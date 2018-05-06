أفلام تونس في مهرجان «كان»:«زطلة» و«حرقة» وجنس وعنف...

تونس ـ «الشروق» :

«الزطلة» و"الحرقة" والخمر والجنس والعنف، هذه أبرز المضامين والصور التي ضمّخت الأفلام القصيرة المعروضة صباح أمس بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة، والتي ستقدم في افتتاح قسم «نصف شهر المخرجين» في مهرجان كان السينمائي.

طالبت المنتجة درة بوشوشة، الصحفيين في العرض الخاص بهم بعدم نشر أي شيء عن الأفلام المعروضة إلى غاية يوم 09 ماي الجاري موعد خروج هذه الأفلام بقاعات السينما بتونس، وأيضا بعد عرض الأفلام في افتتاح قسم «نصف شهر المخرجين» بمهرجان كان السينمائي الدولي والذي تلتئم دورته الواحدة والسبعين من 08 إلى 19 ماي 2018.

الأفلام الخمسة التي كان إنتاجها مشتركا بين عديد شركات الإنتاج السينمائية، ومن بينها شركات كل من درة بوشوشة وعماد مرزوق وحبيب عطية، تعرض تحت عنوان «تونيزيا فكتوري»، التي اختارت تونس، في خمسينيتها، لتكون ضيفة شرف قسم «نصف شهر المخرجين»، وأنتجت الأفلام الخمسة خصيصا لهذه المناسبة.

وتقوم هذه المناسبة أو هذا القسم في مهرجان كان على جمع مخرج من البلد ضيف الشرف مع مخرج آخر من بلد آخر في كل فيلم، لذلك كانت الأفلام ومخرجوها كالآتي: فيلم «قانون الصمت» لمريم الفرجاني ومادي هامنان (فرنسا) وفيلم «ليالي ليلى» لإسماعيل اللواتي، وفاطمة أحمدي (إيران)، وفيلم «العصفور الأزرق» لرفيق عمراني وسوبا سيفاكوما (سيرلانكا) وفيلم «خوذو عيني» لأنيسة داود وأبوزار أميني (أفغانستان).

وجدير بالذكر أن المخرجين التونسيين لهذه الأفلام القصيرة كلهم يخوضون تجاربهم الأولى في الإخراج، وهذه التجربة ستحقق لهم الإفادة ولا شك، لكن المتأمل في الأفلام التي أخرجوها، وعرضت صباح أمس السبت 05 ماي 2018 تباعا بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة بتونس، يلاحظ أن كل فيلم تناول دون عمق ظاهرة سلبية من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا، ولم يقدم ظاهرة إيجابية واحدة أو حتى فيلما يشجع على السياحة.

وكأن الأمر مقصود، من الفتاة التي تخرج مع شقيقها ورفيقيه ويدخنون «الزطلة»، ثم يتركها معهما و"يحرق" في قارب خشبي قد لا يصلح لغير الصيد، مرورا بملهى «العصفور الأزرق» وردود أفعال السكارى بعد السكر، وصولا إلى التفكك الأسري والكلام البذيء والعقد الجنسية، والعنف.. كلها مشاهد «أثثت» هذا الإبداع التونسي الذي سيقدم في «كان».

وسام المختار