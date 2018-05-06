رغم التعادل الثمين في مصر:الترجي في حاجة الى اصلاحات عاجلة

عَبر الترجي شطّ الإسكندرية بسلام وعاد سفير الكرة التونسية بنقطة ثمينة من مواجهته النارية أمام الأهلي.

هذه النتيجة تُعتبر إيجابية من الناحية الحسابية بما أنّها تحقّقت خارج الديار وضدّ «عملاق» كبير أثبت مرارا وتكرارا أنه لا ينهار حتّى وإن كان في أتعس حالاته الفنية والمعنوية كما هو الحال في الفترة الحالية.

التّعادل السلبي لأبناء بن يحيى في «برج العرب» يَصبّ دون شكّ في مصلحة نادي «باب سويقة» الباحث عن انطلاقة واعدة في رابطة الأبطال الإفريقية لكن هذه النقطة وإن كانت من ذهب فإنها شكّلت فرصة مثالية لِتُدرك الجماهير الترجية أن جمعيتها في حاجة إلى تحسينات عاجلة وإصلاحات شاملة لتنافس على الزعامة القارية.

نقطة مُهمّة

عجز شيخ الأندية التونسية عن فكّ العُقدة «الأهلاوية» ولم يُوفّق من جديد في هزم خصمه في الأراضي المصرية ومع ذلك فقد خرج سفير الخضراء من «برج العرب» بنقطة مُهمّة على درب المرور إلى الدّور ربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية.

هذه النّقطة ثمينة لعدّة اعتبارات موضوعية. ذلك أنها جاءت خارج الحدود التونسية وضدّ خصم مُثخن بالجراح بفعل هزيمتيه المُوجعتين بطولةً وكأسًا ضدّ الزمالك و»الأسيوطي» وقد كان من الصّعب بل من شبه المستحيل أن يسمح له «كبرياؤه» وتاريخه بالسقوط للمرة الثالثة على التوالي في ظرف زمني لا يتجاوز العشرة أيّام.

وتتضاعف أهمية هذه النّقطة بالنظر إلى المردود العام للاعبي الترجي. ذلك أن الفريق صنع في بعض الفترات اللّعب وتمكّن من خلق فرص سانحة للتسجيل لكنّه واجه أيضا عدة وضعيات صعبة ومواقف مُحرجة ما يجعله يشعر بالارتياح لإقتلاعه تعادلا ثمينا وأيضا لـ»نجاته» من هزيمة قد تكون لها انعكاسات سلبية على معنويات «الكوارجية» وقد تكون لها عواقب وخيمة على المسيرة الترجية في المسابقة القارية.

في التوقيت الأصعب

كان أداء أبناء بن يحيى في بعض الفترات من لقاء الأشقاء مُرتبكا وقد برز الإعياء على عدّة أسماء بما في ذلك تلك التي لم تعترف يوما بالتّعب مثل «كوليبالي» و»كوم». وهذا الأمر ناجم عن المشاق التي عاشتها الجمعية على امتداد الموسم بفعل ضغط المباريات المحلية والدولية وتعدّد الإصابات وكثرة التقطّعات الناتجة عن التربّصات العشوائية للمنتخبات الوطنية.

وكان من الطبيعي أن لا ترتقي مردودية بعض اللاعبين إلى المستوى المأمول بالنّظر إلى حالتهم الصحية والبدنية كما هو حال البلايلي والشعلالي والذوادي.

ويمكن القول إن تزامن الجولتين الأوليين من دور المجموعات لرابطة الأبطال مع نهاية الموسم الرياضي بما فيه من إرهاق وإصابات وضغوطات على بعض الأسماء المَعنية بالمشاركة في النهائيات المونديالية أفرز بدوره طبقا كُرويا مُتوسّطا إن لم نقل متواضعا بين الأهلي والترجي.

مُعضلة الدفاع

هُناك شبه إجماع على أن «المنظومة» الدفاعية لشيخ الأندية التونسية في حاجة إلى تعديلات كبيرة لتنجح الجمعية في كسب الرّهان أثناء منافسات رابطة الأبطال. وقد مثّلت مواجهة الأهلي في «برج العرب» فرصة جديدة لتقف العائلة الترجية على حجم الثغرات في المنطقة الدفاعية التي عاشت أمسية صعبة رغم وجود عناصر تتمتّع بخبرات واسعة مثل شمّام والذوادي والدربالي علاوة على الحارس الدولي بن شريفية الذي ظهر عليه الارتباك في بعض التّدخلات.

الجماهير الصفراء والحمراء على اقتناع تامّ بأن الدفاع بات على رأس الأولويات خلال عملية الإصلاحات المرتقبة والهادفة إلى تحسين أداء «الماكينة» الترجية على كلّ المستويات من أجل رفع سقف الطموحات في رابطة الأبطال.

الترجي في حاجة إلى دفاع من حديد كذلك الذي قهر بفضله الزّمالك والوداد في «فينال» رابطة الأبطال عامي 1994 و2011 بقيادة البنزرتي ومعلول.

الدور الموكول للمدافعين لا يقتصر على التغطية بل يشمل أيضا المعاضدة الهجومية وهو ما يتطلّب «أظهرة» فاعلين كما كان الحال مع الراحل بالرخيصة والغاني «أفول» (أداء الدربالي والربيع أمام الأهلي لا يرتقي أبداء إلى المستوى المنشود).

عين على الهجوم

الإصلاحات التي من المفروض أن يقوم بها الترجي لتحقيق أحلام الجمهور في رابطة الأبطال قد لا تتوقّف على تحسين أداء الدفاع وتعزيز هذا الخط بعناصر من الطراز الرفيع بل أنها قد تمتدّ نحو الوسط والهجوم.

ويملك الفريق في نسخته الحالية كمّا هائلا من الأسماء اللاّمعة في خطي الوسط والهجوم مثل «كوم» و»كوليبالي» والشعلالي ومنصر وبقير والبدري والبلايلي والخنيسي وبن صغير لكن هؤلاء لم يُوفّقوا إلى حدّ الآن على الأقل في توفير النّجاعة اللاّزمة في المنطقة الأمامية التي كانت مردوديتها مُتذبذبة في رابطة الأبطال حيث أمطر الترجي شباك المُوريتانيين مثلا بخماسية كاملة في رادس مقابل هدف يتيم في ثلاث مواجهات ضدّ «غُورماهيا» الكيني والأهلي المصري.

هذه الوقائع تُبرهن عن وجود خلل وجب تداركه بالعمل الجاد أثناء التمارين وبالتركيز العالي أمام شباك الخصوم وربّما يحتاج الفريق إلى تعزيزات نوعية أيضا لتكون النجاعة أكبر.

عموما يمكن القول إن الترجي غَنِمَ نقطة ثمينة في مصر وتبدو حظوظه غير محدودة ليفوز على خصمه المُرتقب يوم 15 ماي في رادس وهو «تاونشيب» البوتسواني الفائز على «كامبالا سيتي» الأوغندي بهدف لصفر. هذا قبل التفرّغ لـ»الإصلاحات الكبرى» لتكون الجمعية في أوج الجاهزية مع انطلاق الشّطر الثاني من دور المجموعات في شهر جويلية القادم.





سامي حمّاني