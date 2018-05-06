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يوم الأحد 06 ماي 2018
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جنازات في معابد اليابان للروبوتات المعطّلة
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العالمية
جنازات في معابد اليابان للروبوتات المعطّلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

يردد راهب ياباني نصوصا مقدّسة، ويرفع الطقوس الجنائزية التقليدية في معبد شرق طوكيو، لكن الفقيد هنا ليس إنسانا متوفى، بل روبوتات انتهت حياتها التشغيلية... يصطف في وسط معبد كوفوكوجي التاريخي في مدينة إيسومي اليابانية 114 روبوتا على شكل كلب،من طرازات قديمة أطلقتها «سوني» في العام 1999. وهي باتت خارج الخدمة ولا يمكن إصلاحها، فأراد أصحابها التخلّص منها بشكل يُستفاد منه. تعبق أرجاء المعبد المبنيّ منذ قرون بعيدة برائحة البخور، فيما يقرأ الراهب نصوصا مقدّسة تقرأ عادة طلبا للرحمة على أرواح الموتى. ولم يحضر أصحاب الكلاب الآلية هذه المراسم، بل أرسلوا عوضا عن ذلك رسائل تضمّنت ذكرياتهم مع روبوتاتهم «المتوفاة». وجاء في واحدة من هذه الرسائل «أشعر بالعزاء لأن الصلاة ستقام من أجل الروبوت»، وقال آخر في رسالة ثانية «لقد بكيت حين قررت أن أودّعه». 

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العالمية
جنازات في معابد اليابان للروبوتات المعطّلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

يردد راهب ياباني نصوصا مقدّسة، ويرفع الطقوس الجنائزية التقليدية في معبد شرق طوكيو، لكن الفقيد هنا ليس إنسانا متوفى، بل روبوتات انتهت حياتها التشغيلية... يصطف في وسط معبد كوفوكوجي التاريخي في مدينة إيسومي اليابانية 114 روبوتا على شكل كلب،من طرازات قديمة أطلقتها «سوني» في العام 1999. وهي باتت خارج الخدمة ولا يمكن إصلاحها، فأراد أصحابها التخلّص منها بشكل يُستفاد منه. تعبق أرجاء المعبد المبنيّ منذ قرون بعيدة برائحة البخور، فيما يقرأ الراهب نصوصا مقدّسة تقرأ عادة طلبا للرحمة على أرواح الموتى. ولم يحضر أصحاب الكلاب الآلية هذه المراسم، بل أرسلوا عوضا عن ذلك رسائل تضمّنت ذكرياتهم مع روبوتاتهم «المتوفاة». وجاء في واحدة من هذه الرسائل «أشعر بالعزاء لأن الصلاة ستقام من أجل الروبوت»، وقال آخر في رسالة ثانية «لقد بكيت حين قررت أن أودّعه». 

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ماكرون يحذر ترومب:الانسحاب من الاتفاق النووي سيشعل حربا مدمرة
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
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06 ماي 2018 السّاعة 21:00
هرع مسؤولو شبكة (لايفتايم) التلفزيونية الأمريكية إلى العمل بمجرد إعلان خطبة الأمير البريطاني هاري والممثلة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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