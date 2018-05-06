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يوم الأحد 06 ماي 2018
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التونسيون يتوجّهون إلى صناديق الإقتراع في أول انتخابات بلدية بعد الثورة
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الأولى
التونسيون يتوجّهون إلى صناديق الإقتراع في أول انتخابات بلدية بعد الثورة
06 ماي 2018 | 08:35

فتحت مراكز الإقتراع، اليوم الأحد في حدود الساعة الثامنة صباحا ، أبوابها أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية بعد ثورة جانفي 2011. على أن تنتهي عملية التصويت في الساعة السادسة مساء، باستثناء 172 مكتب اقتراع متواجدة ببعض المناطق الحدودية بالبلاد والتي سينطلق العمل فيها بداية من التاسعة صباحا ويتواصل إلى غاية الساعة الرابعة عصرا، وهو موعد غلق هذه المكاتب وانطلاق الفرز على عين المكان.

وسيختار المقترعون وعددهم 5 ملايين و369 ألفا و892 مسجلا في هذه الإنتخابات، ممثليهم في 350 دائرة بلدية (24 مجلسا بلديا)، بمختلف جهات البلاد، وهي خطوة هامة على درب إرساء تجربة الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور.

وقد ترشحت لهذه الإنتخابات المحلية، 2074 قائمة (1055 قائمة حزبية، تمثل 22 حزباً سياسياً، و860 قائمة انتخابية مستقلة، و159 قائمة انتخابية ائتلافية).

وينتظر التصريح بالنتائج الأولية لهذه الإنتخابات في أجل أقصاه 9 ماي 2018، حسب الرزنامة التي تم ضبطتها الهيئة الإنتخابية التي ستتولى إثر انقضاء الطعون، الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 13 جوان القادم.

وكانت الحملة الإنتخابية انطلقت يوم 14 أفريل واختتمت يوم 4 ماي، ليكون أمس السبت (5 ماي) يوم الصمت الإنتخابي. وقد تخللت هذه الحملة، انتخابات الأمنيين والعسكريين التي جرت يوم 29 أفريل 2018 وقد ناهزت نسبة مشاركتهم فيها 12 بالمائة.

وقد تم إعداد بطاقات التصويت للإنتخابات البلدية، بجودة عالية وفي 13 أنموذجا، من مختلف الأحجام، مع الأخذ في الإعتبار عدد القائمات الإنتخابية المرشحة في كل بلدية، وتتضمّن بطاقة الإقتراع الأكبر حجما، 14 قائمة، فيما تضم أصغرها، قائمتين انتخابيتين فقط. كما تم توزيع بطاقات التصويت على الهيئات الفرعية للإنتخابات بكامل تراب الجمهورية، مرفقة بمحاضر الفرز والجمع.

يذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان قد صادق على مشروع مجلة الجماعات المحلّة يوم 26 أفريل 2018.

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الأولى
التونسيون يتوجّهون إلى صناديق الإقتراع في أول انتخابات بلدية بعد الثورة
06 ماي 2018 | 08:35

فتحت مراكز الإقتراع، اليوم الأحد في حدود الساعة الثامنة صباحا ، أبوابها أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية بعد ثورة جانفي 2011. على أن تنتهي عملية التصويت في الساعة السادسة مساء، باستثناء 172 مكتب اقتراع متواجدة ببعض المناطق الحدودية بالبلاد والتي سينطلق العمل فيها بداية من التاسعة صباحا ويتواصل إلى غاية الساعة الرابعة عصرا، وهو موعد غلق هذه المكاتب وانطلاق الفرز على عين المكان.

وسيختار المقترعون وعددهم 5 ملايين و369 ألفا و892 مسجلا في هذه الإنتخابات، ممثليهم في 350 دائرة بلدية (24 مجلسا بلديا)، بمختلف جهات البلاد، وهي خطوة هامة على درب إرساء تجربة الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور.

وقد ترشحت لهذه الإنتخابات المحلية، 2074 قائمة (1055 قائمة حزبية، تمثل 22 حزباً سياسياً، و860 قائمة انتخابية مستقلة، و159 قائمة انتخابية ائتلافية).

وينتظر التصريح بالنتائج الأولية لهذه الإنتخابات في أجل أقصاه 9 ماي 2018، حسب الرزنامة التي تم ضبطتها الهيئة الإنتخابية التي ستتولى إثر انقضاء الطعون، الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 13 جوان القادم.

وكانت الحملة الإنتخابية انطلقت يوم 14 أفريل واختتمت يوم 4 ماي، ليكون أمس السبت (5 ماي) يوم الصمت الإنتخابي. وقد تخللت هذه الحملة، انتخابات الأمنيين والعسكريين التي جرت يوم 29 أفريل 2018 وقد ناهزت نسبة مشاركتهم فيها 12 بالمائة.

وقد تم إعداد بطاقات التصويت للإنتخابات البلدية، بجودة عالية وفي 13 أنموذجا، من مختلف الأحجام، مع الأخذ في الإعتبار عدد القائمات الإنتخابية المرشحة في كل بلدية، وتتضمّن بطاقة الإقتراع الأكبر حجما، 14 قائمة، فيما تضم أصغرها، قائمتين انتخابيتين فقط. كما تم توزيع بطاقات التصويت على الهيئات الفرعية للإنتخابات بكامل تراب الجمهورية، مرفقة بمحاضر الفرز والجمع.

يذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان قد صادق على مشروع مجلة الجماعات المحلّة يوم 26 أفريل 2018.

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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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