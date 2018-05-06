استئناف المفاوضات حول سد النهضة الاثيوبي

القاهرة ـ (وكالات)

أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية أن المفاوضات حول سد النهضة استأنفت امس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضح الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، محمد عبد الرحيم جاويش، اول امس، في تعميم صحفي، أن المفاوضات المرتقبة حول سد النهضة ستعقد «على مستوى وزراء الموارد المائية واللجنة الفنية الثلاثية» السودانية الإثيوبية المصرية. وتوقع المسؤول أن» تشارك في المفاوضات، الشركة الاستشارية الفرنسية التي تعاقدت معها الدول الثلاث لإجراء دراسات ملء البحيرة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد على دولتي السودان ومصر».

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد جدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، عقد الخميس الماضي، بالخرطوم، أن بلاده مستفيدة بصورة كبيرة من مشروع بناء سد النهضة، مشددا في الوقت ذاته أنه لن يؤثر على حصة مصر في مياه النيل، الأمر الذي أكده أيضا رئيس الحكومة الإثيوبية.

وكان قادة كل من مصر وإثيوبيا والسودان وقعوا، في مارس 2015، اتفاقا يتضمن 10 مبادئ أساسية حول سد النهضة تضمن في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس المنفعة المشتركة، وتراعي الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبب في الضرر لأي من الدول الـثلاث.