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يوم الأحد 06 ماي 2018
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رسالة الجزائر :فيما الجيش يصفي إرهابيين من «القاعدة»:تعزيزات جزائرية على حدودنا لتأمين الانتخابات
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العالمية
رسالة الجزائر :فيما الجيش يصفي إرهابيين من «القاعدة»:تعزيزات جزائرية على حدودنا لتأمين الانتخابات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

مكّنت عملية عسكرية كبرى نفذتها قوات الجيش الجزائري، أمس السبت، من القضاء على إرهابيين خطيرين من قادة تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وذلك بعد تحريات أمنية واستخباراتية مكثفة.

الجزائر (الشروق) ــ  
هذه التحريات بيّنت وجود ارتباط وثيق بين هؤلاء وجماعات إرهابية تخطط لهجمات انتحارية في تونس.
وقد فرضت قيادة أركان الجيش الجزائري والمديرية العامة للأمن الوطني إجراءات أمنية استثنائية على طول الشريط الحدودي البري والمسالك الجبلية المؤدية إلى تونس، لمواجهة أيّ محاولات لتسلل إرهابيين مفترضين نحو تونس أو منها، خشية شن هجمات انتحارية بالتزامن مع توجه التونسيين اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية. وقال مصدر عسكري رفيع لــ«الشروق» إن «التنسيق الأمني الثنائي مع تونس يتمّ آليًا وبشكل مباشر، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وخطط تأمين الانتخابات، انطلاقًا من تجربة قوات الأمن والجيش الجزائري، التي اكتسبت حرفية عالية في هذا المجال». في سياق آخر، كشفت وزارة الدفاع الوطني في بيان وصلت نسخة منه لــ«الشروق» أن عملية عسكرية متواصلة منذ أيام مكّنت من القضاء على إرهابيين ويتعلق الأمر بعنصرين إرهابيين خطيرين، بجبال زيامة منصورية، في ولاية جيجل القريبة من الحدود التونسية، وهما: «حشود محمد» المكنى «أبو وائل» و«خطاب سمير» المكنى «أبو خالد» اللذان كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 1994 و1996 على التوالي. وأضاف البيان أنه «في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات قواتنا المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية النوعية المتواصلة ، مع حجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و5خمسة مخازن ذخيرة مملوءة».
وأحصت وزارة الدفاع الحصيلة الإجمالية للعملية التي انطلقت بداية شهر أفريل، والتي لا تزال متواصلة، إلى تحييد ثمانية (08) إرهابيين، حيث تم القضاء على إرهابي وإلقاء القبض على خمسة 5 آخرين، في حين سلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بالمنطقة استجابة لطلب عائلتيهما. فيما تم أيضا استرجاع 7 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة ومعدات التفجير، إضافة إلى كشف وتدمير عدد من المخابئ. وذكرت الوزارة بأن عائلة الإرهابي «صالح فيلالي» المكونة من 10 أفراد كانت قد سلّمت نفسها خلال نفس العملية للسلطات العسكرية بنفس المنطقة، مع التأكيد أن العملية العسكرية الجديدة «ما تزال متواصلة تؤكد مرة أخرى على إصرار وعزم الوحدات المكلفة بمحاربة الإرهاب على تطهير بلادنا من بقايا الجماعات الإرهابية، كما تؤكد على نجاعة المقاربة المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من خلال مساعيها ومبادراتها قصد اجتثاث هذه الظاهرة على غرار نداءات وزارة الدفاع الوطني الموجهة لبقايا الإرهابيين للتوبة والرجوع إلى جادة الصواب والاندماج في المجتمع».

من مراسلنا الطاهر إبراهيم
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العالمية
رسالة الجزائر :فيما الجيش يصفي إرهابيين من «القاعدة»:تعزيزات جزائرية على حدودنا لتأمين الانتخابات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

مكّنت عملية عسكرية كبرى نفذتها قوات الجيش الجزائري، أمس السبت، من القضاء على إرهابيين خطيرين من قادة تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وذلك بعد تحريات أمنية واستخباراتية مكثفة.

الجزائر (الشروق) ــ  
هذه التحريات بيّنت وجود ارتباط وثيق بين هؤلاء وجماعات إرهابية تخطط لهجمات انتحارية في تونس.
وقد فرضت قيادة أركان الجيش الجزائري والمديرية العامة للأمن الوطني إجراءات أمنية استثنائية على طول الشريط الحدودي البري والمسالك الجبلية المؤدية إلى تونس، لمواجهة أيّ محاولات لتسلل إرهابيين مفترضين نحو تونس أو منها، خشية شن هجمات انتحارية بالتزامن مع توجه التونسيين اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية. وقال مصدر عسكري رفيع لــ«الشروق» إن «التنسيق الأمني الثنائي مع تونس يتمّ آليًا وبشكل مباشر، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وخطط تأمين الانتخابات، انطلاقًا من تجربة قوات الأمن والجيش الجزائري، التي اكتسبت حرفية عالية في هذا المجال». في سياق آخر، كشفت وزارة الدفاع الوطني في بيان وصلت نسخة منه لــ«الشروق» أن عملية عسكرية متواصلة منذ أيام مكّنت من القضاء على إرهابيين ويتعلق الأمر بعنصرين إرهابيين خطيرين، بجبال زيامة منصورية، في ولاية جيجل القريبة من الحدود التونسية، وهما: «حشود محمد» المكنى «أبو وائل» و«خطاب سمير» المكنى «أبو خالد» اللذان كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 1994 و1996 على التوالي. وأضاف البيان أنه «في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات قواتنا المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية النوعية المتواصلة ، مع حجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و5خمسة مخازن ذخيرة مملوءة».
وأحصت وزارة الدفاع الحصيلة الإجمالية للعملية التي انطلقت بداية شهر أفريل، والتي لا تزال متواصلة، إلى تحييد ثمانية (08) إرهابيين، حيث تم القضاء على إرهابي وإلقاء القبض على خمسة 5 آخرين، في حين سلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بالمنطقة استجابة لطلب عائلتيهما. فيما تم أيضا استرجاع 7 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة ومعدات التفجير، إضافة إلى كشف وتدمير عدد من المخابئ. وذكرت الوزارة بأن عائلة الإرهابي «صالح فيلالي» المكونة من 10 أفراد كانت قد سلّمت نفسها خلال نفس العملية للسلطات العسكرية بنفس المنطقة، مع التأكيد أن العملية العسكرية الجديدة «ما تزال متواصلة تؤكد مرة أخرى على إصرار وعزم الوحدات المكلفة بمحاربة الإرهاب على تطهير بلادنا من بقايا الجماعات الإرهابية، كما تؤكد على نجاعة المقاربة المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من خلال مساعيها ومبادراتها قصد اجتثاث هذه الظاهرة على غرار نداءات وزارة الدفاع الوطني الموجهة لبقايا الإرهابيين للتوبة والرجوع إلى جادة الصواب والاندماج في المجتمع».

من مراسلنا الطاهر إبراهيم
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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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