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يوم الأحد 06 ماي 2018
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للسنة الـ37.. انخفاض قياسي لأطفال اليابان
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العالمية
للسنة الـ37.. انخفاض قياسي لأطفال اليابان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

انخفض عدد الأطفال إلى مستوى قياسي في اليابان للسنة السابعة والثلاثين على التوالي، مما يشير إلى أن جهود رئيس الوزراء شينزو آبي لمكافحة انخفاض معدل المواليد لم تفلح بعد.

وقال موقع «جابان تايمز» إن عدد الأطفال اليابانيين بلغ، اعتبارا من 1 أفريل، 15.53 مليون طفل، أي بانخفاض قدره 170 ألف مقارنة مع العام السابق، مشيرا إلى أن هناك حاليا 7.95 ملايين طفل و7.58 ملايين طفلة.
وحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية فإن مفهوم الطفل يقصد به أي شخص يبلغ من العمر 14 عاما فما أقل، مضيفة أن نسبة الأطفال انخفضت إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 بالمائة، للسنة السابعة والثلاثين على التوالي.
ومن بين 32 دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة أو أكثر، جاءت اليابان في أسفل قائمة نسبة انخفاض الأطفال، حيث تفوقت على ألمانيا (13.2 بالمائة) وكوريا الجنوبية بنسبة 13.1 بالمئة.
وبلغ عدد الأطفال في اليابان ذروته عام 1954، حين تم تسجيل 29.89 مليون طفل، قبل أن يأخذ الرقم في الانخفاض ابتداء من 1982.

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العالمية
للسنة الـ37.. انخفاض قياسي لأطفال اليابان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

انخفض عدد الأطفال إلى مستوى قياسي في اليابان للسنة السابعة والثلاثين على التوالي، مما يشير إلى أن جهود رئيس الوزراء شينزو آبي لمكافحة انخفاض معدل المواليد لم تفلح بعد.

وقال موقع «جابان تايمز» إن عدد الأطفال اليابانيين بلغ، اعتبارا من 1 أفريل، 15.53 مليون طفل، أي بانخفاض قدره 170 ألف مقارنة مع العام السابق، مشيرا إلى أن هناك حاليا 7.95 ملايين طفل و7.58 ملايين طفلة.
وحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية فإن مفهوم الطفل يقصد به أي شخص يبلغ من العمر 14 عاما فما أقل، مضيفة أن نسبة الأطفال انخفضت إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 بالمائة، للسنة السابعة والثلاثين على التوالي.
ومن بين 32 دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة أو أكثر، جاءت اليابان في أسفل قائمة نسبة انخفاض الأطفال، حيث تفوقت على ألمانيا (13.2 بالمائة) وكوريا الجنوبية بنسبة 13.1 بالمئة.
وبلغ عدد الأطفال في اليابان ذروته عام 1954، حين تم تسجيل 29.89 مليون طفل، قبل أن يأخذ الرقم في الانخفاض ابتداء من 1982.

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بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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