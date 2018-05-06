للسنة الـ37.. انخفاض قياسي لأطفال اليابان

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انخفض عدد الأطفال إلى مستوى قياسي في اليابان للسنة السابعة والثلاثين على التوالي، مما يشير إلى أن جهود رئيس الوزراء شينزو آبي لمكافحة انخفاض معدل المواليد لم تفلح بعد.
وقال موقع «جابان تايمز» إن عدد الأطفال اليابانيين بلغ، اعتبارا من 1 أفريل، 15.53 مليون طفل، أي بانخفاض قدره 170 ألف مقارنة مع العام السابق، مشيرا إلى أن هناك حاليا 7.95 ملايين طفل و7.58 ملايين طفلة.
وحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية فإن مفهوم الطفل يقصد به أي شخص يبلغ من العمر 14 عاما فما أقل، مضيفة أن نسبة الأطفال انخفضت إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 بالمائة، للسنة السابعة والثلاثين على التوالي.
ومن بين 32 دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة أو أكثر، جاءت اليابان في أسفل قائمة نسبة انخفاض الأطفال، حيث تفوقت على ألمانيا (13.2 بالمائة) وكوريا الجنوبية بنسبة 13.1 بالمئة.
وبلغ عدد الأطفال في اليابان ذروته عام 1954، حين تم تسجيل 29.89 مليون طفل، قبل أن يأخذ الرقم في الانخفاض ابتداء من 1982.
انخفض عدد الأطفال إلى مستوى قياسي في اليابان للسنة السابعة والثلاثين على التوالي، مما يشير إلى أن جهود رئيس الوزراء شينزو آبي لمكافحة انخفاض معدل المواليد لم تفلح بعد.
وقال موقع «جابان تايمز» إن عدد الأطفال اليابانيين بلغ، اعتبارا من 1 أفريل، 15.53 مليون طفل، أي بانخفاض قدره 170 ألف مقارنة مع العام السابق، مشيرا إلى أن هناك حاليا 7.95 ملايين طفل و7.58 ملايين طفلة.
وحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية فإن مفهوم الطفل يقصد به أي شخص يبلغ من العمر 14 عاما فما أقل، مضيفة أن نسبة الأطفال انخفضت إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 بالمائة، للسنة السابعة والثلاثين على التوالي.
ومن بين 32 دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة أو أكثر، جاءت اليابان في أسفل قائمة نسبة انخفاض الأطفال، حيث تفوقت على ألمانيا (13.2 بالمائة) وكوريا الجنوبية بنسبة 13.1 بالمئة.
وبلغ عدد الأطفال في اليابان ذروته عام 1954، حين تم تسجيل 29.89 مليون طفل، قبل أن يأخذ الرقم في الانخفاض ابتداء من 1982.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018