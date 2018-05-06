المقاتلات الليبية تضرب مواقع الإرهابيين في درنة

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طرابلس (وكالات)
أطلق الجيش الليبي رسميا معركة درنة لتطهيرها من الإرهابيين حيث استهدفت يوم أمس طائرات سلاح الجو مواقع للجماعات الإرهابية في المدينة.
وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو اللواء محمد المنفور، إن الضربات التي نفذتها طائرات حربية واستهدفت تجمعات للإرهابيين في مناطق مختلفة من درنة، كانت دقيقة جدا وموفقة حسب وصفه.
قال المنفور في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك» إن:«قوات سلاح الجو العربي الليبي نفذت ضربات جوية موفقة على مواقع وتمركزات للجماعات الإرهابية في محاور القتال بمدينة درنة».
وقد أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أن قواتها قد تقدمت في عدّة محاور لقتال في مدينة درنة الليبية شرق البلاد، مشيرة إلى أن قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة كانت تابعة لجماعات مسلحة تنتمي لمجلس شورى درنة.
وقال خليفة العبيدي مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح سابق أن القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة وتسيطر على مواقع جديدة وتتخذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو القريبة من مدينة درنة، مضيفاً بأن تلك الهجمات كانت وفقا للخطة التي وضعها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، التي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.
وأورد المكتب الإعلامي التابع لقيادة جيش حفتر أن «ساعة الحسم اقتربت في درنة، والإرهابيين سيواجهون مصير الهلاك فيها».
طرابلس (وكالات)
أطلق الجيش الليبي رسميا معركة درنة لتطهيرها من الإرهابيين حيث استهدفت يوم أمس طائرات سلاح الجو مواقع للجماعات الإرهابية في المدينة.
وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو اللواء محمد المنفور، إن الضربات التي نفذتها طائرات حربية واستهدفت تجمعات للإرهابيين في مناطق مختلفة من درنة، كانت دقيقة جدا وموفقة حسب وصفه.
قال المنفور في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك» إن:«قوات سلاح الجو العربي الليبي نفذت ضربات جوية موفقة على مواقع وتمركزات للجماعات الإرهابية في محاور القتال بمدينة درنة».
وقد أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أن قواتها قد تقدمت في عدّة محاور لقتال في مدينة درنة الليبية شرق البلاد، مشيرة إلى أن قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة كانت تابعة لجماعات مسلحة تنتمي لمجلس شورى درنة.
وقال خليفة العبيدي مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح سابق أن القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة وتسيطر على مواقع جديدة وتتخذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو القريبة من مدينة درنة، مضيفاً بأن تلك الهجمات كانت وفقا للخطة التي وضعها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، التي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.
وأورد المكتب الإعلامي التابع لقيادة جيش حفتر أن «ساعة الحسم اقتربت في درنة، والإرهابيين سيواجهون مصير الهلاك فيها».
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018