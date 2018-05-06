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يوم الأحد 06 ماي 2018
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المقاتلات الليبية تضرب مواقع الإرهابيين في درنة
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العالمية
المقاتلات الليبية تضرب مواقع الإرهابيين في درنة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

طرابلس (وكالات)
أطلق الجيش الليبي رسميا معركة درنة لتطهيرها من الإرهابيين حيث استهدفت يوم أمس طائرات سلاح الجو مواقع للجماعات الإرهابية في المدينة.
وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو اللواء محمد المنفور، إن الضربات التي نفذتها طائرات حربية واستهدفت تجمعات للإرهابيين في مناطق مختلفة من درنة، كانت دقيقة جدا وموفقة حسب وصفه.
قال المنفور في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك» إن:«قوات سلاح الجو العربي الليبي نفذت ضربات جوية موفقة على مواقع وتمركزات للجماعات الإرهابية في محاور القتال بمدينة درنة».
وقد أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أن قواتها قد تقدمت في عدّة محاور لقتال في مدينة درنة الليبية شرق البلاد، مشيرة إلى أن قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة كانت تابعة لجماعات مسلحة تنتمي لمجلس شورى درنة.
وقال خليفة العبيدي مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح سابق أن القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة وتسيطر على مواقع جديدة وتتخذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو القريبة من مدينة درنة، مضيفاً بأن تلك الهجمات كانت وفقا للخطة التي وضعها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، التي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.
وأورد المكتب الإعلامي التابع لقيادة جيش حفتر أن «ساعة الحسم اقتربت في درنة، والإرهابيين سيواجهون مصير الهلاك فيها».

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العالمية
المقاتلات الليبية تضرب مواقع الإرهابيين في درنة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

طرابلس (وكالات)
أطلق الجيش الليبي رسميا معركة درنة لتطهيرها من الإرهابيين حيث استهدفت يوم أمس طائرات سلاح الجو مواقع للجماعات الإرهابية في المدينة.
وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو اللواء محمد المنفور، إن الضربات التي نفذتها طائرات حربية واستهدفت تجمعات للإرهابيين في مناطق مختلفة من درنة، كانت دقيقة جدا وموفقة حسب وصفه.
قال المنفور في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك» إن:«قوات سلاح الجو العربي الليبي نفذت ضربات جوية موفقة على مواقع وتمركزات للجماعات الإرهابية في محاور القتال بمدينة درنة».
وقد أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أن قواتها قد تقدمت في عدّة محاور لقتال في مدينة درنة الليبية شرق البلاد، مشيرة إلى أن قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة كانت تابعة لجماعات مسلحة تنتمي لمجلس شورى درنة.
وقال خليفة العبيدي مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح سابق أن القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة وتسيطر على مواقع جديدة وتتخذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو القريبة من مدينة درنة، مضيفاً بأن تلك الهجمات كانت وفقا للخطة التي وضعها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، التي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.
وأورد المكتب الإعلامي التابع لقيادة جيش حفتر أن «ساعة الحسم اقتربت في درنة، والإرهابيين سيواجهون مصير الهلاك فيها».

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