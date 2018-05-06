الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 06 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
عروض اليوم :الأحد 06 ماي 2018
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو) صفاقس: نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثانية ظهرا الوسلاتية: محاولة غلق مركز اقتراع واعفاء رئيس المركز برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات...
الثقافي
عروض اليوم :الأحد 06 ماي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

* قاعة سينما عمار الخليفي بمدينة الثقافة (مهرجان السينما التونسية):
17:00 – عرض الفيلم الوثائقي الطويل المتوج في مسابقة الأفلام الوثائقية.
19:00 – عرض الفيلم الروائي الطويل المتوج في مسابقة المهرجان.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».
12:45 – عرض فيلم «Rampage».
14:45 – عرض فيلم «TOMB RAIDER».
16:45 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
19:15 – عرض فيلم ." RED SPARROW"
21:30 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».
12:45 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
14:30 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
19:00 – عرض فيلم «Rampage».
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:00 – 12:30 – 16:00 – 19:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
14:00 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم «Black Panther».
15:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
17:30 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».
16:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
19:00 – عرض فيلم «Rampage».
21:00 – عرض فيلم."TRUTH OR DARE"
* قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – عرض فيلم «مصطفى زاد» لنضال شطا.
18:30 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
20:30 – عرض فيلم «Vers la lumière».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – عرض فيلم «Vers la lumière».
19:00 – 21:00 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».
14:30 – عرض فيلم «Rampage».
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
20:00 – عرض المسرحية الكوميدية «فركة صابون» لمعز التومي وعزيزة بولبيار.
* قاعة الأقورا بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «Pierre Lapin».
17:00 – عرض فيلم «جزيرة الكلاب».
19:00 – عرض فيلم «Rampage».
21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».
13:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
15:00 – عرض فيلم «Rampage».
18:00 – 20:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
مسرحية «فركة صابون»
- إخراج: معز التومي.
- بطولة: معز التومي وعزيزة بولبيار.
في «مغسلة» بدار المسنين تعيش زينة وعزيزة، العجوزتان الطريفتان اللتان قررتا أن تتطوعا للعمل «بالمغسلة» هروبا من الحياة الرتيبة والشعور بالوحدة.. زينة تخلى عنها ابناؤها وعزيزة امرأة تقدمت في السن ولم تتزوج، تستعرض كل منهما جوانب من حياتهما .. بين الأمل والأمل.. تستعرضان همومهما وهي في الأخير هموم التونسيين في مشاهد مضحكة حينا ومؤثرة احيانا أخرى..

تقرؤون أيضا
عروض اليوم :الأحد 06 ماي 2018
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
15:00 – 17:00 – عرض فيلم «Vers la lumière».
المزيد >>
جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل تبوح بأسرارها
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
اختتمت بعد ظهر امس الاول بالعاصمة فعاليات الدورة التاسعة لملتقى الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل...
المزيد >>
أفلام تونس في مهرجان «كان»:«زطلة» و«حرقة» وجنس وعنف...
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
«الزطلة» و"الحرقة" والخمر والجنس والعنف، هذه أبرز المضامين والصور التي ضمّخت الأفلام القصيرة المعروضة صباح...
المزيد >>
مسرحية «أشهد يا الأيام» لعبد العزيز المحرزي:شهادة شيخ لـم ينهكه الزمن
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
هل تتذكرون «الزمقتال» و"الترويكا" والأحزاب؟.. هل تتذكرون غزوات المنقالة وسينما الأفريكا والعبدلية؟.. كل هذه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الثقافي
عروض اليوم :الأحد 06 ماي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

* قاعة سينما عمار الخليفي بمدينة الثقافة (مهرجان السينما التونسية):
17:00 – عرض الفيلم الوثائقي الطويل المتوج في مسابقة الأفلام الوثائقية.
19:00 – عرض الفيلم الروائي الطويل المتوج في مسابقة المهرجان.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».
12:45 – عرض فيلم «Rampage».
14:45 – عرض فيلم «TOMB RAIDER».
16:45 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
19:15 – عرض فيلم ." RED SPARROW"
21:30 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».
12:45 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
14:30 – عرض فيلم .»TRUTH OR DARE»
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
19:00 – عرض فيلم «Rampage».
* قاعة سينما المونديال بتونس:
11:00 – 12:30 – 16:00 – 19:00 – عرض فيلم «ولد العكري» لحبيب المستيري.
14:00 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم «Black Panther».
15:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
17:30 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».
16:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
19:00 – عرض فيلم «Rampage».
21:00 – عرض فيلم."TRUTH OR DARE"
* قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – عرض فيلم «مصطفى زاد» لنضال شطا.
18:30 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
20:30 – عرض فيلم «Vers la lumière».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – عرض فيلم «Vers la lumière».
19:00 – 21:00 – عرض فيلم «حب الرجال» لمهدي بن عطيّة.
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».
14:30 – عرض فيلم «Rampage».
16:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
20:00 – عرض المسرحية الكوميدية «فركة صابون» لمعز التومي وعزيزة بولبيار.
* قاعة الأقورا بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «Pierre Lapin».
17:00 – عرض فيلم «جزيرة الكلاب».
19:00 – عرض فيلم «Rampage».
21:15 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم «Pierre Lapin».
13:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
15:00 – عرض فيلم «Rampage».
18:00 – 20:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
مسرحية «فركة صابون»
- إخراج: معز التومي.
- بطولة: معز التومي وعزيزة بولبيار.
في «مغسلة» بدار المسنين تعيش زينة وعزيزة، العجوزتان الطريفتان اللتان قررتا أن تتطوعا للعمل «بالمغسلة» هروبا من الحياة الرتيبة والشعور بالوحدة.. زينة تخلى عنها ابناؤها وعزيزة امرأة تقدمت في السن ولم تتزوج، تستعرض كل منهما جوانب من حياتهما .. بين الأمل والأمل.. تستعرضان همومهما وهي في الأخير هموم التونسيين في مشاهد مضحكة حينا ومؤثرة احيانا أخرى..

تقرؤون أيضا
عروض اليوم :الأحد 06 ماي 2018
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
15:00 – 17:00 – عرض فيلم «Vers la lumière».
المزيد >>
جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل تبوح بأسرارها
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
اختتمت بعد ظهر امس الاول بالعاصمة فعاليات الدورة التاسعة لملتقى الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل...
المزيد >>
أفلام تونس في مهرجان «كان»:«زطلة» و«حرقة» وجنس وعنف...
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
«الزطلة» و"الحرقة" والخمر والجنس والعنف، هذه أبرز المضامين والصور التي ضمّخت الأفلام القصيرة المعروضة صباح...
المزيد >>
مسرحية «أشهد يا الأيام» لعبد العزيز المحرزي:شهادة شيخ لـم ينهكه الزمن
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
هل تتذكرون «الزمقتال» و"الترويكا" والأحزاب؟.. هل تتذكرون غزوات المنقالة وسينما الأفريكا والعبدلية؟.. كل هذه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو) صفاقس: نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثانية ظهرا الوسلاتية: محاولة غلق مركز اقتراع واعفاء رئيس المركز برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات...
﻿