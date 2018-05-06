على هامش مباراة «برج العرب» :البدري يتّهم وبن يحيى غاضب

كعادته علّق مدرب الأهلي حسام البدري نصف العثرة التي مُني بها فريقه ضدّ الترجي في «برج العرب» على شمّاعة التحكيم واتّهم البدري السينغالي «مالانج ديديو» بالتأثير في النتيجة النهائية لهذه المواجهة العربية - الافريقية. وكان «مالانج» وهو من حكّام المونديال المُنتظر في روسيا قد أدار أيضا لقاء الذهاب بين الأهلي والترجي في ربع نهائي النسخة الفارطة من رابطة الأبطال وانتهت تلك المباراة على نتيجة التعادل (2 / 2).

من جانبه، لم يُخف بن يحيى غضبة على لاعبيه نتيجة عدم استثمار بعض الفرص السّانحة للتهديف والتي كان بوسع الفريق أن يكسب بفضلها اللّقاء ويعود بفوز «تاريخي» على حساب الأهلي. يُذكر أن البعثة الترجية عادت فجر أمس على متن طائرة خاصّة تحوّلت من تونس إلى مصر وذلك بقرار من رئيس الجمعية حمدي المدب الذي كان حريصا على راحة لاعبيه.





حمّاني