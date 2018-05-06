بريطانيا تؤيّد خطة فرنسا تشكيل قوة دفاع أوروبية

لندن (وكالات)

أكّد مساعد وزير الدفاع البريطاني فريدريك كورزون، إلى أنّ «بريطانيا تدعم خطة فرنسية لإنشاء قوة تدخل عسكرية أوروبية، في ما يعدّ وسيلة للحفاظ على روابط دفاعية قوية مع الإتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، موضحاً أنّ «لندن متحمسة لدعم خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانشاء قوة تدخل سريع في حالات الأزمة تُعرف بإسم «مبادرة التدخل الأوروبية» وستكون منفصلة عن أطر التعاون الدفاعي الأوروبي الأخرى، وبذلك لن تواجه بريطانيا مشكلة في الإنضمام إليها بعد انفصالها». وأشار كورزون، في حديث صحفي، إلى «أنّنا نتطلع للجلوس مع زملائنا الفرنسيين ودرس الأفكار الّتي صاغوها من أجل نظام أمني ودفاعي مشترك وأكثر كفاءة عبر أوروبا».