بعد لقاء الأهلي :أسبوعان للجويني وكشوفات على الخنيسي ومنصر

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
كذّب المشرفون على الجانبين الطبي والبدني في الترجي كلّ التّكهنات بعد النّجاح في تأهيل غالبية «الكوارجية» لمباراة الأهلي الذي خسر مجهودات فيلق من لاعبيه بسبب «كابوس» الإصابات.
وقد ظهر البلايلي في التشكيلة الترجية ما شكّل مُفاجأة بالنّسبة للكثيرين بعد أن ساد الاعتقاد بأنّ مشاركته شبه مُستحيلة نتيجة الأوجاع التي يشكو منها.
هذا ولم تمرّ مباراة «برج العرب» دون تسجيل إصابات جديدة في صفوف الأهلي والترجي نتيجة الإلتحامات والإرهاق البدني والذهني في مثل هذا التوقيت من الموسم الرياضي. وقد استحال على الجويني ومنصر والخنيسي اكمال اللّقاء وتفيد المعلومات التي بحوزتنا أنّ هيثم قد يحتجب عن الميادين لمدّة لا تقل عن الأسبوعين وفي المقابل سيخضع اليوم طه ياسين ومحمّد علي إلى الكشوفات الطبية لتحديد نوعية إصابتيهما ومدّة الراحة التي قد يَحتاجان إليها.
كذّب المشرفون على الجانبين الطبي والبدني في الترجي كلّ التّكهنات بعد النّجاح في تأهيل غالبية «الكوارجية» لمباراة الأهلي الذي خسر مجهودات فيلق من لاعبيه بسبب «كابوس» الإصابات.
وقد ظهر البلايلي في التشكيلة الترجية ما شكّل مُفاجأة بالنّسبة للكثيرين بعد أن ساد الاعتقاد بأنّ مشاركته شبه مُستحيلة نتيجة الأوجاع التي يشكو منها.
هذا ولم تمرّ مباراة «برج العرب» دون تسجيل إصابات جديدة في صفوف الأهلي والترجي نتيجة الإلتحامات والإرهاق البدني والذهني في مثل هذا التوقيت من الموسم الرياضي. وقد استحال على الجويني ومنصر والخنيسي اكمال اللّقاء وتفيد المعلومات التي بحوزتنا أنّ هيثم قد يحتجب عن الميادين لمدّة لا تقل عن الأسبوعين وفي المقابل سيخضع اليوم طه ياسين ومحمّد علي إلى الكشوفات الطبية لتحديد نوعية إصابتيهما ومدّة الراحة التي قد يَحتاجان إليها.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018