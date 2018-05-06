جنازات في معابد اليابان للروبوتات المعطّلة

يردد راهب ياباني نصوصا مقدّسة، ويرفع الطقوس الجنائزية التقليدية في معبد شرق طوكيو، لكن الفقيد هنا ليس إنسانا متوفى، بل روبوتات انتهت حياتها التشغيلية... يصطف في وسط معبد كوفوكوجي التاريخي في مدينة إيسومي اليابانية 114 روبوتا على شكل كلب،من طرازات قديمة أطلقتها «سوني» في العام 1999. وهي باتت خارج الخدمة ولا يمكن إصلاحها، فأراد أصحابها التخلّص منها بشكل يُستفاد منه. تعبق أرجاء المعبد المبنيّ منذ قرون بعيدة برائحة البخور، فيما يقرأ الراهب نصوصا مقدّسة تقرأ عادة طلبا للرحمة على أرواح الموتى. ولم يحضر أصحاب الكلاب الآلية هذه المراسم، بل أرسلوا عوضا عن ذلك رسائل تضمّنت ذكرياتهم مع روبوتاتهم «المتوفاة». وجاء في واحدة من هذه الرسائل «أشعر بالعزاء لأن الصلاة ستقام من أجل الروبوت»، وقال آخر في رسالة ثانية «لقد بكيت حين قررت أن أودّعه».