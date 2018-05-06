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يوم الأحد 06 ماي 2018
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أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

الولايات المتحدة تهدد الصين
حذرت الولايات المتحدة الصين من أنه ستكون هناك «عواقب» بسبب ما وصفتها «العسكرة المتزايدة للجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي»، وذلك بعد أنباء عن نقل بكين صواريخ إلى المنطقة.
غرق قارب حربي كويتي
أعلن الجيش الكويتي، أمس السبت، عن غرق أحد قواربه الحربية في مياه الخليج، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.
القبض على دواعش في العراق
ألقت أمـس القوات العراقية القبض على 5 مسلحين تابعين لتنظيم داعش الارهابي مطلوبين للقضاء في مدينة الموصل.
انتحار 33 جنديا أوكرانيا
أعلن أمس المدعي العام العسكري الأوكراني أناتولي ماتيوس، انتحار 33 جنديا أوكرانياً، منذ بداية عام 2018.
مناورات بين إيران وعُمان
أعلن مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد قدير نظامي أنّ إيران وسلطنة عُمان ستجريان مناورات عسكرية مشتركة في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنّ هذه المناورات هامة جداً نظراً لسيطرة البلدين على مضيق هرمز ومكانتهما في الخليج.
زلازل وبراكين تضرب هاواي
رفعت السلطات في جزيرة بيغ آيلاند في هاواي حالة التأهب بعد أن كان بركان كيلاويا يقذف الحمم على مناطق سكنية مما أدى إلى إجلاء مئات السكان، ومن ثم تعرضت الجزيرة لسلسلة من الزلازل كان أحدها قويا.
مظاهرات في روسيا
نظمت في العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى أمس سلسلة مظاهرات معارضة بعضها مرخصة وأخرى غير مرخص بها، وذلك على أعتاب تنصيب الرئيس المنتخب فلاديمير بوتين لولاية جديدة.

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المزيد من الأخبار...
العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

الولايات المتحدة تهدد الصين
حذرت الولايات المتحدة الصين من أنه ستكون هناك «عواقب» بسبب ما وصفتها «العسكرة المتزايدة للجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي»، وذلك بعد أنباء عن نقل بكين صواريخ إلى المنطقة.
غرق قارب حربي كويتي
أعلن الجيش الكويتي، أمس السبت، عن غرق أحد قواربه الحربية في مياه الخليج، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.
القبض على دواعش في العراق
ألقت أمـس القوات العراقية القبض على 5 مسلحين تابعين لتنظيم داعش الارهابي مطلوبين للقضاء في مدينة الموصل.
انتحار 33 جنديا أوكرانيا
أعلن أمس المدعي العام العسكري الأوكراني أناتولي ماتيوس، انتحار 33 جنديا أوكرانياً، منذ بداية عام 2018.
مناورات بين إيران وعُمان
أعلن مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد قدير نظامي أنّ إيران وسلطنة عُمان ستجريان مناورات عسكرية مشتركة في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنّ هذه المناورات هامة جداً نظراً لسيطرة البلدين على مضيق هرمز ومكانتهما في الخليج.
زلازل وبراكين تضرب هاواي
رفعت السلطات في جزيرة بيغ آيلاند في هاواي حالة التأهب بعد أن كان بركان كيلاويا يقذف الحمم على مناطق سكنية مما أدى إلى إجلاء مئات السكان، ومن ثم تعرضت الجزيرة لسلسلة من الزلازل كان أحدها قويا.
مظاهرات في روسيا
نظمت في العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى أمس سلسلة مظاهرات معارضة بعضها مرخصة وأخرى غير مرخص بها، وذلك على أعتاب تنصيب الرئيس المنتخب فلاديمير بوتين لولاية جديدة.

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عودة الأسطول الثاني إلى الأطلسي:امريكا تصعّد من استراتيجية المواجهة مع روسيا
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
اعادت الولايات المتحدة الامريكية إنشاء أسطولها الثاني في شمال المحيط الأطلسي بعد نحو سبعة أعوام على تفكيكه.
المزيد >>
استئناف المفاوضات حول سد النهضة الاثيوبي
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية أن المفاوضات حول سد النهضة استأنفت امس في العاصمة...
المزيد >>
ماكرون يحذر ترومب:الانسحاب من الاتفاق النووي سيشعل حربا مدمرة
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
حذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن إقدام نظيره الأمريكي، دونالد ترومب، على سحب الولايات المتحدة من...
المزيد >>
قصة حب الأمير هاري وميغان ماركل تتحوّل إلى فيلم تلفزيوني
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
هرع مسؤولو شبكة (لايفتايم) التلفزيونية الأمريكية إلى العمل بمجرد إعلان خطبة الأمير البريطاني هاري والممثلة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو) صفاقس: نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثانية ظهرا الوسلاتية: محاولة غلق مركز اقتراع واعفاء رئيس المركز برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات...
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