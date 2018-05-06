بريطانيا تؤيّد خطة فرنسا تشكيل قوة دفاع أوروبية

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
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17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
لندن (وكالات)
أكّد مساعد وزير الدفاع البريطاني فريدريك كورزون، إلى أنّ «بريطانيا تدعم خطة فرنسية لإنشاء قوة تدخل عسكرية أوروبية، في ما يعدّ وسيلة للحفاظ على روابط دفاعية قوية مع الإتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، موضحاً أنّ «لندن متحمسة لدعم خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانشاء قوة تدخل سريع في حالات الأزمة تُعرف بإسم «مبادرة التدخل الأوروبية» وستكون منفصلة عن أطر التعاون الدفاعي الأوروبي الأخرى، وبذلك لن تواجه بريطانيا مشكلة في الإنضمام إليها بعد انفصالها». وأشار كورزون، في حديث صحفي، إلى «أنّنا نتطلع للجلوس مع زملائنا الفرنسيين ودرس الأفكار الّتي صاغوها من أجل نظام أمني ودفاعي مشترك وأكثر كفاءة عبر أوروبا».
لندن (وكالات)
أكّد مساعد وزير الدفاع البريطاني فريدريك كورزون، إلى أنّ «بريطانيا تدعم خطة فرنسية لإنشاء قوة تدخل عسكرية أوروبية، في ما يعدّ وسيلة للحفاظ على روابط دفاعية قوية مع الإتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، موضحاً أنّ «لندن متحمسة لدعم خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانشاء قوة تدخل سريع في حالات الأزمة تُعرف بإسم «مبادرة التدخل الأوروبية» وستكون منفصلة عن أطر التعاون الدفاعي الأوروبي الأخرى، وبذلك لن تواجه بريطانيا مشكلة في الإنضمام إليها بعد انفصالها». وأشار كورزون، في حديث صحفي، إلى «أنّنا نتطلع للجلوس مع زملائنا الفرنسيين ودرس الأفكار الّتي صاغوها من أجل نظام أمني ودفاعي مشترك وأكثر كفاءة عبر أوروبا».
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018