كرة السلة :النجم الرادسي بطلا للمرة 13

أحرز النجم الرادسي،أمس السبت، لقب بطولة كرة السلة، للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد انتصاره في اللقاء الفاصل، على الاتحاد المنستيري، بنتيجة 91 ـ 68.

وفاز النجم، في الفترة الأولى، بنتيجة 23 ـ 13، كما تقدم في الفترة الثانية، بنتيجة 46 ـ 30.

وتواصلت سيطرة النجم الرادسي، في الفترة الثالثة، التي انتهت لصالحه بنتيجة 69 ـ 45، وحاول الاتحاد المنستيري، العودة في اللقاء، لكنه فشل في النهاية.

وسيراهن النجم الرادسي، على كأس تونس، حيث سيواجه في الدور النهائي، النجم الساحلي.