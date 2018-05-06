الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 06 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
كرة السلة :النجم الرادسي بطلا للمرة 13
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو) صفاقس: نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثانية ظهرا الوسلاتية: محاولة غلق مركز اقتراع واعفاء رئيس المركز برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات...
رياضات أخرى
كرة السلة :النجم الرادسي بطلا للمرة 13
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

أحرز النجم الرادسي،أمس السبت، لقب بطولة كرة السلة، للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد انتصاره في اللقاء الفاصل، على الاتحاد المنستيري، بنتيجة 91 ـ 68.

وفاز النجم، في الفترة الأولى، بنتيجة 23 ـ 13، كما تقدم في الفترة الثانية، بنتيجة 46 ـ 30.
وتواصلت سيطرة النجم الرادسي، في الفترة الثالثة، التي انتهت لصالحه بنتيجة 69 ـ 45، وحاول الاتحاد المنستيري، العودة في اللقاء، لكنه فشل في النهاية.
وسيراهن النجم الرادسي، على كأس تونس، حيث سيواجه في الدور النهائي، النجم الساحلي.

تقرؤون أيضا
كرة السلة :النجم الرادسي بطلا للمرة 13
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
أحرز النجم الرادسي،أمس السبت، لقب بطولة كرة السلة، للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد انتصاره في اللقاء الفاصل، على...
المزيد >>
مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018 السّاعة 19:49
إنهزم لاعب التنس مالك الجزيري (78 عالميا) اليوم في الدور النهائي من دورة اسطنبول المفتوحة للتنس أمام اللاعب...
المزيد >>
«طائرة» الترجي تحلق عاليا .. 18 بطولة... 16 كأسا... و10 ثنائيات تاريخية
03 ماي 2018 السّاعة 21:00
حطم الترجي كل الأرقام القياسية في ميدان التتويجات في أكابر الكرة الطائرة عندما فاز في نهائي الكأس على حساب...
المزيد >>
تنس: الجزيري يتأهل إلى ربع نهائي بطولة اسطنبول
03 ماي 2018 السّاعة 17:42
أطاح لاعب كرة المضرب التونسي مالك الجزيري (78 عالميا) بمنافسه الكرواتي ماران سيليتش المصنف الرابع عالميا في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
رياضات أخرى
كرة السلة :النجم الرادسي بطلا للمرة 13
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

أحرز النجم الرادسي،أمس السبت، لقب بطولة كرة السلة، للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد انتصاره في اللقاء الفاصل، على الاتحاد المنستيري، بنتيجة 91 ـ 68.

وفاز النجم، في الفترة الأولى، بنتيجة 23 ـ 13، كما تقدم في الفترة الثانية، بنتيجة 46 ـ 30.
وتواصلت سيطرة النجم الرادسي، في الفترة الثالثة، التي انتهت لصالحه بنتيجة 69 ـ 45، وحاول الاتحاد المنستيري، العودة في اللقاء، لكنه فشل في النهاية.
وسيراهن النجم الرادسي، على كأس تونس، حيث سيواجه في الدور النهائي، النجم الساحلي.

تقرؤون أيضا
كرة السلة :النجم الرادسي بطلا للمرة 13
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
أحرز النجم الرادسي،أمس السبت، لقب بطولة كرة السلة، للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد انتصاره في اللقاء الفاصل، على...
المزيد >>
مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018 السّاعة 19:49
إنهزم لاعب التنس مالك الجزيري (78 عالميا) اليوم في الدور النهائي من دورة اسطنبول المفتوحة للتنس أمام اللاعب...
المزيد >>
«طائرة» الترجي تحلق عاليا .. 18 بطولة... 16 كأسا... و10 ثنائيات تاريخية
03 ماي 2018 السّاعة 21:00
حطم الترجي كل الأرقام القياسية في ميدان التتويجات في أكابر الكرة الطائرة عندما فاز في نهائي الكأس على حساب...
المزيد >>
تنس: الجزيري يتأهل إلى ربع نهائي بطولة اسطنبول
03 ماي 2018 السّاعة 17:42
أطاح لاعب كرة المضرب التونسي مالك الجزيري (78 عالميا) بمنافسه الكرواتي ماران سيليتش المصنف الرابع عالميا في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو) صفاقس: نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثانية ظهرا الوسلاتية: محاولة غلق مركز اقتراع واعفاء رئيس المركز برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات...
﻿