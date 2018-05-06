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يوم الأحد 06 ماي 2018
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عودة الأسطول الثاني إلى الأطلسي:امريكا تصعّد من استراتيجية المواجهة مع روسيا
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عودة الأسطول الثاني إلى الأطلسي:امريكا تصعّد من استراتيجية المواجهة مع روسيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

واشنطن ـ (وكالات)
اعادت الولايات المتحدة الامريكية إنشاء أسطولها الثاني في شمال المحيط الأطلسي بعد نحو سبعة أعوام على تفكيكه.
واكد قائد العمليات البحرية الأمريكي الأميرال جون ريتشاردسون أن استراتيجية بلاده الدفاعية تعلن بوضوح العودة إلى حقبة تشهد منافسة كبيرة على النفوذ في ظل مناخ أمني يزداد تعقيداً وينطوي على مزيد من التحديات.
وأضاف ريتشاردسون أن الأسطول الثاني سيمارس مهامه الخاصة بالعمليات والإدارة باستخدام السفن والطائرات والقوات على الساحل الشرقي وشمال المحيط الأطلسي.
وقال مسؤول آخر بالبحرية الأمريكية طلب عدم الكشف عن اسمه إن عدداً من القرارات مثل من سيقود الأسطول الثاني والموارد التي سيشملها لم تتخذ بعد، مضيفاً أنه ليس واضحاً متى سيبدأ الأسطول عمله.
وفي عام 2011 تمّ تفكيك الأسطول لتوفير النفقات ولأسباب تتعلق بالهياكل التنظيمية.
وقال الجيش الأمريكي هذا العام في استراتيجية دفاعية جديدة إن «التصدي لروسيا والصين سيكونان أولوية فيما يمثل أحدث مؤشر على تغير الأولويات».

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العالمية
عودة الأسطول الثاني إلى الأطلسي:امريكا تصعّد من استراتيجية المواجهة مع روسيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

واشنطن ـ (وكالات)
اعادت الولايات المتحدة الامريكية إنشاء أسطولها الثاني في شمال المحيط الأطلسي بعد نحو سبعة أعوام على تفكيكه.
واكد قائد العمليات البحرية الأمريكي الأميرال جون ريتشاردسون أن استراتيجية بلاده الدفاعية تعلن بوضوح العودة إلى حقبة تشهد منافسة كبيرة على النفوذ في ظل مناخ أمني يزداد تعقيداً وينطوي على مزيد من التحديات.
وأضاف ريتشاردسون أن الأسطول الثاني سيمارس مهامه الخاصة بالعمليات والإدارة باستخدام السفن والطائرات والقوات على الساحل الشرقي وشمال المحيط الأطلسي.
وقال مسؤول آخر بالبحرية الأمريكية طلب عدم الكشف عن اسمه إن عدداً من القرارات مثل من سيقود الأسطول الثاني والموارد التي سيشملها لم تتخذ بعد، مضيفاً أنه ليس واضحاً متى سيبدأ الأسطول عمله.
وفي عام 2011 تمّ تفكيك الأسطول لتوفير النفقات ولأسباب تتعلق بالهياكل التنظيمية.
وقال الجيش الأمريكي هذا العام في استراتيجية دفاعية جديدة إن «التصدي لروسيا والصين سيكونان أولوية فيما يمثل أحدث مؤشر على تغير الأولويات».

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