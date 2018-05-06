-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
الولايات المتحدة تهدد الصين
حذرت الولايات المتحدة الصين من أنه ستكون هناك «عواقب» بسبب ما وصفتها «العسكرة المتزايدة للجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي»، وذلك بعد أنباء عن نقل بكين صواريخ إلى المنطقة.
غرق قارب حربي كويتي
أعلن الجيش الكويتي، أمس السبت، عن غرق أحد قواربه الحربية في مياه الخليج، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.
القبض على دواعش في العراق
ألقت أمـس القوات العراقية القبض على 5 مسلحين تابعين لتنظيم داعش الارهابي مطلوبين للقضاء في مدينة الموصل.
انتحار 33 جنديا أوكرانيا
أعلن أمس المدعي العام العسكري الأوكراني أناتولي ماتيوس، انتحار 33 جنديا أوكرانياً، منذ بداية عام 2018.
مناورات بين إيران وعُمان
أعلن مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد قدير نظامي أنّ إيران وسلطنة عُمان ستجريان مناورات عسكرية مشتركة في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنّ هذه المناورات هامة جداً نظراً لسيطرة البلدين على مضيق هرمز ومكانتهما في الخليج.
زلازل وبراكين تضرب هاواي
رفعت السلطات في جزيرة بيغ آيلاند في هاواي حالة التأهب بعد أن كان بركان كيلاويا يقذف الحمم على مناطق سكنية مما أدى إلى إجلاء مئات السكان، ومن ثم تعرضت الجزيرة لسلسلة من الزلازل كان أحدها قويا.
مظاهرات في روسيا
نظمت في العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى أمس سلسلة مظاهرات معارضة بعضها مرخصة وأخرى غير مرخص بها، وذلك على أعتاب تنصيب الرئيس المنتخب فلاديمير بوتين لولاية جديدة.
الولايات المتحدة تهدد الصين
حذرت الولايات المتحدة الصين من أنه ستكون هناك «عواقب» بسبب ما وصفتها «العسكرة المتزايدة للجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي»، وذلك بعد أنباء عن نقل بكين صواريخ إلى المنطقة.
غرق قارب حربي كويتي
أعلن الجيش الكويتي، أمس السبت، عن غرق أحد قواربه الحربية في مياه الخليج، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.
القبض على دواعش في العراق
ألقت أمـس القوات العراقية القبض على 5 مسلحين تابعين لتنظيم داعش الارهابي مطلوبين للقضاء في مدينة الموصل.
انتحار 33 جنديا أوكرانيا
أعلن أمس المدعي العام العسكري الأوكراني أناتولي ماتيوس، انتحار 33 جنديا أوكرانياً، منذ بداية عام 2018.
مناورات بين إيران وعُمان
أعلن مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد قدير نظامي أنّ إيران وسلطنة عُمان ستجريان مناورات عسكرية مشتركة في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنّ هذه المناورات هامة جداً نظراً لسيطرة البلدين على مضيق هرمز ومكانتهما في الخليج.
زلازل وبراكين تضرب هاواي
رفعت السلطات في جزيرة بيغ آيلاند في هاواي حالة التأهب بعد أن كان بركان كيلاويا يقذف الحمم على مناطق سكنية مما أدى إلى إجلاء مئات السكان، ومن ثم تعرضت الجزيرة لسلسلة من الزلازل كان أحدها قويا.
مظاهرات في روسيا
نظمت في العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى أمس سلسلة مظاهرات معارضة بعضها مرخصة وأخرى غير مرخص بها، وذلك على أعتاب تنصيب الرئيس المنتخب فلاديمير بوتين لولاية جديدة.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018