قصة حب الأمير هاري وميغان ماركل تتحوّل إلى فيلم تلفزيوني

هرع مسؤولو شبكة (لايفتايم) التلفزيونية الأمريكية إلى العمل بمجرد إعلان خطبة الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل في نوفمبر الثاني. وفي غضون أسبوعين، كتبت النسخ الأولى من سيناريو فيلم (هاري وميغان… إيه رويال رومانس) الذي يحكي في سياق درامي قصة التودد بين الحبيبين وسيعرض للمرة الأولى يوم 13 ماي في ختام أسبوع من البرامج الخاصة التي أعدتها الشبكة التلفزيونية قبل حفل الزفاف الملكي في إنقلترا يوم 19 ماي.

وسيقوم الممثل الاسكتلندي موراي فريجر بدور هاري وستجسد الممثلة الأمريكية باريسا فيتز-هينيلي دور ماركل. ويستند الفيلم إلى ما هو معروف عن تفاصيل قصة الحب التي بدأت بين هاري وماركل قبل عامين بما في ذلك المرات التي ظهرا فيها سويا وتصريحات ماركل المعلنة عن العلاقة العاطفية وما كتبته على مدونتها السابقة (ذا تيغ).