عاد بتعادل ثمين (1 ـ 1):النحم يتلألأ في أنغولا

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عاد النجم الساحلي بنتيجة تعتبر في كل الأحوال إيجابية من تنقله إلى أنغولا حيث أجبر مضيفه بريمرو دي أوغوستو على التعادل الايجابي بنتيجة (1 ـ 1).
كانت بداية المباراة قوية خاصة من جانب فريق غرة أوت الأنغولي الذي كان المبادر بخلق الخطر أمام مرمى أشرف كرير وذلك منذ الدقيقة الأولى حيث بسط الفريق المحلي سيطرة ميدانية واضحة عرف الخط الخلفي للنجم كيف يتعامل معها من خلال حسن الانتشار وابعاد الخطر عن مناطقه.. سيطرة الأنغوليين تواصلت على امتداد الـ 20 دقيقة الأولى في حين اتسمت تحركات ممثل كرة القدم التونسية بالحذر والقيام بين الحين والآخر ببعض الهجومات المعاكسة بحكم توفر المساحات في المنطقة الخلفية للانغوليين.. محاولات النجم الهجومية لم تشكل خطورة واضحة على مرمى بريميرو دي أغوستو بحكم غياب السرعة في نسج العمليات.
كشريدة يهدر الفرصة
لئن انشغل النجم بالتغطية الدفاعية طوال الفترة الأولى إلا أن الظهير الأيمن وجدي كشريدة نجح في الوصول إلى المنطقة الخلفية للمنافس مطلع الدقيقة 31 حيث كان قريبا من افتتاح النتيجة إلا أن تصويبته لم تكن بالقوة المطلوبة لمغالطة الحارس الأنغولي لتضيع بذلك أبرز فرصة لفريق جوهرة الساحل.
نهاية سلبية
عدى عملية كشريدة لم تكن للنجم فرص هامة للتهديف عكس فريق بريميرو أوغوستو الذي اعتمد تبادل الكرة في عمق دفاع النجم الساحلي. نهاية الفترة الأولى جاءت بهدف السبق للأنغوليين مطلع الدقيقة 42 بواسطة المهاجم باكوميا الذي بتصويبة مباغتة غالط الحارس أشرف كرير الذي يتحمل بدرجة أولى المسؤولية كاملة.
لولا كرير
خلال ربع ساعة الأولى من الشوط الثاني سجل النجم عديد الأخطاء الدفاعية منها »الكارثية» التي كاد خط الهجوم الأنغولي أن يضاعف النتيجة ويحسم النتيجة لفائدته إلا أن الحارس أشرف كرير تألق كأحسن ما يكون وبارتماءة رشيقة أنقذ مرماه من هدف محقق حين انفرد به صاحب الهدف الأنغولي باكومبا في الدقيقة 52.
وجاء التعادل
مجريات الـ20 دقيقة الأخيرة للمباراة حملت عنوان «الاصرار على التعديل» لممثل كرة القدم التونسية استفاد من المساحات في مناطق الفريق المحلي وتبعا لذلك قام ببعض الأخطاء وعلى اثر كرة ثابتة نجح النجم في ادراك التعادل بواسطة عمار الجمل الذي صعد فوق الجميع وبتسديدة رأسية صائبة غالط الحارس الأنغولي (1 ـ 1) في الدقيقة 66.
تعادل مهم
لم ينجح النجم الساحلي أمس في رفع التحدي في ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنغولية لواندا واكتفى بالتعادل الايجابي. وهذه النتيجة تعتبر ايجابية قياسا بالظروف الصعبة التي حفت بالرحلة وماراطون المقابلات الذي يعاني منه الفريق.
عاد النجم الساحلي بنتيجة تعتبر في كل الأحوال إيجابية من تنقله إلى أنغولا حيث أجبر مضيفه بريمرو دي أوغوستو على التعادل الايجابي بنتيجة (1 ـ 1).
كانت بداية المباراة قوية خاصة من جانب فريق غرة أوت الأنغولي الذي كان المبادر بخلق الخطر أمام مرمى أشرف كرير وذلك منذ الدقيقة الأولى حيث بسط الفريق المحلي سيطرة ميدانية واضحة عرف الخط الخلفي للنجم كيف يتعامل معها من خلال حسن الانتشار وابعاد الخطر عن مناطقه.. سيطرة الأنغوليين تواصلت على امتداد الـ 20 دقيقة الأولى في حين اتسمت تحركات ممثل كرة القدم التونسية بالحذر والقيام بين الحين والآخر ببعض الهجومات المعاكسة بحكم توفر المساحات في المنطقة الخلفية للانغوليين.. محاولات النجم الهجومية لم تشكل خطورة واضحة على مرمى بريميرو دي أغوستو بحكم غياب السرعة في نسج العمليات.
كشريدة يهدر الفرصة
لئن انشغل النجم بالتغطية الدفاعية طوال الفترة الأولى إلا أن الظهير الأيمن وجدي كشريدة نجح في الوصول إلى المنطقة الخلفية للمنافس مطلع الدقيقة 31 حيث كان قريبا من افتتاح النتيجة إلا أن تصويبته لم تكن بالقوة المطلوبة لمغالطة الحارس الأنغولي لتضيع بذلك أبرز فرصة لفريق جوهرة الساحل.
نهاية سلبية
عدى عملية كشريدة لم تكن للنجم فرص هامة للتهديف عكس فريق بريميرو أوغوستو الذي اعتمد تبادل الكرة في عمق دفاع النجم الساحلي. نهاية الفترة الأولى جاءت بهدف السبق للأنغوليين مطلع الدقيقة 42 بواسطة المهاجم باكوميا الذي بتصويبة مباغتة غالط الحارس أشرف كرير الذي يتحمل بدرجة أولى المسؤولية كاملة.
لولا كرير
خلال ربع ساعة الأولى من الشوط الثاني سجل النجم عديد الأخطاء الدفاعية منها »الكارثية» التي كاد خط الهجوم الأنغولي أن يضاعف النتيجة ويحسم النتيجة لفائدته إلا أن الحارس أشرف كرير تألق كأحسن ما يكون وبارتماءة رشيقة أنقذ مرماه من هدف محقق حين انفرد به صاحب الهدف الأنغولي باكومبا في الدقيقة 52.
وجاء التعادل
مجريات الـ20 دقيقة الأخيرة للمباراة حملت عنوان «الاصرار على التعديل» لممثل كرة القدم التونسية استفاد من المساحات في مناطق الفريق المحلي وتبعا لذلك قام ببعض الأخطاء وعلى اثر كرة ثابتة نجح النجم في ادراك التعادل بواسطة عمار الجمل الذي صعد فوق الجميع وبتسديدة رأسية صائبة غالط الحارس الأنغولي (1 ـ 1) في الدقيقة 66.
تعادل مهم
لم ينجح النجم الساحلي أمس في رفع التحدي في ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنغولية لواندا واكتفى بالتعادل الايجابي. وهذه النتيجة تعتبر ايجابية قياسا بالظروف الصعبة التي حفت بالرحلة وماراطون المقابلات الذي يعاني منه الفريق.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018