مسرحية «أشهد يا الأيام» لعبد العزيز المحرزي:شهادة شيخ لـم ينهكه الزمن

هل تتذكرون «الزمقتال» و"الترويكا" والأحزاب؟.. هل تتذكرون غزوات المنقالة وسينما الأفريكا والعبدلية؟.. كل هذه الأشياء وغيرها، قيلت من قبل ولكنّ عبد العزيز المحرزي أصرّ على إعادتها في مونودرام..

تونس ـ الشروق: :

يوم الخميس 03 ماي 2018 لم تستطع الشيخوخة أن توقف هيجان المحرزي، ولم يمنع المرض هذا المسرحي من اللعب على خشبة مسرح صغير بمدينة الثقافة الجديدة، ليذكر الجمهور في مونودرام «اشهد يا الأيام»، لعل الذكرى تنفع المواطنين، بما كان شاهدا عليه إبان الثورة من نفاق سياسي، وضحك على الذقون بدأ بالمجلس التأسيسي وصولا إلى محاربة الفساد والمساواة في الميراث..

المحرزي في «اشهد يا الأيام» قرأ، وشاهد، وتابع ثم دوّن وطرز.. منذ الثورة وإلى هذه الحقبة، فكان شاهدا حقيقيا، استحضر فلمّح، وصرّح فسخر.. حيا الجمهور مصدّرا تحيته بمقولة لأندري جيد «كل الأشياء قيلت من قبل وبما أن لا أحد يسمع، يجب إعادتها»... وبعد التحية لم يغن المحرزي «عندي 7 سنين تعدوا.. خلوقي فدوا»، بل جعل من أحداث هذه السنوات السبع، مادة درامية لا تخلو من السخرية..

لن نعرّج على الجانب التقني، بقدر ما وجب الوقوف على الجانب الفني، لنصّ رائع شكلا ومضمونا.. نص «اشهد يا الأيام»، كان معتّقا، تنساب فيه الكلمة كما الشعر، تحرك العقل والوجدان، في هذا المونودرام، تلمس خبرة الكاتب المسرحي الطويلة، وتلفحك في سخريته الراقية، مواقفه من وضع البلاد والعباد.. وتفاجئك بعد كل هذه السنوات رصانة في التأويل وعمق في التحليل..

المحرزي تماهى في «اشهد يا الأيام» مع السنوات السبع التي عاشها إبان الثورة فكان نصه، تونسيا صرفا، فيه وجع كبير وسخرية لا تكاد تفارق هذا الألم الممزوج بروح الهزل القاتل أحيانا من فرط جديته... كما كانت لغة المنطوق في نصه كلغة إعلام ما بعد الثورة .كانت .مزيجا بين العربية الفصحى والدارجة التونسية المطعمة في بعض الأحيان بعبارات فرنسية...

في «اشهد يا الأيام» لم تسلم الترويكا، والاسلاميين، ولا اليسار والعلمانيين.. كل التصريحات المضحكة والخطيرة والطريفة ذكر بها المحرزي، ألم يقولوا أن من احتل الجبال ونصب الخيام وتدربوا على «الزمقتال»، إنهم يمارسون الرياضة، لكنهم في الواقع تلقوا تدريبات على فنون القتل والتقتيل...

لقد بنى المحرزي نصا جميلا لواقع أو ماض تعيس، فيه خسرت تونس أبناءها الشهداء، على أيادي مصاصي الدماء الذين دمغجوهم وسلبوهم الرحمة من قلوبهم وحرّفوا لهم إسلامهم.. هكذا أراد صاحب «اشهد يا الأيام» أن يكون شاهدا على تاريخ بلاده الحديث والمرير، بطرح فني متين و"ضامر"، فكان نصه معتقا، مفعما بالأمل رغم ما رواه من ألم.

وسام المختار