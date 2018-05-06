بعد لقاء الأهلي :أسبوعان للجويني وكشوفات على الخنيسي ومنصر

كذّب المشرفون على الجانبين الطبي والبدني في الترجي كلّ التّكهنات بعد النّجاح في تأهيل غالبية «الكوارجية» لمباراة الأهلي الذي خسر مجهودات فيلق من لاعبيه بسبب «كابوس» الإصابات.

وقد ظهر البلايلي في التشكيلة الترجية ما شكّل مُفاجأة بالنّسبة للكثيرين بعد أن ساد الاعتقاد بأنّ مشاركته شبه مُستحيلة نتيجة الأوجاع التي يشكو منها.

هذا ولم تمرّ مباراة «برج العرب» دون تسجيل إصابات جديدة في صفوف الأهلي والترجي نتيجة الإلتحامات والإرهاق البدني والذهني في مثل هذا التوقيت من الموسم الرياضي. وقد استحال على الجويني ومنصر والخنيسي اكمال اللّقاء وتفيد المعلومات التي بحوزتنا أنّ هيثم قد يحتجب عن الميادين لمدّة لا تقل عن الأسبوعين وفي المقابل سيخضع اليوم طه ياسين ومحمّد علي إلى الكشوفات الطبية لتحديد نوعية إصابتيهما ومدّة الراحة التي قد يَحتاجان إليها.





حمّاني