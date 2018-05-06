استئناف المفاوضات حول سد النهضة الاثيوبي

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القاهرة ـ (وكالات)
أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية أن المفاوضات حول سد النهضة استأنفت امس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأوضح الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، محمد عبد الرحيم جاويش، اول امس، في تعميم صحفي، أن المفاوضات المرتقبة حول سد النهضة ستعقد «على مستوى وزراء الموارد المائية واللجنة الفنية الثلاثية» السودانية الإثيوبية المصرية. وتوقع المسؤول أن» تشارك في المفاوضات، الشركة الاستشارية الفرنسية التي تعاقدت معها الدول الثلاث لإجراء دراسات ملء البحيرة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد على دولتي السودان ومصر».
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد جدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، عقد الخميس الماضي، بالخرطوم، أن بلاده مستفيدة بصورة كبيرة من مشروع بناء سد النهضة، مشددا في الوقت ذاته أنه لن يؤثر على حصة مصر في مياه النيل، الأمر الذي أكده أيضا رئيس الحكومة الإثيوبية.
وكان قادة كل من مصر وإثيوبيا والسودان وقعوا، في مارس 2015، اتفاقا يتضمن 10 مبادئ أساسية حول سد النهضة تضمن في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس المنفعة المشتركة، وتراعي الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبب في الضرر لأي من الدول الـثلاث.
القاهرة ـ (وكالات)
أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية أن المفاوضات حول سد النهضة استأنفت امس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأوضح الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، محمد عبد الرحيم جاويش، اول امس، في تعميم صحفي، أن المفاوضات المرتقبة حول سد النهضة ستعقد «على مستوى وزراء الموارد المائية واللجنة الفنية الثلاثية» السودانية الإثيوبية المصرية. وتوقع المسؤول أن» تشارك في المفاوضات، الشركة الاستشارية الفرنسية التي تعاقدت معها الدول الثلاث لإجراء دراسات ملء البحيرة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد على دولتي السودان ومصر».
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد جدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، عقد الخميس الماضي، بالخرطوم، أن بلاده مستفيدة بصورة كبيرة من مشروع بناء سد النهضة، مشددا في الوقت ذاته أنه لن يؤثر على حصة مصر في مياه النيل، الأمر الذي أكده أيضا رئيس الحكومة الإثيوبية.
وكان قادة كل من مصر وإثيوبيا والسودان وقعوا، في مارس 2015، اتفاقا يتضمن 10 مبادئ أساسية حول سد النهضة تضمن في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس المنفعة المشتركة، وتراعي الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبب في الضرر لأي من الدول الـثلاث.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018