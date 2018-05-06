بإيجاز

الولايات المتحدة تهدد الصين

حذرت الولايات المتحدة الصين من أنه ستكون هناك «عواقب» بسبب ما وصفتها «العسكرة المتزايدة للجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي»، وذلك بعد أنباء عن نقل بكين صواريخ إلى المنطقة.

غرق قارب حربي كويتي

أعلن الجيش الكويتي، أمس السبت، عن غرق أحد قواربه الحربية في مياه الخليج، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

القبض على دواعش في العراق

ألقت أمـس القوات العراقية القبض على 5 مسلحين تابعين لتنظيم داعش الارهابي مطلوبين للقضاء في مدينة الموصل.

انتحار 33 جنديا أوكرانيا

أعلن أمس المدعي العام العسكري الأوكراني أناتولي ماتيوس، انتحار 33 جنديا أوكرانياً، منذ بداية عام 2018.

مناورات بين إيران وعُمان

أعلن مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد قدير نظامي أنّ إيران وسلطنة عُمان ستجريان مناورات عسكرية مشتركة في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنّ هذه المناورات هامة جداً نظراً لسيطرة البلدين على مضيق هرمز ومكانتهما في الخليج.

زلازل وبراكين تضرب هاواي

رفعت السلطات في جزيرة بيغ آيلاند في هاواي حالة التأهب بعد أن كان بركان كيلاويا يقذف الحمم على مناطق سكنية مما أدى إلى إجلاء مئات السكان، ومن ثم تعرضت الجزيرة لسلسلة من الزلازل كان أحدها قويا.

مظاهرات في روسيا

نظمت في العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى أمس سلسلة مظاهرات معارضة بعضها مرخصة وأخرى غير مرخص بها، وذلك على أعتاب تنصيب الرئيس المنتخب فلاديمير بوتين لولاية جديدة.