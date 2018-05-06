عاد بتعادل ثمين (1 ـ 1):النحم يتلألأ في أنغولا

عاد النجم الساحلي بنتيجة تعتبر في كل الأحوال إيجابية من تنقله إلى أنغولا حيث أجبر مضيفه بريمرو دي أوغوستو على التعادل الايجابي بنتيجة (1 ـ 1).

كانت بداية المباراة قوية خاصة من جانب فريق غرة أوت الأنغولي الذي كان المبادر بخلق الخطر أمام مرمى أشرف كرير وذلك منذ الدقيقة الأولى حيث بسط الفريق المحلي سيطرة ميدانية واضحة عرف الخط الخلفي للنجم كيف يتعامل معها من خلال حسن الانتشار وابعاد الخطر عن مناطقه.. سيطرة الأنغوليين تواصلت على امتداد الـ 20 دقيقة الأولى في حين اتسمت تحركات ممثل كرة القدم التونسية بالحذر والقيام بين الحين والآخر ببعض الهجومات المعاكسة بحكم توفر المساحات في المنطقة الخلفية للانغوليين.. محاولات النجم الهجومية لم تشكل خطورة واضحة على مرمى بريميرو دي أغوستو بحكم غياب السرعة في نسج العمليات.

كشريدة يهدر الفرصة

لئن انشغل النجم بالتغطية الدفاعية طوال الفترة الأولى إلا أن الظهير الأيمن وجدي كشريدة نجح في الوصول إلى المنطقة الخلفية للمنافس مطلع الدقيقة 31 حيث كان قريبا من افتتاح النتيجة إلا أن تصويبته لم تكن بالقوة المطلوبة لمغالطة الحارس الأنغولي لتضيع بذلك أبرز فرصة لفريق جوهرة الساحل.

نهاية سلبية

عدى عملية كشريدة لم تكن للنجم فرص هامة للتهديف عكس فريق بريميرو أوغوستو الذي اعتمد تبادل الكرة في عمق دفاع النجم الساحلي. نهاية الفترة الأولى جاءت بهدف السبق للأنغوليين مطلع الدقيقة 42 بواسطة المهاجم باكوميا الذي بتصويبة مباغتة غالط الحارس أشرف كرير الذي يتحمل بدرجة أولى المسؤولية كاملة.

لولا كرير

خلال ربع ساعة الأولى من الشوط الثاني سجل النجم عديد الأخطاء الدفاعية منها »الكارثية» التي كاد خط الهجوم الأنغولي أن يضاعف النتيجة ويحسم النتيجة لفائدته إلا أن الحارس أشرف كرير تألق كأحسن ما يكون وبارتماءة رشيقة أنقذ مرماه من هدف محقق حين انفرد به صاحب الهدف الأنغولي باكومبا في الدقيقة 52.

وجاء التعادل

مجريات الـ20 دقيقة الأخيرة للمباراة حملت عنوان «الاصرار على التعديل» لممثل كرة القدم التونسية استفاد من المساحات في مناطق الفريق المحلي وتبعا لذلك قام ببعض الأخطاء وعلى اثر كرة ثابتة نجح النجم في ادراك التعادل بواسطة عمار الجمل الذي صعد فوق الجميع وبتسديدة رأسية صائبة غالط الحارس الأنغولي (1 ـ 1) في الدقيقة 66.

تعادل مهم

لم ينجح النجم الساحلي أمس في رفع التحدي في ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنغولية لواندا واكتفى بالتعادل الايجابي. وهذه النتيجة تعتبر ايجابية قياسا بالظروف الصعبة التي حفت بالرحلة وماراطون المقابلات الذي يعاني منه الفريق.





محمد باللطيفة