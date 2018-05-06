التونسيون يتوجّهون إلى صناديق الإقتراع في أول انتخابات بلدية بعد الثورة

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
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20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
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فتحت مراكز الإقتراع، اليوم الأحد في حدود الساعة الثامنة صباحا ، أبوابها أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية بعد ثورة جانفي 2011. على أن تنتهي عملية التصويت في الساعة السادسة مساء، باستثناء 172 مكتب اقتراع متواجدة ببعض المناطق الحدودية بالبلاد والتي سينطلق العمل فيها بداية من التاسعة صباحا ويتواصل إلى غاية الساعة الرابعة عصرا، وهو موعد غلق هذه المكاتب وانطلاق الفرز على عين المكان.
وسيختار المقترعون وعددهم 5 ملايين و369 ألفا و892 مسجلا في هذه الإنتخابات، ممثليهم في 350 دائرة بلدية (24 مجلسا بلديا)، بمختلف جهات البلاد، وهي خطوة هامة على درب إرساء تجربة الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور.
وقد ترشحت لهذه الإنتخابات المحلية، 2074 قائمة (1055 قائمة حزبية، تمثل 22 حزباً سياسياً، و860 قائمة انتخابية مستقلة، و159 قائمة انتخابية ائتلافية).
وينتظر التصريح بالنتائج الأولية لهذه الإنتخابات في أجل أقصاه 9 ماي 2018، حسب الرزنامة التي تم ضبطتها الهيئة الإنتخابية التي ستتولى إثر انقضاء الطعون، الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 13 جوان القادم.
وكانت الحملة الإنتخابية انطلقت يوم 14 أفريل واختتمت يوم 4 ماي، ليكون أمس السبت (5 ماي) يوم الصمت الإنتخابي. وقد تخللت هذه الحملة، انتخابات الأمنيين والعسكريين التي جرت يوم 29 أفريل 2018 وقد ناهزت نسبة مشاركتهم فيها 12 بالمائة.
وقد تم إعداد بطاقات التصويت للإنتخابات البلدية، بجودة عالية وفي 13 أنموذجا، من مختلف الأحجام، مع الأخذ في الإعتبار عدد القائمات الإنتخابية المرشحة في كل بلدية، وتتضمّن بطاقة الإقتراع الأكبر حجما، 14 قائمة، فيما تضم أصغرها، قائمتين انتخابيتين فقط. كما تم توزيع بطاقات التصويت على الهيئات الفرعية للإنتخابات بكامل تراب الجمهورية، مرفقة بمحاضر الفرز والجمع.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان قد صادق على مشروع مجلة الجماعات المحلّة يوم 26 أفريل 2018.
فتحت مراكز الإقتراع، اليوم الأحد في حدود الساعة الثامنة صباحا ، أبوابها أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية بعد ثورة جانفي 2011. على أن تنتهي عملية التصويت في الساعة السادسة مساء، باستثناء 172 مكتب اقتراع متواجدة ببعض المناطق الحدودية بالبلاد والتي سينطلق العمل فيها بداية من التاسعة صباحا ويتواصل إلى غاية الساعة الرابعة عصرا، وهو موعد غلق هذه المكاتب وانطلاق الفرز على عين المكان.
وسيختار المقترعون وعددهم 5 ملايين و369 ألفا و892 مسجلا في هذه الإنتخابات، ممثليهم في 350 دائرة بلدية (24 مجلسا بلديا)، بمختلف جهات البلاد، وهي خطوة هامة على درب إرساء تجربة الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور.
وقد ترشحت لهذه الإنتخابات المحلية، 2074 قائمة (1055 قائمة حزبية، تمثل 22 حزباً سياسياً، و860 قائمة انتخابية مستقلة، و159 قائمة انتخابية ائتلافية).
وينتظر التصريح بالنتائج الأولية لهذه الإنتخابات في أجل أقصاه 9 ماي 2018، حسب الرزنامة التي تم ضبطتها الهيئة الإنتخابية التي ستتولى إثر انقضاء الطعون، الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 13 جوان القادم.
وكانت الحملة الإنتخابية انطلقت يوم 14 أفريل واختتمت يوم 4 ماي، ليكون أمس السبت (5 ماي) يوم الصمت الإنتخابي. وقد تخللت هذه الحملة، انتخابات الأمنيين والعسكريين التي جرت يوم 29 أفريل 2018 وقد ناهزت نسبة مشاركتهم فيها 12 بالمائة.
وقد تم إعداد بطاقات التصويت للإنتخابات البلدية، بجودة عالية وفي 13 أنموذجا، من مختلف الأحجام، مع الأخذ في الإعتبار عدد القائمات الإنتخابية المرشحة في كل بلدية، وتتضمّن بطاقة الإقتراع الأكبر حجما، 14 قائمة، فيما تضم أصغرها، قائمتين انتخابيتين فقط. كما تم توزيع بطاقات التصويت على الهيئات الفرعية للإنتخابات بكامل تراب الجمهورية، مرفقة بمحاضر الفرز والجمع.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان قد صادق على مشروع مجلة الجماعات المحلّة يوم 26 أفريل 2018.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018