرار الذي اتّخذه مكتب الجريء سيسمح لجماهير الترجي بمشاركة فريقها احتفاله بالحصول على رمز البطولة في لقاء الشبيبة يوم 10 ماي الجاري في رادس. 

هذا وتؤكد مصادرنا أن الجامعة بادرت بالتّخفيف في العقوبة المسلّطة على الترجي (على عكس ما قامت به لجنة الاستئناف) في سبيل إنقاذ صورة الكرة التونسية. ذلك أن تسليم التاج لصاحبه أمام مدارج فارغة يُعتبر مشهدا غير لائق في بلد يتأهّب منتخبه للذهاب إلى المونديال.

سامي
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06 ماي 2018 السّاعة 21:00
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حكايتنا مع المونديال :«جنود الخفاء» في «ملحمة» الأرجنتين.. من هم؟
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
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06 ماي 2018 السّاعة 21:00
عَبر الترجي شطّ الإسكندرية بسلام وعاد سفير الكرة التونسية بنقطة ثمينة من مواجهته النارية أمام الأهلي.
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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