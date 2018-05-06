الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 06 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بريطانيا تؤيّد خطة فرنسا تشكيل قوة دفاع أوروبية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو) صفاقس: نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثانية ظهرا الوسلاتية: محاولة غلق مركز اقتراع واعفاء رئيس المركز برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات...
العالمية
بريطانيا تؤيّد خطة فرنسا تشكيل قوة دفاع أوروبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

لندن (وكالات)

أكّد مساعد وزير الدفاع البريطاني فريدريك كورزون، إلى أنّ «بريطانيا تدعم خطة فرنسية لإنشاء قوة تدخل عسكرية أوروبية، في ما يعدّ وسيلة للحفاظ على روابط دفاعية قوية مع الإتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، موضحاً أنّ «لندن متحمسة لدعم خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانشاء قوة تدخل سريع في حالات الأزمة تُعرف بإسم «مبادرة التدخل الأوروبية» وستكون منفصلة عن أطر التعاون الدفاعي الأوروبي الأخرى، وبذلك لن تواجه بريطانيا مشكلة في الإنضمام إليها بعد انفصالها». وأشار كورزون، في حديث صحفي، إلى «أنّنا نتطلع للجلوس مع زملائنا الفرنسيين ودرس الأفكار الّتي صاغوها من أجل نظام أمني ودفاعي مشترك وأكثر كفاءة عبر أوروبا».

تقرؤون أيضا
عودة الأسطول الثاني إلى الأطلسي:امريكا تصعّد من استراتيجية المواجهة مع روسيا
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
اعادت الولايات المتحدة الامريكية إنشاء أسطولها الثاني في شمال المحيط الأطلسي بعد نحو سبعة أعوام على تفكيكه.
المزيد >>
استئناف المفاوضات حول سد النهضة الاثيوبي
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية أن المفاوضات حول سد النهضة استأنفت امس في العاصمة...
المزيد >>
ماكرون يحذر ترومب:الانسحاب من الاتفاق النووي سيشعل حربا مدمرة
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
حذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن إقدام نظيره الأمريكي، دونالد ترومب، على سحب الولايات المتحدة من...
المزيد >>
قصة حب الأمير هاري وميغان ماركل تتحوّل إلى فيلم تلفزيوني
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
هرع مسؤولو شبكة (لايفتايم) التلفزيونية الأمريكية إلى العمل بمجرد إعلان خطبة الأمير البريطاني هاري والممثلة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
بريطانيا تؤيّد خطة فرنسا تشكيل قوة دفاع أوروبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

لندن (وكالات)

أكّد مساعد وزير الدفاع البريطاني فريدريك كورزون، إلى أنّ «بريطانيا تدعم خطة فرنسية لإنشاء قوة تدخل عسكرية أوروبية، في ما يعدّ وسيلة للحفاظ على روابط دفاعية قوية مع الإتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، موضحاً أنّ «لندن متحمسة لدعم خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانشاء قوة تدخل سريع في حالات الأزمة تُعرف بإسم «مبادرة التدخل الأوروبية» وستكون منفصلة عن أطر التعاون الدفاعي الأوروبي الأخرى، وبذلك لن تواجه بريطانيا مشكلة في الإنضمام إليها بعد انفصالها». وأشار كورزون، في حديث صحفي، إلى «أنّنا نتطلع للجلوس مع زملائنا الفرنسيين ودرس الأفكار الّتي صاغوها من أجل نظام أمني ودفاعي مشترك وأكثر كفاءة عبر أوروبا».

تقرؤون أيضا
عودة الأسطول الثاني إلى الأطلسي:امريكا تصعّد من استراتيجية المواجهة مع روسيا
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
اعادت الولايات المتحدة الامريكية إنشاء أسطولها الثاني في شمال المحيط الأطلسي بعد نحو سبعة أعوام على تفكيكه.
المزيد >>
استئناف المفاوضات حول سد النهضة الاثيوبي
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية أن المفاوضات حول سد النهضة استأنفت امس في العاصمة...
المزيد >>
ماكرون يحذر ترومب:الانسحاب من الاتفاق النووي سيشعل حربا مدمرة
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
حذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن إقدام نظيره الأمريكي، دونالد ترومب، على سحب الولايات المتحدة من...
المزيد >>
قصة حب الأمير هاري وميغان ماركل تتحوّل إلى فيلم تلفزيوني
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
هرع مسؤولو شبكة (لايفتايم) التلفزيونية الأمريكية إلى العمل بمجرد إعلان خطبة الأمير البريطاني هاري والممثلة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو) صفاقس: نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثانية ظهرا الوسلاتية: محاولة غلق مركز اقتراع واعفاء رئيس المركز برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات...
﻿