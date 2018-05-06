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يوم الأحد 06 ماي 2018
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قصة حب الأمير هاري وميغان ماركل تتحوّل إلى فيلم تلفزيوني
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العالمية
قصة حب الأمير هاري وميغان ماركل تتحوّل إلى فيلم تلفزيوني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

هرع مسؤولو شبكة (لايفتايم) التلفزيونية الأمريكية إلى العمل بمجرد إعلان خطبة الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل في نوفمبر الثاني. وفي غضون أسبوعين، كتبت النسخ الأولى من سيناريو فيلم (هاري وميغان… إيه رويال رومانس) الذي يحكي في سياق درامي قصة التودد بين الحبيبين وسيعرض للمرة الأولى يوم 13 ماي في ختام أسبوع من البرامج الخاصة التي أعدتها الشبكة التلفزيونية قبل حفل الزفاف الملكي في إنقلترا يوم 19 ماي. 

وسيقوم الممثل الاسكتلندي موراي فريجر بدور هاري وستجسد الممثلة الأمريكية باريسا فيتز-هينيلي دور ماركل. ويستند الفيلم إلى ما هو معروف عن تفاصيل قصة الحب التي بدأت بين هاري وماركل قبل عامين بما في ذلك المرات التي ظهرا فيها سويا وتصريحات ماركل المعلنة عن العلاقة العاطفية وما كتبته على مدونتها السابقة (ذا تيغ).

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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
قصة حب الأمير هاري وميغان ماركل تتحوّل إلى فيلم تلفزيوني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

هرع مسؤولو شبكة (لايفتايم) التلفزيونية الأمريكية إلى العمل بمجرد إعلان خطبة الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل في نوفمبر الثاني. وفي غضون أسبوعين، كتبت النسخ الأولى من سيناريو فيلم (هاري وميغان… إيه رويال رومانس) الذي يحكي في سياق درامي قصة التودد بين الحبيبين وسيعرض للمرة الأولى يوم 13 ماي في ختام أسبوع من البرامج الخاصة التي أعدتها الشبكة التلفزيونية قبل حفل الزفاف الملكي في إنقلترا يوم 19 ماي. 

وسيقوم الممثل الاسكتلندي موراي فريجر بدور هاري وستجسد الممثلة الأمريكية باريسا فيتز-هينيلي دور ماركل. ويستند الفيلم إلى ما هو معروف عن تفاصيل قصة الحب التي بدأت بين هاري وماركل قبل عامين بما في ذلك المرات التي ظهرا فيها سويا وتصريحات ماركل المعلنة عن العلاقة العاطفية وما كتبته على مدونتها السابقة (ذا تيغ).

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06 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
ماكرون يحذر ترومب:الانسحاب من الاتفاق النووي سيشعل حربا مدمرة
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
حذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن إقدام نظيره الأمريكي، دونالد ترومب، على سحب الولايات المتحدة من...
المزيد >>
قصة حب الأمير هاري وميغان ماركل تتحوّل إلى فيلم تلفزيوني
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
هرع مسؤولو شبكة (لايفتايم) التلفزيونية الأمريكية إلى العمل بمجرد إعلان خطبة الأمير البريطاني هاري والممثلة...
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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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