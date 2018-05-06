جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل تبوح بأسرارها

-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
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-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
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18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
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17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
اختتمت بعد ظهر امس الاول بالعاصمة فعاليات الدورة التاسعة لملتقى الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل بإعلان النتائج وتتويج الفائزين في هذه المسابقة الدولية بأدب الطفل بدعم ورعاية للبنك العربي لتونس وبالتعاون مع ملتقى ادب الطفل بالمنازه:
الجوائز
* الجائزة الخاصة بالقصة ذات المضمون التاريخي
- اسندت الى الكاتب المصري احمد خالد توفيق عن قصته " الميرانتي امير البحار "
* الجائزة الاولى الخاصة بالقصة ذات الموضوع الحر
-اسندت الى الكاتب المصري احمد قرني شحاتة عن قصته «لا فائدة»
* الجائزة الثانية الخاصة بالقصة ذات الموضوع الحر
-اسندت الى الكاتب التونسي نورالدين بن بوبكر عن قصته « حسان وحارس الكنز»
* جائزة الناشئة
-اسندت الى التلميذة منى فتحي بن علي من قبلي عن قصتها " الورقة الاخيرة " وكان هذا الملتقى قد افتتح اعماله يوم 3 ماي بتنظيم ندوة دولية ناقشت « القصة التاريخية الموجهة لليافعين» من خلال مداخلات فكرية لكل من الدكاترة والاساتذة –احمد سويلم «مصر» ـ عيد جلولي واسماعيل الشعيبي وفرج شوشان وجليلة طريطر ولطفي عيسى وشفيق الجندوبي «تونس» ـ حسن لشكر « المغرب». وتم اختيار محور النص الادبي (القصة) الموجه للناشئة بين 12 و16 سنة موضوعا لدورة هذه السنة بحيث يمكن للمترشح ان يتناول شتى المجالات في الفن القصصي، كما تقرر اسناد جائزة للقصة التاريخية التي تتناول سيرة اعلام او احداثا تتصل بمرحلة من مراحل التاريخ خصوصا تاريخ الدول العربية.
وخصصت جائزة اولى للعمل المتوج فى مسابقة القصة وقيمتها 8 الاف دينار وجائزة ثانية قيمتها 5 الاف دينار، وكذلك جائزة وحيدة لمسابقة القصة التاريخية وقيمتها 8 الاف دينار.
كما خصصت ثلاث جوائز تشجيعية للشباب والأطفال بقيمة 500 دينار.
ونظرت في كل الاعمال المترشحة لجنة تحكيم تكونت من الدكاترة والاساتذة:
فاطمة الأخضر: جامعيّة وناقدة ومبدعة «رئيسة لجنة التحكيم»
مبروك المناعي : جامعي وناقد وشاعر
جليلة طريطر : جامعيّة وناقدة
مصطفى المدايني : جامعي وروائي
سعدية بن سالم : جامعيّة وروائيّة
ويعد ملتقى جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل فعلا إبداعيا متفردا في توجهاته, فهو الملتقى العربي الوحيد المختص في ادب الطفل الذي يلقى حظوة كبيرة لدى احدى المؤسسات البنكية دعما ورعاية وتبنيا انتصارا للفكر ودور الاقتصاد في تنميته.
اختتمت بعد ظهر امس الاول بالعاصمة فعاليات الدورة التاسعة لملتقى الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل بإعلان النتائج وتتويج الفائزين في هذه المسابقة الدولية بأدب الطفل بدعم ورعاية للبنك العربي لتونس وبالتعاون مع ملتقى ادب الطفل بالمنازه:
الجوائز
* الجائزة الخاصة بالقصة ذات المضمون التاريخي
- اسندت الى الكاتب المصري احمد خالد توفيق عن قصته " الميرانتي امير البحار "
* الجائزة الاولى الخاصة بالقصة ذات الموضوع الحر
-اسندت الى الكاتب المصري احمد قرني شحاتة عن قصته «لا فائدة»
* الجائزة الثانية الخاصة بالقصة ذات الموضوع الحر
-اسندت الى الكاتب التونسي نورالدين بن بوبكر عن قصته « حسان وحارس الكنز»
* جائزة الناشئة
-اسندت الى التلميذة منى فتحي بن علي من قبلي عن قصتها " الورقة الاخيرة " وكان هذا الملتقى قد افتتح اعماله يوم 3 ماي بتنظيم ندوة دولية ناقشت « القصة التاريخية الموجهة لليافعين» من خلال مداخلات فكرية لكل من الدكاترة والاساتذة –احمد سويلم «مصر» ـ عيد جلولي واسماعيل الشعيبي وفرج شوشان وجليلة طريطر ولطفي عيسى وشفيق الجندوبي «تونس» ـ حسن لشكر « المغرب». وتم اختيار محور النص الادبي (القصة) الموجه للناشئة بين 12 و16 سنة موضوعا لدورة هذه السنة بحيث يمكن للمترشح ان يتناول شتى المجالات في الفن القصصي، كما تقرر اسناد جائزة للقصة التاريخية التي تتناول سيرة اعلام او احداثا تتصل بمرحلة من مراحل التاريخ خصوصا تاريخ الدول العربية.
وخصصت جائزة اولى للعمل المتوج فى مسابقة القصة وقيمتها 8 الاف دينار وجائزة ثانية قيمتها 5 الاف دينار، وكذلك جائزة وحيدة لمسابقة القصة التاريخية وقيمتها 8 الاف دينار.
كما خصصت ثلاث جوائز تشجيعية للشباب والأطفال بقيمة 500 دينار.
ونظرت في كل الاعمال المترشحة لجنة تحكيم تكونت من الدكاترة والاساتذة:
فاطمة الأخضر: جامعيّة وناقدة ومبدعة «رئيسة لجنة التحكيم»
مبروك المناعي : جامعي وناقد وشاعر
جليلة طريطر : جامعيّة وناقدة
مصطفى المدايني : جامعي وروائي
سعدية بن سالم : جامعيّة وروائيّة
ويعد ملتقى جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل فعلا إبداعيا متفردا في توجهاته, فهو الملتقى العربي الوحيد المختص في ادب الطفل الذي يلقى حظوة كبيرة لدى احدى المؤسسات البنكية دعما ورعاية وتبنيا انتصارا للفكر ودور الاقتصاد في تنميته.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018