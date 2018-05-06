جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل تبوح بأسرارها

اختتمت بعد ظهر امس الاول بالعاصمة فعاليات الدورة التاسعة لملتقى الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل بإعلان النتائج وتتويج الفائزين في هذه المسابقة الدولية بأدب الطفل بدعم ورعاية للبنك العربي لتونس وبالتعاون مع ملتقى ادب الطفل بالمنازه:

الجوائز

* الجائزة الخاصة بالقصة ذات المضمون التاريخي

- اسندت الى الكاتب المصري احمد خالد توفيق عن قصته " الميرانتي امير البحار "

* الجائزة الاولى الخاصة بالقصة ذات الموضوع الحر

-اسندت الى الكاتب المصري احمد قرني شحاتة عن قصته «لا فائدة»

* الجائزة الثانية الخاصة بالقصة ذات الموضوع الحر

-اسندت الى الكاتب التونسي نورالدين بن بوبكر عن قصته « حسان وحارس الكنز»

* جائزة الناشئة

-اسندت الى التلميذة منى فتحي بن علي من قبلي عن قصتها " الورقة الاخيرة " وكان هذا الملتقى قد افتتح اعماله يوم 3 ماي بتنظيم ندوة دولية ناقشت « القصة التاريخية الموجهة لليافعين» من خلال مداخلات فكرية لكل من الدكاترة والاساتذة –احمد سويلم «مصر» ـ عيد جلولي واسماعيل الشعيبي وفرج شوشان وجليلة طريطر ولطفي عيسى وشفيق الجندوبي «تونس» ـ حسن لشكر « المغرب». وتم اختيار محور النص الادبي (القصة) الموجه للناشئة بين 12 و16 سنة موضوعا لدورة هذه السنة بحيث يمكن للمترشح ان يتناول شتى المجالات في الفن القصصي، كما تقرر اسناد جائزة للقصة التاريخية التي تتناول سيرة اعلام او احداثا تتصل بمرحلة من مراحل التاريخ خصوصا تاريخ الدول العربية.

وخصصت جائزة اولى للعمل المتوج فى مسابقة القصة وقيمتها 8 الاف دينار وجائزة ثانية قيمتها 5 الاف دينار، وكذلك جائزة وحيدة لمسابقة القصة التاريخية وقيمتها 8 الاف دينار.

كما خصصت ثلاث جوائز تشجيعية للشباب والأطفال بقيمة 500 دينار.

ونظرت في كل الاعمال المترشحة لجنة تحكيم تكونت من الدكاترة والاساتذة:

فاطمة الأخضر: جامعيّة وناقدة ومبدعة «رئيسة لجنة التحكيم»

مبروك المناعي : جامعي وناقد وشاعر

جليلة طريطر : جامعيّة وناقدة

مصطفى المدايني : جامعي وروائي

سعدية بن سالم : جامعيّة وروائيّة

ويعد ملتقى جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل فعلا إبداعيا متفردا في توجهاته, فهو الملتقى العربي الوحيد المختص في ادب الطفل الذي يلقى حظوة كبيرة لدى احدى المؤسسات البنكية دعما ورعاية وتبنيا انتصارا للفكر ودور الاقتصاد في تنميته.