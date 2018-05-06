عودة الأسطول الثاني إلى الأطلسي:امريكا تصعّد من استراتيجية المواجهة مع روسيا

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واشنطن ـ (وكالات)
اعادت الولايات المتحدة الامريكية إنشاء أسطولها الثاني في شمال المحيط الأطلسي بعد نحو سبعة أعوام على تفكيكه.
واكد قائد العمليات البحرية الأمريكي الأميرال جون ريتشاردسون أن استراتيجية بلاده الدفاعية تعلن بوضوح العودة إلى حقبة تشهد منافسة كبيرة على النفوذ في ظل مناخ أمني يزداد تعقيداً وينطوي على مزيد من التحديات.
وأضاف ريتشاردسون أن الأسطول الثاني سيمارس مهامه الخاصة بالعمليات والإدارة باستخدام السفن والطائرات والقوات على الساحل الشرقي وشمال المحيط الأطلسي.
وقال مسؤول آخر بالبحرية الأمريكية طلب عدم الكشف عن اسمه إن عدداً من القرارات مثل من سيقود الأسطول الثاني والموارد التي سيشملها لم تتخذ بعد، مضيفاً أنه ليس واضحاً متى سيبدأ الأسطول عمله.
وفي عام 2011 تمّ تفكيك الأسطول لتوفير النفقات ولأسباب تتعلق بالهياكل التنظيمية.
وقال الجيش الأمريكي هذا العام في استراتيجية دفاعية جديدة إن «التصدي لروسيا والصين سيكونان أولوية فيما يمثل أحدث مؤشر على تغير الأولويات».
واشنطن ـ (وكالات)
اعادت الولايات المتحدة الامريكية إنشاء أسطولها الثاني في شمال المحيط الأطلسي بعد نحو سبعة أعوام على تفكيكه.
واكد قائد العمليات البحرية الأمريكي الأميرال جون ريتشاردسون أن استراتيجية بلاده الدفاعية تعلن بوضوح العودة إلى حقبة تشهد منافسة كبيرة على النفوذ في ظل مناخ أمني يزداد تعقيداً وينطوي على مزيد من التحديات.
وأضاف ريتشاردسون أن الأسطول الثاني سيمارس مهامه الخاصة بالعمليات والإدارة باستخدام السفن والطائرات والقوات على الساحل الشرقي وشمال المحيط الأطلسي.
وقال مسؤول آخر بالبحرية الأمريكية طلب عدم الكشف عن اسمه إن عدداً من القرارات مثل من سيقود الأسطول الثاني والموارد التي سيشملها لم تتخذ بعد، مضيفاً أنه ليس واضحاً متى سيبدأ الأسطول عمله.
وفي عام 2011 تمّ تفكيك الأسطول لتوفير النفقات ولأسباب تتعلق بالهياكل التنظيمية.
وقال الجيش الأمريكي هذا العام في استراتيجية دفاعية جديدة إن «التصدي لروسيا والصين سيكونان أولوية فيما يمثل أحدث مؤشر على تغير الأولويات».
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018