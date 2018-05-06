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يوم الأحد 06 ماي 2018
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ضربات جوية تقتل إرهابيين وتدمر «أوكارهم» في سيناء
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العالمية
ضربات جوية تقتل إرهابيين وتدمر «أوكارهم» في سيناء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

القاهرة (وكالات)

قتل 15 إرهابيا في ضربات جوية للجيش المصري استهدفت أوكارا للمسلحين في أماكن عدة بمدينة العريش شمالي سيناء، وفي محيط منطقة وسط سيناء، وفق ما ذكرت مصادر أمنية مصرية، أمس السبت.
وقالت المصادر إن القوات الجوية تمكّنت خلال الحملات الأمنية المكثفة من قصف 60 وكرا للمسلحين بمناطق «مزارة جهاد أبو طبل»، وغربي مطار العريش الدولي وجنوب غربي المطار.وأضافت أن قوات الشرطة والجيش تمكّنت من ضبط 3 أفراد مطلوبين لجهات التحقيق، لدى محاولتهم عبور «نفق أحمد حمدي بسيارة مدنية وبحوزتهم مبالغ مالية كانت في طريقها للمسلحين في شمال سيناء».كما أحبطت قوات الجيش محاولة تفجير 4 عبوات ناسفة في الشيخ زويد ورفح، وتم تفجيرها بالذخيرة الحية بدون وقوع إصابات في صفوف القوات.

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العالمية
ضربات جوية تقتل إرهابيين وتدمر «أوكارهم» في سيناء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

القاهرة (وكالات)

قتل 15 إرهابيا في ضربات جوية للجيش المصري استهدفت أوكارا للمسلحين في أماكن عدة بمدينة العريش شمالي سيناء، وفي محيط منطقة وسط سيناء، وفق ما ذكرت مصادر أمنية مصرية، أمس السبت.
وقالت المصادر إن القوات الجوية تمكّنت خلال الحملات الأمنية المكثفة من قصف 60 وكرا للمسلحين بمناطق «مزارة جهاد أبو طبل»، وغربي مطار العريش الدولي وجنوب غربي المطار.وأضافت أن قوات الشرطة والجيش تمكّنت من ضبط 3 أفراد مطلوبين لجهات التحقيق، لدى محاولتهم عبور «نفق أحمد حمدي بسيارة مدنية وبحوزتهم مبالغ مالية كانت في طريقها للمسلحين في شمال سيناء».كما أحبطت قوات الجيش محاولة تفجير 4 عبوات ناسفة في الشيخ زويد ورفح، وتم تفجيرها بالذخيرة الحية بدون وقوع إصابات في صفوف القوات.

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بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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