عروض اليوم :الأحد 06 ماي 2018

* قاعة سينما عمار الخليفي بمدينة الثقافة (مهرجان السينما التونسية):

17:00 – عرض الفيلم الوثائقي الطويل المتوج في مسابقة الأفلام الوثائقية.

19:00 – عرض الفيلم الروائي الطويل المتوج في مسابقة المهرجان.

* قاعة سينما الكوليزي بتونس:

11:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».

12:45 – عرض فيلم «Rampage».

14:45 – عرض فيلم «TOMB RAIDER».

16:45 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

19:15 – عرض فيلم ." RED SPARROW"

21:30 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.

* قاعة سينما البالاص بتونس:

11:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».

12:45 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».

14:30 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»

16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

19:00 – عرض فيلم «Rampage».

* قاعة سينما المونديال بتونس:

11:00 – 12:30 – 16:00 – 19:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.

14:00 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

* قاعة سينما البرناص بتونس:

13:30 – عرض فيلم «Black Panther».

15:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

17:30 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.

* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:

11:00 – عرض فيلم «coco».

14:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».

16:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

19:00 – عرض فيلم «Rampage».

21:00 – عرض فيلم."TRUTH OR DARE"

* قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:

12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.

* قاعة سينما أميلكار بالمنار:

16:30 – عرض فيلم «مصطفى زاد» لنضال شطا.

18:30 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.

20:30 – عرض فيلم «Vers la lumière».

* فضاء سيني مدار بقرطاج:

15:00 – 17:00 – عرض فيلم «Vers la lumière».

19:00 – 21:00 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.

* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:

11:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».

14:30 – عرض فيلم «Rampage».

16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

20:00 – عرض المسرحية الكوميدية «فركة صابون» لمعز التومي وعزيزة بولبيار.

* قاعة الأقورا بالمرسى:

14:30 – عرض فيلم «Pierre Lapin».

17:00 – عرض فيلم «جزيرة الكلاب».

19:00 – عرض فيلم «Rampage».

21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

* قاعة سينما البالاص بسوسة:

11:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».

13:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"

15:00 – عرض فيلم «Rampage».

18:00 – 20:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

مسرحية «فركة صابون»

- إخراج: معز التومي.

- بطولة: معز التومي وعزيزة بولبيار.

في «مغسلة» بدار المسنين تعيش زينة وعزيزة، العجوزتان الطريفتان اللتان قررتا أن تتطوعا للعمل «بالمغسلة» هروبا من الحياة الرتيبة والشعور بالوحدة.. زينة تخلى عنها ابناؤها وعزيزة امرأة تقدمت في السن ولم تتزوج، تستعرض كل منهما جوانب من حياتهما .. بين الأمل والأمل.. تستعرضان همومهما وهي في الأخير هموم التونسيين في مشاهد مضحكة حينا ومؤثرة احيانا أخرى..